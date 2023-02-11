Де Хеа и Шоу ― лучшие. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» за победу над «Лидсом»

Манкунианцы теперь на втором месте в таблице.

«Манчестер Юнайтед» одержал очень важную победу в 23-м туре АПЛ. Счет оставался нулевым аж до 80-й минуты, и во многом счет оставался таковым только благодаря стараниям Де Хеа на воротах.

Но в самом конце команде тен Хага все же удалось перевернуть игру за 5 минут.

Сначала Рэшфорд забил головой с аккуратной и умелой передачи Люка Шоу, а буквально через несколько минут Гарначо удвоил счет с ассиста Вегорста, забив в ворота рассыпавшегося «Лидса».

Манкунианцы так разошлись, что успели забить аж еще 2 гола, но они оба были отменены из-за офсайда.

Давайте взглянем на оценки игроков «МЮ»:

И на показатели каждого из них:

А также на статистику всей команды («МЮ» в правой колонке):

А кого из игроков вы считаете героем матча?