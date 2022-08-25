«Моей дочери – 7 лет, сыну – 1 год. Они знают язык лучше меня». У «МЮ» проблема – Каземиро, оказывается, не говорит по-английски

Даже не смог дать интервью клубному каналу.

В своем первом интервью в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» Каземиро извинился перед болельщиками за то, что не говорит по-английски, но пообещал выучить его «как можно скорее».

Бразильский игрок подписал контракт с «Юнайтед» на четыре года, клуб Премьер-лиги потратит 70 миллионов фунтов стерлингов на трансфер пятикратного победителя Лиги чемпионов .

Он прибывает на «Олд Траффорд» с впечатляющим бэкграундом, но на этой неделе опытный полузащитник признал, что его семилетняя дочь и годовалый сын говорят по-английски лучше, чем он.

В разговоре с журналистом Энди Миттеном для сайта клуба Каземиро признал языковой барьер.

«Да, моя жена говорит по-английски. Моей дочери – 7 лет, сыну – 1 год. Они знают язык лучше меня, — сказал он. — Мне искренне жаль вас и всех болельщиков «Юнайтед», что я не говорю по-английски, но я хочу учиться.

Я выучу язык как можно скорее, чтобы я мог больше узнать об английской культуре, выучить английский язык и поговорить с моими друзьями, моими товарищами по команде, всем персоналом клуба, я хочу доказать им, что один из них».