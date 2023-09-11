Too Old to Die Young
Блог

Весь футбол России – в 20 цитатах Максима Горького

Зенит Зенит
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Спартак Спартак
Пари НН Пари НН
ЦСКА ЦСКА
Александр Мостовой Александр Мостовой
Александр Бубнов Александр Бубнов
Александр Кокорин Александр Кокорин
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

«Человек – это звучит гордо».

Юбилей Максима Горького (155 лет) неожиданно стал и футбольным событием: «Пари НН» теперь играет с цитатами писателя на форме. Выглядит стильно.

В самом Нижнем Новгороде, который в советскую эпоху назывался Горький, развешны огромные варианты джерси. Мы считаем, что Горький на самом деле много писал о российском футболе разных лет. Просто об этом не догадывался.

А ведь попадание идеальное. 

Холанд – это Маяковский 

«Футбол и хоккей заменяют советским людям религию и культуру. Единственный соперник – алкоголь». Довлатов и спорт

«Шофер в Бразилии – это помесь Пеле и камикадзе». Бродский и футбол: любил Стрельцова, цитировал Беккенбауэра, не болел за «Зенит»

Топовое фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Очень качественно и тонко, молодцы!
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ну это отлично. А с "бубенчиком" ещё и неожиданно ))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2bdnskykbk
Прекрасный пост.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skreamer
Браво! Некоторые прям на грани гениальности)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Топ! Нереальный топ!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SCHENN
Это великолепно!)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Кокорин
"Всем хорошим во мня я обязан книгам" (с) Д. Тарасов
https://images11.graziamagazine.ru/upload/img_cache/aa0/aa04983eaf658e5ba52ce99efaca26c9_ce_1080x567x0x101_cropped_1080x565.jpg
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snag
Просто прекрасно! Все плюсы бы отдал. Оказывается, можно увлекательно писать про спорт через призму литературы, а не ЛГБТ и политики.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим_К
Вот такой пост должен получать кучу плюсов, а не очередные "скандалы, интриги, расследования"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rhett Butler
Молодцы ребята, постарались на славу, некоторые очень точно встали, мне вот про карету прошлого очень понравилось, но и других много хороших. Единственное, про ум и Кокорина, тут берут сомнения, что его в этой жизни сможет хоть что-то научить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленид Вилькин
Ну ка Мелешин,чо то ты без медали на шее.А пошел бы ты в бомбардиры ! 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почтенный эльф
"В человеке всё должно быть прекрасно.... и футболка с буквой "Д" и бело-голубые гетры" (А.П. Чехов).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasha Giggz
В иностранном варианте вместо Захаряна должен быть Габи Вейга))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Павлов
Порадовали
Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Ответ года
с бубенчиком немножко так топорно и слегка неуважительно, даже
да ужас ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
Ответ Russ Ivan
А где тег Максим Горький?
Алексей Пешков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий