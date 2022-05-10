Толстых отвел судью «смотреть в глаза ребятам», а потом его побили. Хаос после матча «Динамо» – «Алания» в 1996-м

Та еще романтика.

Вывеска «Динамо» – «Алания» в полуфинале Кубка России напоминает о скандальном матче 24 марта 1996 года. Тогда «Динамо» тоже принимало владикавказцев, но в статусе действующих чемпионов. Да еще и нацеленных на защиту титула.

Все складывалось замечательно: Дмитрий Черышев открыл счет, хозяева держали матч под контролем, но на 45-й минуте главный арбитр Юрий Чеботарев назначил в их ворота пенальти за нарушение против Канищева. На повторе не видно ни удара по ногам, ни явного зацепа футболки со стороны защитника, но судья уверенно указал на точку.

«Алания» сравняла, матч так и закончился вничью – 1:1.

Главный тренер «Динамо» Адамас Голодец негодовал: «Для всех очевидно, что Чеботарев судил предвзято! Владикавказцы достаточно сильны, чтобы нуждаться в такой «помощи». Другое дело, что они почему-то всегда, по их разумению, должны выигрывать».

Включайте атмосферный обзор матча от «Футбольного клуба» и наслаждайтесь деталями: тут и непринужденные разговоры Василия Уткина с травмированными футболистами, и нецензурные эмоции Андрея Кобелева и Андрея Сметанина, и наивная ложь Анатолия Канищева, и ироничное обращение к Валерию Газзаеву с трибуны: «Пальтишко сними, тебе ж жарко, наверное!»

После финального свистка первый вице-президент «Динамо» и президент Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых обратились к Чеботареву с предложением: «Пройдите со мной в раздевалку, чтобы посмотреть в глаза людям, которых вы «убили». Спустя несколько минут главный арбитр встречи вернулся в судейскую уже с другим лицом: у него был разбит нос, а под глазом сиял фингал. Покинуть стадион Чеботарев смог только через два часа и в сопровождении милиции.

Через несколько дней Толстых созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что еще в перерыве заходил в судейскую и возмутился пенальти, на что Чеботарев ему ответил: «Николай Александрович, моя ошибка. Не волнуйтесь, во втором тайме обеспечу вам нужный результат». Толстых уточнил: «Никто арбитра силком в раздевалку не тащил. Он спокойно прошел, встал посредине комнаты и принес официальные извинения. Затем я попросил его посмотреть в глаза каждому из футболистов, что он и сделал».

А кто же тогда ударил судью? Руководитель «Динамо» ответил и на этот вопрос: «В раздевалке, которую мы никогда не закрываем, находилась группа болельщиков. Послышалась короткая словесная перепалка, после которой, возможно, Чеботареву и нанесли удар, о котором он упоминает. Я находился вдалеке от этой группы – у двери – и не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть его слова».

Чеботарев рассказывал другое:

– Когда мы вошли в раздевалку и дверь за нами закрылась, Толстых стал толкать меня в спину. Он подходил к игрокам и говорил: «Вот, смотрите на него». Потом обратился ко мне: «Гляди на ребят, на их лица, они только что из Вены вернулись, а ты здесь...» И продолжал оскорблять меня уже в присутствии футболистов. В этот момент кто-то нанес мне удар сбоку, после которого я потерял сознание и отключился секунд на тридцать.

— Вы упали на пол?

– Да. Потом, очнувшись, еще минуты три-четыре оставался в таком положении, опершись локтем на кресло. Толстых спросил, надо ли мне помочь добраться до судейской. Я встал и сказал, что пойду сам.

– Кто вас ударил?

– Мне сказали, что кто-то из обслуживающего персонала. Вроде бы доктор команды. Но точно утверждать я не могу.

– Потом Толстых еще раз заходил к вам в судейскую?

– Он сообщил, что ждет меня у себя завтра к десяти утра. И добавил: «Я знаю, что ты взял деньги, и докажу это».

Чеботарев получил от инспектора оценку 4,0, что равносильно «двойке». В начале апреля коллегия судей пересмотрела оценку и подняла ее на три балла. Но арбитру это не помогло: в Высшую лигу он вернулся только в 1999-м, отработал еще 4 года и завершил карьеру матчем «Рубин» – ЦСКА, в котором казанцы победили и сенсационно взяли бронзовые медали в дебютном сезоне в РПЛ.

В 2019-м Чеботарев назвал матч 1996-го договорным: «Я знал, что прав. Штанюк руками вцепился в трусы Канищева прямо передо мной – чистый пенальти. Знал я и другое – игра была договорная. Договорились на 1:1. Я помог «Алании» и за это меня побили? Нет. Во-первых, сыграли вничью. Во-вторых, после матча люди из «Алании» рассказали: футболистам «Динамо» дали бабки. Не всей команде – нескольким игрокам. Толстых предвидел такое, предупреждал своих перед игрой: не дай бог. Не углядел. А крайним оказался я».

Несдержанность Толстых взбудоражила его противников. Президент РФС Вячеслав Колосков созвал внеочередное собрание, на котором предложил импичмент, если большинство руководителей клубов выступят против Толстых.

Подведение итогов тайного голосования завершилось еще большим скандалом, чем матч «Динамо» – «Алания». В опечатанном конверте импровизированных бюллетеней оказалось больше, чем самих проголосовавших, а среди неровно нарезанных листов бумаги лежали два голоса (обратите внимание на одинаковый почерк): «НЕДОВЕРЯЮ».

Естественно, с учетом таких фокусов результаты сложились не в пользу Толстых, но голосование признали недействительным. Позже созвали повторную конференция РФС, где присутствующие проголосовали уже за то, чтобы Николай Толстых сохранил должность президента ПФЛ.

Этот пост он занимал еще 16 лет: 3 сентября 2012 года Толстых будет избран президентом РФС.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Родионов; кадры трансляции телеканала «НТВ-Плюс Футбол»