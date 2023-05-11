Готов выложить сумасшедшую сумму.

Судя по всему, британский миллиардер, основатель INEOS и фанат «красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф близок к покупке «Манчестер Юнайтед».

The Times сообщает, что по итогам третьего этапа торгов Рэтклифф стал предпочтительным кандидатом, и теперь нынешние владельцы клуба, семья Глейзеров, готовы сесть и обсудить с ним детали сделки.

Если договоренность будет достигнута, то Глейзеры сохранят за собой около 20% акций клуба. Несмотря на то, что у них останется миноритарный пакет, они никак не смогут влиять на решения клуба. В статье также утверждается, что британский миллиардер планирует выкупить их часть в течение следующих двух-четырех лет.

Окончательная сумма сделки может дойти до 6 миллиардов фунтов стерлингов, что станет новым мировым рекордом для спортивного клуба. Текущий рекорд принадлежит «Денвер Бронкос» из НФЛ, но ожидается, что вскоре его побьет «Вашингтон Командерс», еще один клуб Национальной футбольной лиги.

Теперь Глейзеры собираются начать предметные переговоры с INEOS, но шейх Джассим не планирует сдавать позиции, как сообщают некоторые СМИ, готовит еще одно предложение в надежде убедить нынешних владельцев команды.