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«Судя по ситуации, именно так все и будет». Майкл Оуэн делает смелый прогноз о будущем Криштиану в «МЮ»

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Майкл Оуэн считает, что «МЮ» не позволит Криштиану Роналду уйти, пока не найдет подходящую замену португальцу.

 

37-летний футболист отчаянно хочет покинуть английский клуб, чтобы играть в Лиге Чемпионов, но травма Антони Марсьяля осложняет ситуацию Криштиану.

В интервью для DZAN, Майкл Оуэн признался, что был уверен, что Роналду уйдет из «МЮ» этим летом, но теперь он чувствует, что клуб сначала захочет найти ему замену.

 «Еще неделю назад я не думал, что Роналду останется, но судя по ситуации сейчас, именно так все и будет. Если он уйдет, то «МЮ» будет очень уязвим в атаке, клуб лишится большого количества голов, которые он забил в прошлом сезоне. Как они компенсируют их?».

 «Марсьяль должен вернуться, Рэшфорду нужно что-то делать, он не может провести еще один неудачный сезон, Кавани ушел…Если уйдет и Роналду, и клуб не подпишет замену, то ситуация будет очень напряженной, поэтому я считаю, «МЮ» не отпустит Криштиану, пока не найдет кого-то вместо него».

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