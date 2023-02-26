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Глейзеры не отпускают «Юнайтед». Владельцы клуба требуют больше денег

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Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

Предложения есть, но они не устраивают.

По данным The Telegraph, семья Глейзеров не впечатлена размером предложений, которые им поступили по покупке «Юнайтед». Сэр Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани публично подтвердили свои ставки, но американцы считают, что они недостаточно хороши.

Несмотря на то, что официально неизвестно, сколько предлагают оба участника, по инсайдам катарцы согласны заплатить 4,5 млрд долларов.

Американцы Глейзеры собираются выручить как минимум 5 млрд фунтов. Только в таком случае они рассмотрят возможность полной продажи своей доли в клубе. Дошло до того, что братья готовы всерьез рассмотреть предложения миноритарных инвесторов и сохранить у себя контрольный пакет акций.

The Raine Group до сих пор занимается ситуацией с поглощением «красных дьяволов» и попросила обоих претендентов не делать публичные заявления, которые могут опорочить Глейзеров.

3 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Answer1
Было бы странно, если бы сразу же согласились на сумму меньше озвученной. Будут торги, при этом это не означает, что 4,5 лярдов их не устраивают, просто прощупывают покупателей.
Да так и есть, потом может оказаться, что и 4.5 лярдов будет за счастье
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Answer1
Было бы странно, если бы сразу же согласились на сумму меньше озвученной. Будут торги, при этом это не означает, что 4,5 лярдов их не устраивают, просто прощупывают покупателей.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KAIMI_MAN-RED
Блефует, сукины Глейзеры!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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