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«Канселу его испугался и сбежал в Германию»: фанаты рады, что один игрок «МЮ» вернулся к своей лучшей форме

Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» рады возвращению Аарона Уан-Биссаки к лучшей версии себя. 

После того, как Далот получил травму, Аарон прочно закрепился в основе команды Тен Хага. В последних матчах «красных дьяволов» защитник демонстрирует классную игру и надежность.

Man Utd 'open to selling Aaron Wan-Bissaka despite strong performances in Dalot's absence with clubs keen on transfer' | The Sun

Фанаты хвалят Уан-Биссаку в соцсетях:

💭 «Уан-Биссака играет, как Дани Алвес в его лучшие годы. Трент, тебе пора серьезно задуматься».

💭 «Просто невероятно то, как улучшилась игра Аарона в атаке! Я не могу перестать восхищаться его футболом в последних матчах, удивительный прогресс».

💭 «В первом тайме матча против «Рединга» «МЮ» полностью контролировал игру, создавал моменты, не повезло только, что они не вышли вперед. Связка Антони и Уан-Биссаки выглядят просто нереально».   

💭 «Аарон Уан-Биссака просто потряс мой мир! Надеюсь, он не сдаст и продолжит выступать на таком же уровне».

💭 «Лол, Канселу увидел, в какой форме сейчас Уан-Биссака, испугался и решил сбежать в Германию. И я не могу его в этом винить!»  

А как вам игра защитника в последних встречах «красных дьяволов»? Заметили прогресс? 

1 комментарий

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Freedoms
Биссака всегда был крут. Если не в атаке так в защите. Хочеться видить и далота и Биссаку в основе, жаль что нельзя 2 правых выпускать (
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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