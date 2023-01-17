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Тест: узнайте игроков чемпионата России 90-х! Отличите Цымбаларя от Кечинова? А Изибора от Эгуавона?

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Футбол Футбол

Футбол был в России и до создания РПЛ, хотя и кажется, что это было в прошлой жизни.

А помните ли культовых игроков чемпионатов страны 1990-х? Все очень просто: одно фото и две фамилии на выбор.

Результаты теста пишите в комментарии. Погнали в девяностые!

 

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Тест: узнаете футболистов РПЛ 2000-х? Отличите Топича от Спахича? А Кормильцева от Леонченко?

142 комментария

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ktibr
Ответ Kashmir727
28/30. С неграми возникла проблема, что с Изидором, что с Альберто.
и на Хомху бывает проруха.(с) отгадаешь автора комментария тв-трансляции?
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ktibr
Ответ Ape1sin
Кобелев в форме уже после возвращения из Зенита Морозова, по-моему это год когда Панов приехал из Франции или Швейцарии, откуда там кароче чуть не середина 00ых...и когда 7-1 случилось. Над Фото с Горлуковичем нельзя не поржать)
над Горлуковичем ржали только особо смелые). Вратари так вообще все ссались, а свои, спартаковские еще и срались, когда он с ними шёл разговаривать.
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vzi
30 из 30.
В нынешней РПЛ и 10 не узнаю в таком тесте. ;)
+2
0
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Whiplashock
23 из 30
+1
0
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Павел Ларичев
25 из 30
Ты случайно не работал в тренерском штабе сборной России 1990-х?
+1
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Торт Спартак
Ответ Hot Poop
Разве не Гришин?
И действительно. Не знаю, почему подумал на Харлачёва. Виноват.
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Soap74
Изибора от Эгуавона отличить достаточно просто, если знаешь что первый играл за Динамо, а второй за Торпедо
+1
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Юрий Кечко
27 из 30
Для человека 94 г.р Нормас
Ну и пары так подобраны что иногда тупо методом и исключения , могли бы и посложнее сделать
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pvh-82
26 из 30
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Hot Poop
Ответ Торт Спартак
Харлачёв сломал ногу Парфёнову. Просто вспомнилось.
Разве не Гришин?
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Hot Poop
Ответ like a boss
25 из 30. Сам сильно удивлён. Столько лет прошло, пацаненком был, а помню что-то.
Наоборот: ничего удивительного, футбол из детства до конца жизни в память въедается. А начиная с 16-17 лет, более-менее взрослой жизни, держать в голове спустя годы игроков, счета, турнирные таблицы становится ощутимо сложнее.
+1
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Hot Poop
У тех, у кого то время попало на подростковый возраст, подавляющее большинство вопросов сложностей не вызовет).
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Ян Константинопольский
28 из 30. Первое фото не открылось - нажал наугад) И просто не знал как выглядит Гашкин
+2
0
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taboo
Без шанса на ошибку. Столько лиц с передовицы Спорт-экспресса!!
+3
0
+3
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Michael Neswizh
24 из 30
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0
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Vadim Vadiara
Какое коварство Саркисяна и Огагесяна рядом поставить. 26 из 30
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Бен Гаан
Моё, ветеранское 🔥 Бальзам на раны.
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Бен Гаан
Ответ serginho1
Панченко можно угадать, т.к. сын на него очень похож еще, если присмотреться сходство очевидно
А там и нет Панченко )
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Timofey Khanin
Пипец.
Перепутал Пятницкого и Ледяхова. Какие то похожие они на фото получились
29 из 30
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Amalfitano
26 из 30. Это при том, что в одном вопросе угадал футболиста просто не туда нажал.
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Уся Ваткин
22-я картинка Филимонов или Саморуков не открывается
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dvarlamov
Саркисян оказался не по зубам и Вернидуб реально похож на Куртияна оказался. 28 из 30
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juki_puki
23
половину наугад или от противного
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гилберт
Гуд лак Лаки!
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Kikir
Ответ idemidov
А в чем там проблема, они же в футболке клубов. Изидор играл за Динамо, Эгуавон за Торпедо. Карлос Алберто за Торпедо, а Самарони за ЦСКА и вообще бледнолицый.
Ну Самарони так то и за Торпедо играл) Но, да он белый
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0
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