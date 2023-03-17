🚨 Срочно: Сэр Джим Рэтклифф приехал на «Олд Траффорд» для переговоров о приобретении клуба. Ждем развязку?
Многое может решиться уже сегодня.
Сэр Джим Рэтклифф сегодня утром приехал на стадион «Олд Траффорд» для переговоров о приобретении «Манчестер Юнайтед».
Британского миллиардера лично встретил Ричард Арнольд - директор клуба, отвечающий за переговоры о продаже.
70-летний Рэтклифф и катарский шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани - две фигуры, готовые продолжать переговоры о приобретении клуба.
Сообщается, что Рэтклифф хочет выкупить акции Глейзеров, чтобы владеть 69% клуба, в то время как шейх Джасим хочет полностью выкупить «МЮ».
Так или иначе, переговоры находятся в активной стадии - ждем свежих новостей в ближайшее время.
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