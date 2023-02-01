«Канселу его испугался и сбежал в Германию»: фанаты рады, что один игрок «МЮ» вернулся к своей лучшей форме

Болельщики «Манчестер Юнайтед» рады возвращению Аарона Уан-Биссаки к лучшей версии себя.

После того, как Далот получил травму, Аарон прочно закрепился в основе команды Тен Хага. В последних матчах «красных дьяволов» защитник демонстрирует классную игру и надежность.

Фанаты хвалят Уан-Биссаку в соцсетях:

💭 «Уан-Биссака играет, как Дани Алвес в его лучшие годы. Трент, тебе пора серьезно задуматься».

💭 «Просто невероятно то, как улучшилась игра Аарона в атаке! Я не могу перестать восхищаться его футболом в последних матчах, удивительный прогресс».

💭 «В первом тайме матча против «Рединга» «МЮ» полностью контролировал игру, создавал моменты, не повезло только, что они не вышли вперед. Связка Антони и Уан-Биссаки выглядят просто нереально».

💭 «Аарон Уан-Биссака просто потряс мой мир! Надеюсь, он не сдаст и продолжит выступать на таком же уровне».

💭 «Лол, Канселу увидел, в какой форме сейчас Уан-Биссака, испугался и решил сбежать в Германию. И я не могу его в этом винить!»

А как вам игра защитника в последних встречах «красных дьяволов»? Заметили прогресс?