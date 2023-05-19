14 комментариев

Согласно The Times, этим летом приоритетной позицией для усиления «Манчестер Юнайтед» станет форвард.

«МЮ» может подписать сразу двух новых нападающих, поскольку в сезоне-2022/23 тен Хаг страдал от нехватки нужных качеств на этой позиции.

Наряду с Харри Кейном, «Ман Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

20-летний Хейлунд – перспективный молодой нападающий. Он забил семь голов в 29 матчах за «Аталанту» с момента перехода в команду прошлым летом.

Если клуб подпишет двух новых нападающих, это может поставить под сомнение будущее и контракт травматичного Антони Марсьяля.