Пирс Морган уверен, что Каземиро получил дисквалификацию назло журналисту

Даже после ухода Роналду Пирс Морган продолжает обсуждать «Манчестер Юнайтед». На этот раз досталось Каземиро.

Журналист болеет за «Арсенал», перед встречей команд в Премьер-лиге Морган через Твиттер обратился к Рио Фердинанду: «Привет, Рио Фердинанд! Если ты действительно думаешь, что Парти не так хорош, как Каземиро, в воскресенье тебя ждет большой шок, когда Парти унизит парня твоей команды, а я снова попаду в тренды».

В матче против «Кристал Пэлас» Каземиро получил желтую. Эта карточка стала для него пятой в текущем сезоне АПЛ. Из-за перебора желтых бразилец пропустит встречу с «Арсеналом».

Морган, разумеется, посчитал, что полузащитник получил предупреждение специально: «Думаю, Каземиро намеренно получил дисквалификацию, чтобы не доказывать мою правоту».

Кто-нибудь скажет Пирсу, что мир не крутится вокруг него?