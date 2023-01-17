Тест: узнайте игроков чемпионата России 90-х! Отличите Цымбаларя от Кечинова? А Изибора от Эгуавона?

Футбол был в России и до создания РПЛ, хотя и кажется, что это было в прошлой жизни.

А помните ли культовых игроков чемпионатов страны 1990-х? Все очень просто: одно фото и две фамилии на выбор.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали в девяностые!

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