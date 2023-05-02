Кто такой Пол Митчелл?

Если сэр Джим Рэтклифф все же станет владельцем «Манчестер Юнайтед», то к клубу может присоединиться один из самых известных и талантливых футбольных скаутов.

Сообщается, что по итогам третьего раунда торгов Глейзеры склоняются к тому, чтобы принять предложение компании британского миллиардера INEOS. Естественно, Рэтклифф уже строит планы на случай, если он добьется успеха, и он уже определился с кандидатурой нового спортивного директора.

По словам авторитетного журналиста Бена Джейкобса, Рэтклифф намерен назначить на это место Пола Митчелла, которого ранее рассматривали на аналогичную должность в «Ницце», тоже принадлежащей INEOS.

41-летний специалист в настоящее время работает в «Монако», но в конце сезона он покинет клуб Лиги 1, о чем сам Пол сообщил в интервью.

Такое назначение точно должно обрадовать болельщиков «красных дьяволов», поскольку Митчелл может похвастаться выдающимся послужным списком подписанных игроков за время работы в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме», «РБ Лейпциге» и «Монако».

Во время своего пребывания в «Тоттенхэме» он отвечал за приобретение Деле Алли, Тоби Алдервейрелда, Кирана Триппьера и Сон Хын Мина.

Карьера этих четырех игроков пошли в абсолютно разных направлениях, но на пике своих возможностей они были движущей силой «шпор».

Наиболее известным футболистом, которого Митчелл подписал, работая в «Саутгемптоне», был Садьо Мане.

Но на этом список из известных имен не заканчивается. В 2019 году экс-защитнику удалось провернуть еще один громкий трансфер — он привел Кристофера Нкунку в «РБ Лейпциг» из «Пари Сен-Жермен».

Спортивный директор, обладающий таким впечатляющим опытом, точно поможет Эрику тен Хагу привлечь нужных игроков в процессе перестройки команды. Его первой целью на посту может стать Вандерсон, который привлек внимание голландского тренера. Эта сделка может стать реальной благодаря Митчеллу, так как именно он привел молодого защитника в «Монако».