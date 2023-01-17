Тест: узнайте игроков чемпионата России 90-х! Отличите Цымбаларя от Кечинова? А Изибора от Эгуавона?
Футбол был в России и до создания РПЛ, хотя и кажется, что это было в прошлой жизни.
А помните ли культовых игроков чемпионатов страны 1990-х? Все очень просто: одно фото и две фамилии на выбор.
Результаты теста пишите в комментарии. Погнали в девяностые!
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В нынешней РПЛ и 10 не узнаю в таком тесте. ;)
Ты случайно не работал в тренерском штабе сборной России 1990-х?
Для человека 94 г.р Нормас
Ну и пары так подобраны что иногда тупо методом и исключения , могли бы и посложнее сделать
Перепутал Пятницкого и Ледяхова. Какие то похожие они на фото получились
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половину наугад или от противного