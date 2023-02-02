United Tweets
Блог

Рэшфорд – лучший, Вегорст – в числе худших: оценки игроков «МЮ» за матч против «Ноттингем Форест»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Клубы
Фред Фред
Футбол Футбол

В полуфинале Кубка лиги «МЮ» принимал на «Олд Траффорд» «Ноттингем Форест» в ответной встрече команд. Первый матч закончился победой команды Тен Хага со счетом 3:0.

«Красные дьяволы» медленно втягивались в игру. В первом тайме особенно острые моменты были у Каземиро и Вегорста. Ваут вообще упустил шикарную возможность забить головой. Зато голландец своим эффектным прыжком очень впечатлил Вилли Боли:

Во втором тайме, на 63-й минуте, Тен Хаг выпустил на поле Рэшфорда, Санчо и Марсьяля. Эта тройная замена перевернула ход встречи. На 73-й минуте Рэшфорд сделал ассист на Марсьяля, а еще через три минуты Маркус отдал голевую на Фреда.

Особенно радует появление на поле Санчо. Джейдон сыграл за «МЮ» впервые с конца октября прошлого года.

«Красные дьяволы» побеждают со счетом 2:0 и продолжают свое путешествие в Кубке лиги.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Ноттингем Форест»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели встречу? Чья игра вам понравилась больше всего?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin_CR7
Хм, то есть Гарначо худший 6,4. В целом, Антони такой же матч провел, но у него 7.
Шоу 7,9, но АВБ 7.0
Ох уж эти оценки🧐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
МЮ начиная с первых минут и до конца матча контролировал игру. Все благодаря Эриксену, который невероятно круто регулирует центром поля, в отличие от всяких Фредов)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий