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Варан из-за травмы выбыл минимум на 3 недели. Какие матчи «Юнайтед» он пропустит?

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Клуб за один матч лишился сразу двух центральных защитников.

Матч четвертьфинала Лиги Европы для «Юнайтед» стал двойным ударом: команда вела со счетом 2:0 и упустила победу в добавленное время, а также лишилась сразу двух основных защитников. Если Лисандро Мартинес в этом сезоне больше не поможет, то Рафаэль Варан должен вернуться примерно через месяц.

По примерным прикидам француз пропустит около трех недель и должен появиться на поле к заключительным матчам сезона в АПЛ, к финалу Кубка Англии и полуфиналу Лигу Европы, если клуб туда попадет.

Вот список игр, которые он, скорее всего, пропустит:

16 апреля. «Ноттингем Форест» − «Юнайтед» (АПЛ)

20 апреля. «Севилья» − «Юнайтед» (Лига Европы)

23 апреля. «Брайтон» − «Юнайтед» (Кубок Англии)

27 апреля. «Тоттенхэм» − «Юнайтед» (АПЛ)

30 апреля. «Юнайтед» − «Астон Вилла» (АПЛ)

4 мая. «Брайтон» − «Юнайтед» (АПЛ)

7 мая. «Вест Хэм» − «Юнайтед» (АПЛ)

4 комментария

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Ksandvankneshas
Варан после травм никакой, так что ещё нужно плюсовать хотя бы неделю на набор формы.
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r24y48pvqr
Варан крут, но крут он только в паре с Лисандро
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Elik1989
И результата не добились, и двоих ЦЗ лешились. И это все перед самым самой финишной примой, где нужно всеми силами удержать зону ЛЧ - это определенно минимальный задел на компанию следующего сезона.
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red hikkikomori
Одни хрусты в команде на огромных личках, от главхруста Погба избавились, но остальные не сдаются. Пост сдал - пост принял, как говорится
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