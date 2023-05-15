Гарначо наконец вернулся в строй и даже успел отличиться. В матче против «Вулверхэмптона» Алехандро забил в самой концовке после ассиста Фернандеша.

Однако Бруну не спешит осыпать юношу комплиментами. Португалец объяснил свою позицию:

«То, что я должен сказать Гарначо, я говорю ему лично. И если он захочет услышать меня, он услышит. Но я, конечно, стараюсь ему помогать. Он вроде давал интервью, в котором рассказал о том, что я много раз пытался помочь ему, и это действительно так.

Он все еще очень молод. Я не хочу его сильно расхваливать, потому что, знаете, когда вы молоды и получаете слишком много комплиментов, вы можете немного расслабиться и все такое. Но я думаю, что если бы он не делал то, что от него требуется, он бы просто не играл».

Фернандеш также отметил правильное, с точки зрения португальца, отношение Тен Хага к Гарначо на протяжении всего сезона:

«В начале сезона тренер не давал ему много шансов, потому что считал, что Гарначо может играть намного лучше. Теперь Алехандро получает свои шансы и много играет в этом сезоне, потому что он хорошо тренируется и делает то, что должен делать. Он получает свои награды, и команда тоже получает вознаграждение за свой труд, а это самое главное. Очевидно, он уже очень хорошо выступал за молодежную команду, но игра в Премьер-лиге – это совершенно другой уровень.

Гарначо тренируется с нами каждый день, это еще лучше подготавливает его к матчам в АПЛ. Психологически он также стал намного сильнее. Я думаю, он понял, что значит быть профессиональным футболистом.

Мы знаем, что он может переворачивать матчи, но при этом он все еще развивается, поэтому мы не должны возлагать на него слишком много, ведь он все еще юный парень. Он может творить великие дела, но в будущем ему придется работать намного усерднее, чем сейчас, потому что у него есть возможности стать еще лучше».

Хоть Бруну и не хочет говорить Алехандро комплименты, в его словах все равно проскакивает похвала. В этом сезоне аргентинец провел за «МЮ» 30 матчей во всех соревнованиях, в них полузащитник забил пять голов и отдал пять ассистов.

Фернандеш определенно прав в том, что Гарначо не должен останавливаться на достигнутом.