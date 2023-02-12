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Бруну Фернандеш выбрал необычный способ, чтобы поздравить Гарначо с голом - Алехандро не в обиде

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Алехандро Гарначо стал одним из героев вчерашнего матча МЮ» с «Лидсом» (0:2), забив гол на 85-й минуте после передачи Вегорста.

Бруну Фернандеш поздравил футболиста пинком под зад – довольно своеобразный способ. Сам Бруну прокомментировал его в социальных сетях следующим образом:

«Вот так! Это метод «Юнайтед», Гарначо, ты знаешь, что заслужил пинок».

Алехандро, похоже, совсем не в обиде, он сделал репост поста Бруну, подписав:

«Признаю, я это заслужи».

«МЮ» обыграл «Лидс» и занимает третью строчку в АПЛ, набрав 46 очков.

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