Предложения есть, но они не устраивают.

По данным The Telegraph, семья Глейзеров не впечатлена размером предложений, которые им поступили по покупке «Юнайтед». Сэр Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани публично подтвердили свои ставки, но американцы считают, что они недостаточно хороши.

Несмотря на то, что официально неизвестно, сколько предлагают оба участника, по инсайдам катарцы согласны заплатить 4,5 млрд долларов.

Американцы Глейзеры собираются выручить как минимум 5 млрд фунтов. Только в таком случае они рассмотрят возможность полной продажи своей доли в клубе. Дошло до того, что братья готовы всерьез рассмотреть предложения миноритарных инвесторов и сохранить у себя контрольный пакет акций.

The Raine Group до сих пор занимается ситуацией с поглощением «красных дьяволов» и попросила обоих претендентов не делать публичные заявления, которые могут опорочить Глейзеров.