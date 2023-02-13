📹 Вчера ты игрок матча, а сегодня − водитель моего Uber. Фернандеш забавно подколол Фреда 😂

Вместе после матча ехали домой.

Британский Sky Sports в игре против «Лидса» признал Фреда лучшим игроком «Юнайтед» (2:0). Бразилец впечатлил в обороне, сделав 10 отборов.

После игры Бруну Фернандеш пошутил над товарищем, сняв видео сидя на пассажирском сидении, тогда как Фред был за рулем.

«Ты можешь быть лучшим игроком матча, но ты все равно будешь моим Uber! Езжай быстрее, потому что я должен посмотреть дома игру. Поехали! Наш питбуль», − сказал Бруну.