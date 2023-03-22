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Стало известно, сколько сэр Рэтклифф предложит Глейзерам за «Юнайтед». Это все еще меньше требуемой суммы

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Последнее предложение британца.

По данным надежных инсайдеров, сэр Джим Рэтклифф собирается сделать второе предложение о покупке «Юнайтед». Financiil Times передает, что последнее предложение владельца INEOS превысит 5 млрд фунтов.

Это будет самая высокая ставка, сделанная им до сих пор, и она превысит, по слухам, начальную ставку шейха Джассима.

Тем не менее, это меньше, чем хотят Глейзеры − 6 млрд фунтов. Если сэр Джим добьется своего, то это будет самая крупная сумму, заплаченная за поглощение спортивного клуба в истории.

1 комментарий

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Nury Annageldiew
Катарцы дадут больше, Сер Редклифф вне игры по ходу останется.
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