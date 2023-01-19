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Пирс Морган уверен, что Каземиро получил дисквалификацию назло журналисту

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Даже после ухода Роналду Пирс Морган продолжает обсуждать «Манчестер Юнайтед». На этот раз досталось Каземиро. 

Crystal Palace 1-1 Man Utd: Casemiro suspended for Arsenal match after fifth booking of season - BBC Sport

Журналист болеет за «Арсенал», перед встречей команд в Премьер-лиге Морган через Твиттер обратился к Рио Фердинанду: «Привет, Рио Фердинанд!  Если ты действительно думаешь, что Парти не так хорош, как Каземиро, в воскресенье тебя ждет большой шок, когда Парти унизит парня твоей команды, а я снова попаду в тренды».

В матче против «Кристал Пэлас» Каземиро получил желтую. Эта карточка стала для него пятой в текущем сезоне АПЛ. Из-за перебора желтых бразилец пропустит встречу с «Арсеналом».

Морган, разумеется, посчитал, что полузащитник получил предупреждение специально: «Думаю, Каземиро намеренно получил дисквалификацию, чтобы не доказывать мою правоту».

Кто-нибудь скажет Пирсу, что мир не крутится вокруг него?

4 комментария

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Колено решфорда
Станет понятнее, что он говорит, если вытащит половой орган Криша у себя изо рта.
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Мансур Затаев
Новая сестра Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MU RD2
Кто нибудь, скажите Пирсу, что Криш сейчас в другой лиге. Надо ехать туда, что продолжать хайпить на .......
+1
0
+1
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Dostick Nazarov
Сказочный ...
+2
0
+2
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