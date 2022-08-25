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«Для меня тренировки - то же, что и игры»: Победный менталитет Каземиро - то, что нужно «МЮ»

Каземиро Каземиро
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Каземиро дал первое интервью после перехода в "МЮ".

«Я игрок, который любит много работать. Я игрок, который выкладывается как на поле, так и на тренировках.

Для меня тренировки - то же, что и игры. Я чувствую, что это ключ к победе в играх и титулам.

Вы должны тренироваться как можно усерднее, чтобы играть на пределе своих возможностей, быть сильным и полностью преданным делу».

Многократный победитель Лиги чемпионов добавил: «Я один из тех игроков, которые хотят вернуться домой и знать, что я сделал свою работу. 

Это моя философия, мой менталитет, и теперь все заключается в том, чтобы отдать все ради «Манчестер Юнайтед».

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