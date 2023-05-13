Разрывает в Чемпионшипе.

Амад Диалло проводит потрясающий сезон в «Сандерленде», но уже летом он вновь вернется в «Манчестер Юнайтед». 20-летний вингер стал игроком «красных дьяволов» в январе 2021 года, но последние полтора года он провел в арендах.

За время выступлений за другие клубы Диалло набрался опыта, и теперь Эрик тен Хаг может дать ему шанс в первой команде.

Сейчас «Сандерленд» вместе с Амадом борется за выход в Премьер-лигу, и вчера они встречались с «Лутоном» в первом матче полуфинала плей-офф.

Перед этой игрой Диалло заявил, что на данный момент больше всего на свете он хочет, чтобы ему дали возможность проявить себя в футболке манкунианцев. Sky Sports передает его слова:

«Моей мечтой было играть за «Манчестер Юнайтед». Когда я подписал контракт, я был счастлив. Все в моей семье были счастливы. Я надеюсь, что в следующем сезоне у меня будет шанс. У меня много мыслей в голове, но сейчас я хочу вернуться в «Манчестер Юнайтед» и, возможно, получить свой шанс».

Сразу же после этого интервью 20-летний игрок вышел на поле и забил гол в ворота «Лутона», положивший начало для камбэка «Сандерленда», который в итоге одержал победу со счетом 2:1.

Просто взгляните, какую красоту сотворил Амад. Неплохой аргумент для тен Хага:

Когда Диалло спросили о его популярности среди болельщиков «Сандерленда», он ответил:

«Я знаю, что они меня любят — это хорошо для меня. Может быть, я не знаю, может быть, в следующем сезоне я вернусь сюда».

Амад действительно стал звездой для фанатов «черных котов» — он забил 14 голов за сезон и сделал 4 результативные передачи.

Ивуариец сыграл всего в 9 матчах за «Юнайтед» с момента перехода из «Аталанты» в 2021 году.