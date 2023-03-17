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🚨 Срочно: Сэр Джим Рэтклифф приехал на «Олд Траффорд» для переговоров о приобретении клуба. Ждем развязку?

Джим Рэтклифф
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Многое может решиться уже сегодня.

Сэр Джим Рэтклифф сегодня утром приехал на стадион «Олд Траффорд» для переговоров о приобретении «Манчестер Юнайтед».

Британского миллиардера лично встретил Ричард Арнольд - директор клуба, отвечающий за переговоры о продаже.

Manchester United bidder Sir Jim Ratcliffe attends presentation at Old Trafford | The Independent

70-летний Рэтклифф и катарский шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани - две фигуры, готовые продолжать переговоры о приобретении клуба.

Сообщается, что Рэтклифф хочет выкупить акции Глейзеров, чтобы владеть 69% клуба, в то время как шейх Джасим хочет полностью выкупить «МЮ».

Так или иначе, переговоры находятся в активной стадии - ждем свежих новостей в ближайшее время.

4 комментария

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Greenteller1
Лучше шейхов конечно. Полный контроль и полная реконструкция.
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crbb4p9bkr
Этот хоть сам пришел, а тот отправил людей. Был бы Рэтклифф моложе на 30 лет, лучше он... а тут ему максимум осталось лет 10 ... и дальше вопрос кто хозяин
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kot_letova
Я хочу шейхов :(
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Юра Зыков
Давай домой дед
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