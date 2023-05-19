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«МЮ» всерьез намерен купить Кейна, но нехватка форварда настолько сильная, что клуб рассматривает покупку сразу двух

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Согласно The Times, этим летом приоритетной позицией для усиления «Манчестер Юнайтед» станет форвард.

«МЮ» может подписать сразу двух новых нападающих, поскольку в сезоне-2022/23 тен Хаг страдал от нехватки нужных качеств на этой позиции.

Наряду с Харри Кейном, «Ман Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

20-летний Хейлунд – перспективный молодой нападающий. Он забил семь голов в 29 матчах за «Аталанту» с момента перехода в команду прошлым летом.

Если клуб подпишет двух новых нападающих, это может поставить под сомнение будущее и контракт травматичного Антони Марсьяля.

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14 комментариев

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red hikkikomori
2 белых форварда - то что надо
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Steppenwolf
Совсем не лишне взять двоих.
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ФМЮ
Ответ Александр Самбур
Блин,есть двуногий гринвуд а они не знают куда деньги тратить
Есть ощущение, что Гринвуд останется. Думаю, не без участия клуба, было объявлено сначала об ожидании ребёнка, а затем о грядущей свадьбе, тем самым готовя почву для смягчения напряжения среди игроков(особенно женской команды)+туманное внутренне расследование, заявленное клубом. Такой игрок(надеюсь сумеет выйти на прежний уровень) необходим М.Ю. как альтернатива деревянному и беззубому нарциссу Антони.
+2
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KazBrit
Эрлинг Холанн поднял стоимость всех скандинавов.
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Руслан
Вот и правильно. Кейн, и бесплатно Заа из пелас который заканчивается кон ракт, как я слышал. Отличные варианты.
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Александр Самбур
Блин,есть двуногий гринвуд а они не знают куда деньги тратить
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Леонид Ботвинник
В Италии 9 ? Такое себе подписание.
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Леонид Ботвинник
Кейн игрок, конечно , классный, но с абсолютным отсутствием амбиций . Поэтому не удивлюсь , если он встретит пенсию в Тоттенхеме .
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MU RD2
20летний хейлунд с 7 голами в италии перспективный?! Перспективные были холанд, мбаппе и т д, которых упустили. Побыстрее бы продали клуб и поменяли спортивное руководство
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Горькие слёзы Моуриньо
Мало форвардов?
И тут Реал такой «подержите мое пиво»
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YSIMY
Ответ red hikkikomori
2 белых форварда - то что надо
Понятно
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Александр Самбур
Ответ ФМЮ
Есть ощущение, что Гринвуд останется. Думаю, не без участия клуба, было объявлено сначала об ожидании ребёнка, а затем о грядущей свадьбе, тем самым готовя почву для смягчения напряжения среди игроков(особенно женской команды)+туманное внутренне расследование, заявленное клубом. Такой игрок(надеюсь сумеет выйти на прежний уровень) необходим М.Ю. как альтернатива деревянному и беззубому нарциссу Антони.
Таки я про то же!!!! Он бьет с двух ног,быстр,нагл.что еще надо?+за него платить не надо!!!
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