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«Команде нужна перестройка»: после провального старта сезона фанаты «МЮ» вспоминают слова Рангника

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Ральф Рангник Ральф Рангник
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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После того, как «МЮ» провально стартовал в АПЛ, болельщики «красных дьяволов» вновь обратили внимание на откровенную пресс-конференцию Ральфа Рангника, когда немец еще тренировал «Юнайтед».

Image: Alamy

В первом туре Премьер-лиги команда Эрика тен Хага не смогла одолеть «Брайтон», проиграв со счетом 1:2. На клуб обрушился шквал критики, игру «красных дьяволов» разнесли не только болельщики, но и легенды «МЮ» – Рой Кин и Пол Скоулз. 

Фанаты «Юнайтед» возлагали большие надежды на Тен Хага, во время предсезонки команда показывала неплохой результат, однако в соревновательном матче «красные дьяволы» потерпели неудачу. 

На этом фоне болельщики вспомнили старую пресс-конференцию бывшего тренера клуба, Ральфа Рангника, после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:4 в апреле прошлого года. Тогда немец говорил, что команде необходима перестройка, начиная с игроков, заканчивая тактическим построением. 

В Твиттере появилось видео этой пресс-конференции тренера. Один фанат написал: «Ральф Рангник знал, что эти игроки недостаточно хороши. Но его уволили вместо того, чтобы прислушаться к его словам».

Давайте внимательнее взглянем на слова тренера: 

«Команде нужна перестройка. Не потому что некоторые футболисты должны уйти. Но ведь у многих истекают контракты, и я понимаю, что к нам присоединятся шесть, семь, восемь, а, может, десять новых игроков. Но прежде чем кого-то подписать, нужно решить, в какой футбол хочет играть команда. Если вы посмотрите на доминирующих в лиге «Сити» и «Ливерпуль», то поймете, что они именно так и поступили. Они изменили все с оглядкой на новую тактику, решили, какой футбол хотят ставить и какие игроки для этого нужны. И руководствуясь сделанными выводами, строили мощную команду».  

Image: Alamy

Этим летом «Манчестер Юнайтед» уже подписал двух игроков – Лисандро Мартинеса и Кристиана Эриксена. Не будем забывать, что трансферное окно все еще открыто и клуб может обзавестись новыми футболистами.  

Эрик Тен Хаг только приступил к своим обязанностям, стоит дать ему время, чтобы он сумел разобраться с существующими проблемами и построил команду, отталкиваясь от своего видения игры «МЮ», как и говорил Рангник. 

 

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