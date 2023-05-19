14 комментариев

«МЮ» всерьез намерен купить Кейна, но нехватка форварда настолько сильная, что клуб рассматривает покупку сразу двух
Согласно The Times, этим летом приоритетной позицией для усиления «Манчестер Юнайтед» станет форвард.
«МЮ» может подписать сразу двух новых нападающих, поскольку в сезоне-2022/23 тен Хаг страдал от нехватки нужных качеств на этой позиции.
Наряду с Харри Кейном, «Ман Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.
20-летний Хейлунд – перспективный молодой нападающий. Он забил семь голов в 29 матчах за «Аталанту» с момента перехода в команду прошлым летом.
Если клуб подпишет двух новых нападающих, это может поставить под сомнение будущее и контракт травматичного Антони Марсьяля.
И тут Реал такой «подержите мое пиво»