У Глейзеров есть много вариантов.

По данным Telegraph Sport, восемь различных групп ведут переговоры с Глейзерами о будущем владении «Юнайтед».

Представители шейха Яссима бин Хамада Аль-Тани и сэра Джима Рэтклиффа входят в число тех, кто уже проводит встречи в Манчестере.

Некоторые из претендентов заинтересованы в полном поглощении, то есть, покупке 100% акций, тогда как другие рассматривают только варианты с финансированием через покупку какого-то процента владения клубом. К таким, к примеру, относится американский хедж-фонд Elliott Management. Встреча с ними была на этой неделе.

Как сообщает Telegraph Sport, руководители «Юнайтед» объясняли участникам торгов «возможности и проблемы» управления клубом. Один источник, близкий к переговорам, сообщил, что футбольный директор «Юнайтед» Джон Мерто входит в состав делегации, которая общается с заинтересованными сторонами.

Представители шейха Яссима и сэра Рэтклиффа прибудут на «Олд Траффорд» на этой неделе. Также на следующей неделе состоится как минимум еще одна встреча с другой заинтересованной стороной, прежде чем владельцы «Юнайтед» решат, кто должен перейти к третьему этапу переговоров.

Несмотря на опасения, что крайний срок может быть продлен, инсайдеры утверждают, что процесс идет по плану, и к концу следующего месяца сделка будет закрыта.

На сегодня известны суммы предложений двух претендентов − Qatari и Ineos. Однако есть еще как минимум две компании, которые также хотят полностью владеть клубом. Пока они не удовлетворили требования Глейзеров в 5 млрд фунтов.