Олимпиаду можно выиграть, даже если в 23 не умеешь стоять на льду и проваливаешь национальный отбор. Доказано Эрин Джексон

Случайности не случайны.

Американка Эрин Джексон стала олимпийской чемпионкой на 500-метровой дистанции в конькобежном спорте. Это первая медаль для американцев в индивидуальных дисциплинах с 2010-го, а для женщин – вообще с 2002-го.

•‎ Джексон – особенная спортсменка. Ей 29 лет, и профессионально заниматься конькобежным спортом она начала всего шесть лет назад, когда стукнуло уже 23. И уже в 2018-м (то есть всего через два года после новых ощущений на льду) была на Олимпиаде в Пхенчхане. Правда, без заметных достижений.

•‎ Конечно, не все так просто – Джексон умела кататься на обычных коньках и до этого. Но есть два важных момента.

Во-первых, Джексон – уроженка одного из самых теплых штатов континентальных США – Флориды. В детстве был эпизод с попыткой заняться фигурным катанием, но все закончилось быстро, да и Эрин тогда было 8. Она забыла про лед на следующие 15 лет.

Во-вторых, коньки в конькобежном спорте – это не те же коньки, что все знают из фигурного катания. У клап-скейтов лезвие зафиксировано только в носовой части ботинка, это сделано для более длительной фазы отталкивания (помогает добиться высокой скорости бега).

Джексон даже и не думала о конькобежном спорте – она занималась роллерблейдингом (катание на роликовых коньках с выполнением трюков). Это не самый популярный вид спорта в России и точно менее известный, чем конькобежный спорт, но в США по нему проводятся регулярные чемпионаты, гран-при и турниры – и она выигрывала их 47 раз. А еще играла в роллер-дерби (командный контактный вид спорта на роликовых коньках) – его даже хотели добавить в список олимпийских видов спорта.

Затем решила попробовать себя на льду – получилось!

Here’s the Floridian Jackson, a 47- time inline skating national champion, taking her first steps on the ice in 2016. pic.twitter.com/CYD81oPCCx — Nick Zaccardi (@nzaccardi) February 13, 2022

• Отбор в Пекин был для Джексон непростым. Дело в том, что она его не прошла – споткнулась во время забега и не попала в топ-2. Ее подруга Бриттани Боу, ставшая первой, оказалась удивительно благородной спортсменкой. Она уступила свое место Эрин.

«В моем сердце никогда не возникало вопроса о том, что я сделаю все возможное – если бы это зависело от меня – чтобы заставить Эрин участвовать в Олимпийских играх», – сказала Боу. Она не скрывала, что тоже не против поехать в Китай, но отдала свое место Джексон, а сама ждала перераспределения по квотам, которое в итоге позволило Боу тоже попасть на Олимпиаду.

«Надеюсь, мы получим три места, когда дело дойдет до Олимпийских игр, но на данный момент кажется, что единственный способ, которым Эрин сможет принять участие в Олимпийских играх, – это если один из нас откажется от этого места», – говорила Боу до того, как узнала, что тоже попадет в Пекин.

• «Я бесконечно благодарна и смущена, – говорила Эрин. – Как будто это подарок для меня от очень близкого друга. И было бы здорово, если бы мы обе могли стоять на вершине пьедестала почета в наших забегах и просто разделить этот момент».

Как оказалось, Боу не зря пропустила более талантливую подругу – сама она финишировала только 16-й. А вот Джексон стала олимпийской чемпионкой.

Красивая история!

Фото: globallookpress.com/ Wu Wei, Wang Fei, YUTAKA