94 комментария

Поджигали весь мир, разогрели «Зенит» – «Спартак».

Перед матчем «Зенита» и «Спартака» группа «Тату» объединилась для небольшого концерта (год назад это уже случалось в Минске). Тот случай, когда РПЛ и русская поп-культура пересеклись – пусть и на несколько минут. Это событие – повод для ностальгии, учитывая культовый статус «Тату». Важность группы для поколения 90-х еще предстоит переварить.

В этом тексте мы ненадолго отвлечемся от футбола, разберем основные моменты истории «Тату», ее идеологию, влияние всемирного успеха на участников и их попытки найти себя сейчас.

Если вам близка эта группа и время ее расцвета, давайте вместе поразмышляем о ее феномене. Если нет, в нашей сегодняшней ленте плотная концентрация текстов про РПЛ. Например, вот про восхитительный сезон Малкома и Промеса, вот про то, как adidas хотел отжать «Спартак» у Nike. Еще можно вспомнить о всех победах «Спартака» в Питере или поностальгировать с Кержаковым о «Зените» эпохи Спаллетти.

Группа «Тату» – это история бесконечной провокации и успеха с нарушением негласных законов шоу-бизнеса

История группы «Тату» началась с песни «Югославия» – посвящение стране, которую бомбили войска НАТО. Хотя никакой группы на тот момент не было – продюсер Иван Шаповалов искал девочку для исполнения не детской песни. Так он нашел 15-летнюю Лену Катину из группы «Непоседы». Ее подруга Юля Волкова из того же детского ансамбля присоединится чуть позже.

С самого старта проект рисковал, заигрывая с политикой. Пусть «Югославия» и осталась неофициальной песней, которую фанаты сами добавляли к первому альбому.

Следующий политический жест «Тату» сделали уже в статусе известной группы, заглянув на вечернее шоу в США. В воздухе тогда витала грядущая война в Ираке, в Штатах поднималось антивоенное движение, но по ТВ, особенно в развлекательных программах, не разрешалось высказываться на военно-политические темы. Например, на канале NBC (куда пришли «Тату» на вечернее шоу) уволили журналиста за то, что он взял интервью у официальных иракских лиц. Волкову и Катину, по словам Шаповалова, перед шоу инструктировали и просили не высказываться о политике.

«Тату» обошли запрет, появившись в футболках с надписью «### войне». Футболки не успели пройти через цензуру, и на следующий день весь мир узнал два русских слова. Но уже на шоу Джимми Киммела «Тату» появились в футболках с надписью «censored» – ту самую фразу больше не пропустили.

Еще Волковой и Катиной запретили целоваться, потому что их смотрит семейная аудитория. Они это все равно сделали, но кадр с поцелуем не попал в эфир.

Тот стиль «Тату» сейчас невозможно представить в эфире федеральных каналов. Текст песни «Я сошла с ума», кадры из клипа с поцелуями, а еще песня «Мальчик-гей» точно вызовут вопросы у депутатов.

Несмотря на качество крикливых хитов, «Тату» в мировое пространство запустил именно провокативный образ. Третье место на «Евровидении», миллион проданных копий альбома «200 по встречной» в Европе (русские группы такого раньше не достигали), гастроли по всему миру и англоязычные версии русских песен, которые рвут чарты.

Международный успех «Тату» оценивается культурологами как пример «мягкой силы» России. Пусть это не был спланированный государством проект, но поп-песни говорили о молодой стране больше, чем официальные речи политиков. Ого, в России можно теперь так – дерзко, откровенно, не оглядываясь на десятилетия советской цензуры.

Но за всей откровенностью скрывался не порыв двух девушек, а талант расчетливого продюсера и его команды, которая сложилась практически случайно.

Группа «Тату» – это история продюсера, который сорвал джекпот, но не выдержал давления славой

Другая легенда русской музыки начала нулевых – Земфира (признана иноагентом) – тоже завоевала любовь через откровенность (пусть и не такую напускную). Только в отличие от «Тату» все понимали, что Земфира пусть и тоже стрельнула благодаря продюсерам, но главным ее мотором оставались музыка и тексты, пропитанные чем-то личным и сокровенным.

В 2023 году альбомы и песни Земфиры – обсуждаемое событие, задевающее нерв. В 2023 году выступления «Тату» кажутся необязательным мероприятием лишь ради нажима на ностальгию. В этом и слабость проекта: «Тату», расширяя границы дозволенного на русской поп-сцене, все же оставались алхимическим проектом продюсера Ивана Шаповалова. Без него «Тату» не расширяет никакие границы.

Например, выступление «Тату» на открытии Олимпиады в Сочи. Там группа исполняла «Нас не догонят». Вся песня на выходе российских спортсменов ужималась до одной фразы, и в новом исполнении это уже не было похоже на средний палец всему миру от влюбленных девушек. Фраза «Нас не догонят» в контексте Олимпиады звучала как гудок патриотического локомотива.

И это тогда удивило людей на западе. Там, когда популярность «Тату» остыла, обратили внимание, что Катина и Волкова никогда не встречались и вообще девушками не интересовались. А Волкова в украинской версии шоу «Детектор лжи» вообще призналась, что не приняла бы сына-гея: «Мужчина не имеет права, простите, быть пидором». Так группа стала символом квирбейта – явления, когда заигрывания с ЛГБТ-темой делаются ради коммерческих целей.

