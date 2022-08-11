«Клуб должен принять тот факт, что сэр Алекс ушел». Совет Чичарито «МЮ» завирусился в сети

Сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера «МЮ» в 2013 году после 26 лет у руля команды, с тех пор «красным дьяволам» так и не удалось выиграть АПЛ.

После ухода сэра Алекса команда сменила пять тренеров и похоже, что путь на вершину будет долгим.

Хавьер Эрнандес был частью команды сэра Алекса, на вопрос, удивляют ли его трудности «МЮ», игрок «ЛА Гэлакси» ответил:

«Это вопрос с подвохом, потому что ответ и да, и нет».

«Это не удивительно, что очень сложно заменить тренера, который работал с командой 26 лет да еще так, как это делал сэр Алекс. Одна из его величайших способностей, по моему скромному мнению, заключалась в том, что 7 из 10 игроков, которых подписывал «МЮ», выстреливали. Это тяжло, «Реал Мадрид», «Барселона», «Челси», «Сити», «Ливерпуль» и «Бавария» не могут похвастаться такой точностью».

«Непросто делать то, что сэр Алекс делал на протяжении 26 лет, он очень хорошо понимал, как сделать так, чтобы футболист раскрылся наилучшим образом и помог команде. Заменить такого человека очень сложно, это как выиграть в лотерею».

Но тем не менее Чичарито считает, что команда должна отпустить сэра Алекса, чтобы на нового тренера было меньше давления.

«Вы ждете, что любой, кого вы наймете после сэра Алекса будет делать хотя бы 80% того, что делал он? Я считаю, что это только больше давит на новых специалистов. Клуб должен принять тот факт, что сэр Алекс ушел».

«Сэр Алекс ушел, и новый тренер никогда не будет таким же. «МЮ» должен адаптироваться и позволить новому тренеру работать по своим правилам».

Чичарито был успешен за свои пять лет на «Олд Траффорд», он дважды выиграл АПЛ с командой, забил 59 голов в 157 матчах, прежде чем присоединился к «Байеру» в 2015 году.