Летнее трансферное окно в Европе закроется уже в четверг, 1 сентября, «Манчестер Юнайтед», кажется, планирует еще немного пошуметь на рынке. В оставшиеся четыре дня «красные дьяволы» могут расстаться с двумя футболистами, а также подписать двух новых игроков.

Четыре трансферные интриги «Манчестер Юнайтед»

Покупка Антони

Кажется, трансфер Антони из «Аякса» в «МЮ» за 100 миллионов фунтов стерлингов уже можно считать состоявшимся. О переходе бразильца сообщает множество источников. Если не возникнет никаких существенных проблем, в ближайшие дни мы увидим Антони на «Олд Траффорд».

Уход Криштиану Роналду

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш отчаянно пытается найти новый клуб для своего клиента. Тен Хаг, похоже, готов отпустить португальца, так что вполне вероятно, что Криштиану покинет Манчестер до закрытия трансферного окна.

Неожиданное усиление в полузащите

Согласно некоторым сообщениям, после покупки Каземиро «красные дьяволы» хотят еще больше укрепить полузащиту. Сделка с Френки де Йонгом, похоже, уже вряд ли состоится, но «Юнайтед» все еще ищет нового полузащитника.

Возвращение Уан-Биссаки в «Кристал Пэлас»

Диогу Далот зарекомендовал себя как лучший правый защитник Тен Хага, а Аарон Уан-Биссака в этом сезоне провел на поле всего четыре минуты. Вряд ли такой расклад устроит амбициозного футболиста. В поисках игрового времени Аарон вполне может вернуться в «Кристал Пэлас», возможно, такой трансфер станет для Уан-Биссаки наилучшим вариантом продолжения карьеры.