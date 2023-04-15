Клуб за один матч лишился сразу двух центральных защитников.

Матч четвертьфинала Лиги Европы для «Юнайтед» стал двойным ударом: команда вела со счетом 2:0 и упустила победу в добавленное время, а также лишилась сразу двух основных защитников. Если Лисандро Мартинес в этом сезоне больше не поможет, то Рафаэль Варан должен вернуться примерно через месяц.

По примерным прикидам француз пропустит около трех недель и должен появиться на поле к заключительным матчам сезона в АПЛ, к финалу Кубка Англии и полуфиналу Лигу Европы, если клуб туда попадет.

Вот список игр, которые он, скорее всего, пропустит:

16 апреля. «Ноттингем Форест» − «Юнайтед» (АПЛ)

20 апреля. «Севилья» − «Юнайтед» (Лига Европы)

23 апреля. «Брайтон» − «Юнайтед» (Кубок Англии)

27 апреля. «Тоттенхэм» − «Юнайтед» (АПЛ)

30 апреля. «Юнайтед» − «Астон Вилла» (АПЛ)

4 мая. «Брайтон» − «Юнайтед» (АПЛ)

7 мая. «Вест Хэм» − «Юнайтед» (АПЛ)