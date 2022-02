Олимпиаду можно выиграть, даже если в 23 не умеешь стоять на льду и проваливаешь национальный отбор. Доказано Эрин Джексон

Случайности не случайны.

Американка Эрин Джексон стала олимпийской чемпионкой на 500-метровой дистанции в конькобежном спорте. Это первая медаль для американцев в индивидуальных дисциплинах с 2010-го, а для женщин – вообще с 2002-го.

•‎ Джексон – особенная спортсменка. Ей 29 лет, и профессионально заниматься конькобежным спортом она начала всего шесть лет назад, когда стукнуло уже 23. И уже в 2018-м (то есть всего через два года после новых ощущений на льду) была на Олимпиаде в Пхенчхане. Правда, без заметных достижений.

•‎ Конечно, не все так просто – Джексон умела кататься на обычных коньках и до этого. Но есть два важных момента.

Во-первых, Джексон – уроженка одного из самых теплых штатов континентальных США – Флориды. В детстве был эпизод с попыткой заняться фигурным катанием, но все закончилось быстро, да и Эрин тогда было 8. Она забыла про лед на следующие 15 лет.

Во-вторых, коньки в конькобежном спорте – это не те же коньки, что все знают из фигурного катания. У клап-скейтов лезвие зафиксировано только в носовой части ботинка, это сделано для более длительной фазы отталкивания (помогает добиться высокой скорости бега).

Джексон даже и не думала о конькобежном спорте – она занималась роллерблейдингом (катание на роликовых коньках с выполнением трюков). Это не самый популярный вид спорта в России и точно менее известный, чем конькобежный спорт, но в США по нему проводятся регулярные чемпионаты, гран-при и турниры – и она выигрывала их 47 раз. А еще играла в роллер-дерби (командный контактный вид спорта на роликовых коньках) – его даже хотели добавить в список олимпийских видов спорта.

Затем решила попробовать себя на льду – получилось!

Here’s the Floridian Jackson, a 47- time inline skating national champion, taking her first steps on the ice in 2016. pic.twitter.com/CYD81oPCCx