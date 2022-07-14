«Он не забыл, что Рой Кин сделал с его отцом». Агбонлахор ожидает, что Холанд «накажет» «МЮ»

«МЮ» встретится с новичком АПЛ Эрлингом Холандом в предстоящем сезоне. Футболист только что перешел в «МанСити» из «Боруссии».

Бывший игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что у норвежца есть особая миссия в матчах против «красных дьяволов».

Дело в том, что отец Эрлинга Холанда Альф-Инге с 2000 по 2003 год представлял «МанСити», он забил 3 гола и сделал 1 ассист за 45 матчей в клубе. К сожалению, карьера полузащитника пошла на спад после того, как он получил ужасную травму в результате удара Роя Кина прямой ногой в правое колено во время матча с «МЮ» в апреле 2001 года.

Альф-Инге был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 2003 году. Агбонлахор считает, что сын захочет отомстить за отца «МЮ».

«Во-первых, «МЮ» - прямой конкурент для «МанСити», а во-вторых, Холанд не забудет того, что Рой Кин сделал с его отцом. Он не забудет того подката, который стоил его отцу карьеры.

«Он будет преследовать «МЮ» до тех пор, пока будет играть в АПЛ. Думаю, Эрлинг сможет сделать что-то сумасшедшее и забить им хет-трик. Он очень хочет наказать «МЮ», - говорит Агбонлахор.

Эрлинг Холанд заслуженно считается одним из самых результативных нападающих в европейском футболе на сегодняшний день, так что у «МЮ» есть причины для беспокойства.