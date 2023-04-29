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Маскерано уговаривает Тен Хага отпустить Гарначо на ЧМ U-20. Такая же ситуация когда-то была с «Барсой» и Месси

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Отказ Эрика тен Хага освободить Алехандро Гарначо для участия в чемпионате мира U20 с Аргентиной, возможно, разрушил мечту юноши пойти по прославленному пути Лионеля Месси.

По сообщению Mirror, Хавьер Маскерано , который сейчас возглавляет молодежную команду своей страны, обратился с просьбой разрешить Гарначо выступить на турнире.

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» утверждал, что Месси проделал тот же путь к славе. Говорят, что Маскерано сказал голландцу, что суперзвезда «ПСЖ» также был вовлечен в скандал между клубами и сборными в преддверии Олимпийских игр 2008 года.

Он напомнил Тен Хагу, что Месси вернулся в «Барселону» с золотой медалью и мотивацией помочь Пепу Гвардиоле выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании в своем первом сезоне в качестве тренера клуба.

Первоначально Месси было отказано в разрешении присоединиться к аргентинской команде после того, как «Барса» выиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде по решению ФИФА, которое обязывало клубы освобождать всех игроков, вызванных на Олимпиаду.

Он сказал Тен Хагу, что этот опыт помог Месси стать тем игроком, которым он стал. Месси уже выигрывал чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет перед Олимпиадой.

Но «Манчестер Юнайтед» не обязан освобождать Гарначо, который в настоящее время восстанавливается после травмы лодыжки. Ожидается, что 18-летний вингер примет участие в последних четырех играх сезона Премьер-лиги и в финале Кубка Англии.

1 комментарий

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Евгений Громов 22
Помню тот чемпионат мира , после него я запомнил фамилию Месси
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