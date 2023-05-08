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«У нас были другие варианты»: Тен Хаг объяснил, почему не выпустил Гарначо на поле с «Вест Хэмом»

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Говоря об Алехандро Гарначо, Эрик тен Хаг сказал: «Он был на скамейке запасных, значит, он, конечно, способен играть.

Но у нас были и другие варианты с Марсьялем, Джейдоном Санчо, Забитцером.

Мы должны извлечь урок из таких ситуаций, сохранять спокойствие, сохранять собранность, а затем создавать моменты. У нас было несколько моментов, лучшим, я думаю, был Марсьяль, но мы должны создавать больше».

Гарначо вернулся в состав «Юнайтед» впервые за семь недель.

Антони Марсьяль вышел на поле вместо Ваута Вегорста, затем со скамейки появились Джейдон Санчо и Марсель Забитцер. Фред и Диого Далот были последними изменениями в «Юнайтед».

2 комментария

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fellx
Ответ Hella black
МЮ в атаке смотрелся очень добротно,не хватило везения. Нельзя сказать что Гарначо что либо изменил. Но точно можно сказать что ДДХ подвёл 😞
Почему у вас в случае одной ошибки ДДХ - это ошибка, а в случае целого матча промахов в атаке - это невезение?
+3
-1
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Hella black
МЮ в атаке смотрелся очень добротно,не хватило везения. Нельзя сказать что Гарначо что либо изменил. Но точно можно сказать что ДДХ подвёл 😞
+3
-2
+1
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