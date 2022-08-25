«Для меня тренировки - то же, что и игры»: Победный менталитет Каземиро - то, что нужно «МЮ»

Для меня тренировки - то же, что и игры. Я чувствую, что это ключ к победе в играх и титулам.

Вы должны тренироваться как можно усерднее, чтобы играть на пределе своих возможностей, быть сильным и полностью преданным делу».

Многократный победитель Лиги чемпионов добавил: «Я один из тех игроков, которые хотят вернуться домой и знать, что я сделал свою работу.

Это моя философия, мой менталитет, и теперь все заключается в том, чтобы отдать все ради «Манчестер Юнайтед».