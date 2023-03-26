Сам игрок хочет и дальше работать с тен Хагом.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и нынешний босс сборной Австрии Ральф Рангник рассказал, как изменился Забитцер после перехода в английский клуб из «Баварии».

Австрия разгромила Азербайджан со счетом 4:1, и аж к трем голам европейской команды приложил руку ногу Марсель: он забил два гола и сделал одну результативную передачу.

После игры Рангник оценил успехи полузащитника:

«Теперь у него гораздо больше уверенности, чем когда он был в «Баварии». В этом матче все были хороши, но, конечно, Заби сделал разницу, забив два гола и организовав еще один».

Забитцер выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца этого сезона, но есть основания полагать, что летом «красные дьяволы» могут сделать его своим постоянным игроком.

Его игру против Азербайджана также высоко оценили его товарищи по команде, например, Кристоф Баумгартнер заявил:

«Игра Заби была выдающейся, по-другому и не скажешь. Он просто очень качественный игрок. Я думаю, что последнее изменение пошло ему на пользу. Он буквально расцветает, он очень, очень хорош».

Кажется, Забитцер действительно по-новому раскрывается в «Манчестер Юнайтед», и сам игрок хотел бы продолжать работать под руководством тен Хага, об этом сообщил Фабрицио Романо.

Журналист написал в своих соцсетях, что Марсель был бы рад остаться в «МЮ» после окончания срока его аренды. Однако решение будет за «Баварией» и Тухелем, так как в соглашение игрока с манкунианцами не включено право выкупа. Будущее австрийца должно определиться в мае/июне.

Романо добавил, что «Бавария» была бы для него закрытой главой, если бы Юлиан Нагельсманн остался на посту.

Как вам кажется, стоит ли «Юнайтед» предложить Марселю остаться?