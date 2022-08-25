Гари Невилл объясняет, почему переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» «не должен был произойти»

«Все остальные клубы очень точны, вы не увидите, как они прыгают от одного игрока к другому. Это Френки Де Йонг, Адриен Рабьо, а затем Каземиро с феноменальным контрактом, который обойдется клубу в 160 миллионов фунтов стерлингов.

Должен сказать, что пару лет он принесет пользу клубу, но потом кто-то через два года подберет его всего за 20 миллионов фунтов стерлингов, когда он уже будет не в лучшей форме".

Каземиро официально перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» на прошлой неделе, подписав четырехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.