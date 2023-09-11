18 комментариев

«Человек – это звучит гордо».

Юбилей Максима Горького (155 лет) неожиданно стал и футбольным событием: «Пари НН» теперь играет с цитатами писателя на форме. Выглядит стильно.

В самом Нижнем Новгороде, который в советскую эпоху назывался Горький, развешны огромные варианты джерси. Мы считаем, что Горький на самом деле много писал о российском футболе разных лет. Просто об этом не догадывался.

А ведь попадание идеальное.

Топовое фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин