Многое может решиться уже сегодня.

Сэр Джим Рэтклифф сегодня утром приехал на стадион «Олд Траффорд» для переговоров о приобретении «Манчестер Юнайтед».

Британского миллиардера лично встретил Ричард Арнольд - директор клуба, отвечающий за переговоры о продаже.

70-летний Рэтклифф и катарский шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани - две фигуры, готовые продолжать переговоры о приобретении клуба.

Сообщается, что Рэтклифф хочет выкупить акции Глейзеров, чтобы владеть 69% клуба, в то время как шейх Джасим хочет полностью выкупить «МЮ».

Так или иначе, переговоры находятся в активной стадии - ждем свежих новостей в ближайшее время.