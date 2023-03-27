Где-то рядом с «ПСЖ».

По данным Daily Record, вероятные катарские владельцы «Юнайтед» составили план, по которому манкунианцы должны встать во главе мультиклубной европейской сети. Однако для этого сперва нужно приобрести команду.

Qatar Sports Investments уже владеет лидером Лиги 1 «ПСЖ» и де-факто контрольным пакетом акций португальского клуба «Брага». На прошлой неделе группа во главе с шейхом Джассимом бин Хамадом Аль-Тани − председателем Исламского банка Катара и сыном бывшего премьер-министра − увеличила свое предложение о покупке «Юнайтед», в то время как председатель QSI объявил о заинтересованности в клубе Сегунды «Малаге».

Как считают в Record Sport, высшее руководство QSI планируют использовать «Брагу» в качестве клуба развития как для «ПСЖ», так и для «Юнайтед». Элитные таланты будут собираться по всей Европе и Южной Америке, а затем направляться в Португалию, чтобы там получать опыт. После их поднимут до АПЛ и Лиги 1.