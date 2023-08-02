Валерия – девушка президента 2Drots Жеки. Их познакомила Надежда Карпова!

2Drots разобрался с «Сахалином» в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0) и в следующем раунде турнира сыграет с «Муромом».

Есть как минимум один человек, который болел за команду блогеров в Лос-Анджелесе. Знакомьтесь, Валерия – девушка президента 2Drots Жеки!

Валерия – модель, представляет агентство Minelli Models, которое базируется в Лос-Анджелесе. В этом прекрасном калифорнийском городе девушка и живет.

В свободное от работы время Валерия учится на психолога и ездит в Россию. Да, она живет на две страны: Евгений вот уже несколько лет строит отношения с блондинкой на расстоянии. Вместе они проводят всего шесть месяцев в году.

«Это неудобно и очень сложно. А самое сложное – это переписываться в соцсетях, я это не люблю, например, кидать сообщения в телеграме. Поэтому всегда у нас включен FaceTime, потому что если ты не связи, то к тебе возникают вопросы!» – рассказывал Жека в программе «Вписка».

А как же Евгений и Валерия вообще познакомились? А за это они должны сказать спасибо Надежде Карповой, бывшей футболистке «Валенсии» и «Севильи», выступающей сейчас за «Эспаньол».

«В 2019 году Надя приехала сюда на лето после сезона. Я позвал ее потусить, а она приехала с подругами – с Лерой, ее сестрой и их мамой. У мамы Леры день рождения, нам приносят 100 шотов, и вот с этого вечера все началось!» – вспоминал Евгений.

Так что у 2Drots есть серьезный суппорт в Калифорнии!