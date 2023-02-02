Рэшфорд – лучший, Вегорст – в числе худших: оценки игроков «МЮ» за матч против «Ноттингем Форест»

В полуфинале Кубка лиги «МЮ» принимал на «Олд Траффорд» «Ноттингем Форест» в ответной встрече команд. Первый матч закончился победой команды Тен Хага со счетом 3:0.

«Красные дьяволы» медленно втягивались в игру. В первом тайме особенно острые моменты были у Каземиро и Вегорста. Ваут вообще упустил шикарную возможность забить головой. Зато голландец своим эффектным прыжком очень впечатлил Вилли Боли:

Во втором тайме, на 63-й минуте, Тен Хаг выпустил на поле Рэшфорда, Санчо и Марсьяля. Эта тройная замена перевернула ход встречи. На 73-й минуте Рэшфорд сделал ассист на Марсьяля, а еще через три минуты Маркус отдал голевую на Фреда.

Особенно радует появление на поле Санчо. Джейдон сыграл за «МЮ» впервые с конца октября прошлого года.

«Красные дьяволы» побеждают со счетом 2:0 и продолжают свое путешествие в Кубке лиги.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Ноттингем Форест»

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