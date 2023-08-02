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Валерия – девушка президента 2Drots Жеки. Их познакомила Надежда Карпова!

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2Drots разобрался с «Сахалином» в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0) и в следующем раунде турнира сыграет с «Муромом».

Есть как минимум один человек, который болел за команду блогеров в Лос-Анджелесе. Знакомьтесь, Валерия – девушка президента 2Drots Жеки!

Валерия – модель, представляет агентство Minelli Models, которое базируется в Лос-Анджелесе. В этом прекрасном калифорнийском городе девушка и живет.

В свободное от работы время Валерия учится на психолога и ездит в Россию. Да, она живет на две страны: Евгений вот уже несколько лет строит отношения с блондинкой на расстоянии. Вместе они проводят всего шесть месяцев в году.

«Это неудобно и очень сложно. А самое сложное – это переписываться в соцсетях, я это не люблю, например, кидать сообщения в телеграме. Поэтому всегда у нас включен FaceTime, потому что если ты не связи, то к тебе возникают вопросы!» – рассказывал Жека в программе «Вписка».

А как же Евгений и Валерия вообще познакомились? А за это они должны сказать спасибо Надежде Карповой, бывшей футболистке «Валенсии» и «Севильи», выступающей сейчас за «Эспаньол».

«В 2019 году Надя приехала сюда на лето после сезона. Я позвал ее потусить, а она приехала с подругами – с Лерой, ее сестрой и их мамой. У мамы Леры день рождения, нам приносят 100 шотов, и вот с этого вечера все началось!» – вспоминал Евгений.

Так что у 2Drots есть серьезный суппорт в Калифорнии!

57 комментариев

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Ярослав Харитонов
Не вводите в заблуждение. Валерия это девушка Пригожина!
+205
-2
+203
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Gomza
Модная деваха, в двух трусах ходит! Уважуха!
+80
-1
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Pink Floyd1276
Ответ Ярослав Харитонов
Не вводите в заблуждение. Валерия это девушка Пригожина!
А Надежда Карпова в шахматы играет.
+22
0
+22
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Матвей Суицидин
Кэмерон Диас на минималках
+17
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Юсуп Магомедов
Ответ Ярослав Харитонов
Не вводите в заблуждение. Валерия это девушка Пригожина!
Валерия, с**а, где боеприпасы?))
+16
0
+16
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URSUS
Это так модно сейчас, когда губы больше чем сиськи?
+13
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Илья Ковалев
Ответ sizdo
Его прям так и зовут Жека, без фамилии? И девушка его так называет?))
По полному имени и фамилии девушка его называет. Наверное, еще по отчеству)
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Rhett Butler
такое ощущение, что она под Киру Найтли косит)
девушка симпатичная, но не более того...
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daniil_35
Человек, вроде как, учится на психолога (в моем понимании, интеллектуальная профессия). При этом стереотипные фото в трусах, модель и так далее. Психолог - это прикрытие? Типа я не инстаграмщица, а человек думающий? Так хочется видеть людей без вот этого всего, с культурными фото, с индивидуальностью. Мне куча девиц упорно доказывали, что такие фото - это для себя, чтобы запомнить себя молодой и красивой. Если это для себя, то почему бы не оставить их в телефоне, компьютере? Получается, что не только для себя? С помощью таких фото и находят жек-миллионеров))
+10
-1
+9
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Петр Васильев
Ответ Adjusted
Такие маленькие, а уже висят.
Так не жрет ничего, вот и повисли - жиру то нет
+11
-3
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Алексей Полиенков
Ответ Gomza
Модная деваха, в двух трусах ходит! Уважуха!
Вот она, суровая жизнь в США. Денег не хватает даже на одежду!
+10
-2
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sizdo
Его прям так и зовут Жека, без фамилии?
И девушка его так называет?))
+8
-1
+7
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Adjusted
Такие маленькие, а уже висят.
+11
-5
+6
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Ярослав Харитонов
Ответ Nikolay Matveev
Комментарий удален модератором
Как? И Йося тоже?
+4
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Посторонним В
Ответ Gomza
Модная деваха, в двух трусах ходит! Уважуха!
"Береженого бог бережет," - как сказала монашка ну и тд.
+4
0
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sergey80
Ответ sizdo
Его прям так и зовут Жека, без фамилии? И девушка его так называет?))
ну да!-"Жека-Президент!"нормально же звучит,солидно!!(как в Палате для психов)..Димон-Наполеон..
+4
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Сергей Ч
Разница между футболом и медиалигой заметна и по разнице в девушках, чего уж там ..
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Marek mgn
Не дать, не взять, обычная...
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andyon
Ответ Слава Молотов
у Кнайтли нет груди от слова совсем.
Книгхтлей! Где вас только английскому учили?
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VolarMorgulis
Президент Жека, император ДЭЗа.
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Lestyv
Если бы команда называлась 2DOTS - 2 точки, я бы понял, в чью честь она названа...
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Julia Balinova
Девушка приятная.
Но посмотрела бы я на нее после ста шотов!
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Оригинальный Ник
Сразу видно связь по любви, так прекрасно ☺️
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Artmann
Ответ Marek mgn
Не дать, не взять, обычная...
Кому не дать? У кого не взять?
"Ни дать, ни взять" - это расхожее выражение пишется так.
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Слава Молотов
Ответ Pink Floyd1276
А Надежда Карпова в шахматы играет.
внучка шахматиста))
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