27 комментариев

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От редакции: Андрей уже радовал удобной графикой по тренерам топ-5 лиг – теперь новая серия про три лиги российского футбола. Подписывайтесь на блог и не забывайте про донаты.

Предлагаю познакомиться со всеми участниками трех главных футбольных лиг в Российском футболе. В этой статье сможете узнать о российском футболе немного больше. Приятного изучения.

Я уже писал о тренерах в российских лигах в предыдущей статье, поэтому еще раз останавливаться не буду на них, а теперь предлагаю расширить обзор другой полезной инфографикой про сами клубы, стадионы и немного о стоимости наших лиг.

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РПЛ

В Высшей лиге России все стабильно. Двое новичков – «Балтика» и «Рубин». Если первый клуб и правда является новичком в РПЛ, то «Рубин» явно не хватало в прошлом сезоне.

• Самым старым клубом РПЛ является «ЦСКА», но, он не самый старый в списке. Чуть ниже будет настоящий старичок футбольной России.

• Самым юным участником лиги является по-прежнему «Сочи», основанный в 2018 году. Хотя и это весьма спорно, мы же все знаем историю клуба.

• В РПЛ шикарные стадионы, которые собирали до недавнего времени множество людей на каждом матче. Стадионы в высшей лиге страны по праву можно считать одними из лучших в Европе. Новые современные и удобные для фанатов.

• Особняком здесь стоит стадион Воронежского «Факела», который был построен в далеком 1930 году, но вмещающий достаточно много людей, а самым маленьким по вместимости является домашний стадион «Оренбурга», который вмещает чуть более 10 000 человек.

• Спорить о самом красивом стадионе можно бесконечно, предлагаю написать ваш вариант в комментариях. Лично мне нравится больше всего стадион «Краснодара». Но это только мой вкус.

ФНЛ

В ФНЛ четыре новичка – «Сокол» из Саратова, «Ленинградец» из Санкт-Петербурга, «Черноморец» из Новороссийска и «Тюмень» из одноименного города. Очень любопытные клубы. Например, «Тюмень» уже дала бой на своем поле в первом туре ФК «Химки» и выиграла 3-1. «Черноморец» сыграл в ничью с «Аланией», а «Ленинградец» с Тульским «Арсеналом». Только «Сокол» провалился в первом туре, разгромно проиграв 0-4 «Родине».

• Здесь у нас самый старый представитель из трех лиг – «Черноморец», основанный в далеком 1907 году, хотя и менял клуб название ни один раз за свою историю. Но все же, факт остается фактом. Самыми молодыми же клубами лиги являются «Акрон» и «Ленинградец», основанные в 2018 году. Ох уж этот 2018 год.

• Есть еще интересный представитель из 2018 года – «Кубань», под маской которой прячется «Урожай». Болельщики «Кубани», той самой, до сих пор не признают новую «Кубань-Урожай». Запутанное дело, где никто не знает, а тот ли это клуб, за который ты болел до 2018 года и не будет ли моветоном прийти поболеть за «Кубань» со старым шарфом. Вопрос до сих пор открыт.

• «Торпедо» все еще занимается строительством собственной арены и пока что играет на стадионе «Лужники», который вмещает какие-то невероятные для ФНЛ 81 000 человек. Хотя, почему бы и нет, можно попробовать собрать, никто ж не запрещает.

• «Алания» все никак не может достроить свой стадион и временно играет в Грозном на стадионе ГУ ЧР «Спортивный комплекс имени С.Г. Билимханова». Конкретной даты завершения реконструкции домашнего стадиона до сих пор нет, но хочется верить, что все таки жители Владикавказа вскоре увидят матчи своей команды на стадионе «Спартак».

• «Ленинградец» будет играть на легендарном «Петровском», и это добавляет интереса клубу, особенно, когда можно просто прийти и купить билет. Кто знает, может скоро мы увидим переполненные трибуны «Петровского» снова как в 2007?

• Выделю «Родину», которая будет проводить домашние матчи на «ВТБ Арене» и «Енисей, который вроде как будет играть на своем основном стадионе «Центральный», но это совсем не точно.

ФНЛ-2 (фаза А)

Во второй лиге проведена реформа, после которой определились участники двух дивизионов – А и Б. В дивизионе А собраны 20 клубов, которые представлены ниже, и они же разделены еще на две группы – «Золотая» и «Серебряная».

Игры клубов здесь будут проходить в два этапа. Первый этап – 18 матчей и второй этап – 18 матчей. После первого этапа 6 лучших клубов из «Золотой» группы и 4 клуба из «Серебряной» будут играть между собой в два круга, а остальные между собой также в 2 круга. Два первых места «Золотой» группы в конце чемпионата выйдут напрямую в Первую лигу. Еще одна команда определиться дополнительном матче между участниками «золотой группы»

• Самый старый представитель ФНЛ-2 (А) – «Динамо» Брянск, а самый молодой – «Форте», который был основан в 2020 году. Здесь же и обновленные «Амкар» и «Новосибирск». Печально смотреть на «Уфу», которая проделала огромный путь из РПЛ в подвал. Что ж, остается пожелать ей удачи, хотя среди остальных клуб не смотрится фаворитом на повышение.

• Галицкий построил уже второй стадион для своих клубов. Вот и новенький стадион будет домашним для «Краснодара-2». Приятно, что стадион еще и очень стильный. Вот бы все относились к своим клубам также, как владелец «Краснодара».

• Брянское «Динамо» играет на самом старом стадионе в лиге (1924г.), «Ротор» комфортно расположился на 45-тысячном стадионе. Главная интрига – сможет ли собрать аншлаг на домашнем матче? «Чертаново» точно сможет, ведь их домашний стадион вмещает всего 500 человек. У «Мурома» совсем небольшой, но обновленный стадион в стильных красно-черных цветах.

• Кто уж точно огорчает, так это омский «Иртыш», который снова и снова начинает свои сезоны в манеже. Да и новостей о реконструкции стадиона не слышно. А вот «Новосибирск» вроде будет играть на домашнем стадионе «Спартак», и это здорово.

А что по стоимости?

А вот и самое интересное – деньги.

•‎ Самым дорогим в РПЛ, ожидаемо, по стоимости игроков стал «Зенит», компанию которому составили «Спартак» и «ЦСКА».

•‎ В Первой лиге представители столичного региона, двое из который явились из РПЛ. Ну а в ФНЛ-2 у нас самыми дорогими стали «Ротор», «Краснодар-2», что говорит о перспективной молодежи в клубе, и «Волга».

•‎ Самыми дешевыми клубами в РПЛ стали, на данный момент – «Пари НН», «Балтика» и «Факел», стоимость последнего совсем уж скромная.

•‎ В Первой лиге внизу оказались «Камаз», «Сокол» и «Шинник». Эх, а когда то «Шинник» играл в РПЛ.

•‎ В ФНЛ-2 совсем уж скромные цифры у «Новосибирска», «Текстильщика» и «Салюта».

Показательно, насколько РПЛ богаче по стоимости игроков.

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