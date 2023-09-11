18 комментариев

Весь футбол России – в 20 цитатах Максима Горького
«Человек – это звучит гордо».
Юбилей Максима Горького (155 лет) неожиданно стал и футбольным событием: «Пари НН» теперь играет с цитатами писателя на форме. Выглядит стильно.
В самом Нижнем Новгороде, который в советскую эпоху назывался Горький, развешны огромные варианты джерси. Мы считаем, что Горький на самом деле много писал о российском футболе разных лет. Просто об этом не догадывался.
А ведь попадание идеальное.
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Топовое фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин
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Спасибо!