Но в этом и был талант Шаповалова – раскрутить нечто скандальное до невероятных масштабов. Пожалуй, в истории «Тату» Шаповалов ключевой персонаж. Детский психиатр, рекламщик (придумал слоган «Пейте без остановки напитки из «Черноголовки») и политтехнолог мечтал в 90-е об успехе, поэтому читал популярную литературу, которая объясняла: хочешь богатств – общайся с богатыми людьми.

Так Шаповалов познакомился с другим создателем «Тату» Александром Войтинским – продюсером культовой исторической рекламы «Банка Империал».

Войтинский рассказывал, что к «Тату» они подошли через призму возможного успеха. Шестеренки закрутились, когда Шаповалов увидел, что на порносайтах часто ищут «лолит». А значит для музыкальной группы нужны были школьницы.

Образ влюбленных подростков продюсеры подсмотрели в шведском фильме «Покажи мне любовь». Но Шаповалов никогда не говорил, что Волкова и Катина состоят в отношениях. А им самим до ухода от продюсера запрещалось давать интервью на эту тему. Только когда Шаповалов уже не влиял на «Тату», Волкова и Катина бесконечно рассказывали, как нелепо целовались и смеялись, изображая любовь.

Шаповалов же еще в 2000 году признавался, что не собирается защищать права ЛГБТ, а основную ставку делает на юный возраст солисток: «Мне совершенно безразличны все нравственные моменты и разговоры за или против на эту тему. Я смотрел на все как режиссер и продюсер. В идею клипа был первоначально заложен некий общественный протест. Но, чтобы по-настоящему пробить публику, на одном протесте не выехать. Он прошел бы совершенно незамеченным, если бы его не вытащил паровоз откровенного эпатажа».

Накал этого эпатажа так волновал Шаповалова, что ему сначала даже не нравилась песня «Нас не догонят». После «Я сошла с ума» как-то мало резонанса – Шаповалов пытался поднять градус хотя бы в тексте, но остальные участники проекта отстояли песню в ее изначальном виде.

Это еще одна особенность «Тату»: помимо певиц и продюсеров в проекте участвовали еще несколько человек, которые закрутились в нем практически случайно, не имея большого опыта. Музыку писал еще школьник Сергей Галоян, поэт-песенник Валерий Полиенко и журналистка НТВ Елена Кипер отвечали за тексты. Как потом говорил Войтинский, не так важно, кто стоял за «Тату» – сама жизнь России конца 90-х как будто придумала группу. Позже, впрочем, Войтинский повторил успех, раскрутив группу «Звери», а вот Шаповалов планку гениального продюсера не потянул.

Провокация с «Тату» сработала единожды. Потом Шаповалов ударился совсем в странные эксперименты. Например, с певицей Nato на фоне захвата школы в Беслане хотел устроить в Доме Союзов «концерт-теракт», где случится подставной захват заложников. Сделать это не позволили.

Последняя попытка актуализировать «Тату» провалилась в рамках реалити-шоу для СТС. «Тату в Поднебесной» – шоу, где группа должна была в режиме реального времени записывать альбом. Не получилось: Катина и Волкова жаловались на нездоровую атмосферу съемок, где люди из тусовки Шаповалова употребляли наркотики, а в СТС прилетали жалобы за пропаганду марихуаны.

В итоге неудачный проект по ТВ окончательно добил доверие между Шаповаловым и певицами. Он оставил за Катиной и Волковой право на название группы и ничего популярного больше не придумал.

В последние годы Шаповалов занимался проектом Podnebeses (он даже взял вторую фамилию – Поднебесный) – в нем более 50 музыкантов пели на 16 разных языках. Но каким-то эпатажем или популярностью проект не отметился.

Сейчас Шаповалов защищает «Тату» в медиа на фоне новых законов о запрете ЛГБТ-пропаганды. А на ютуб-канале помимо видео с малоизвестными музыкантами выкладывает записи лекций и фрагменты выступлений об актуальных событиях и «культуре отмены». «Прирожденный психолог, записалась бы к нему на прием», – пишут люди в комментариях под роликами.

Группа «Тату» – это история двух девушек, которые, кажется, так и не поняли, как жить без «Тату»

В современном контексте историю «Тату» желательно и рассмотреть и через этические нормы. Двух девушек выдергивают из школы, заставляют целоваться и давать по несколько концертов в день, когда им нужно готовиться к экзаменам. В интервью Ксении Собчак открылись еще более неприятные для Шаповалова подробности.

Так, он заставлял Волкову мастурбировать на камеру для эффектных кадров клипа «Простые движения». Еще он просил ее мастурбировать прямо на сцене – перед 50-тысячной толпой. «Вот это было сложно. Но, конечно, я это сделала», – вспоминает Волкова, которая признается, что под давлением Шаповалова они с Катиной выполняли все его требования.

Но без фигуры Шаповалова история Волковой и Катиной как единой группы рассыпалась. После «Тату» (группа фактически распалась в 2008 году после альбома «Веселые улыбки) обе сверкали разве что в таблоидах. Волкова после «Тату» приняла ислам, вернулась в православие, пережила операцию по удалению опухоли (из-за этого у нее охрипший голос) и неудачно поучаствовала в праймериз «Единой России».

Катина провела годы после «Тату» менее скандально: записывала сольный альбом, жила в США, участвовала в шоу «Маска», исполняя песни в костюме паука.

Тем не менее, группа существовала и после Шаповалова. С накопленной усталостью друг от друга и раздражением (Волкова и Катина постоянно ругались и какое-то время даже не разговаривали) «Тату» продержались вместе, чтобы распасться и воссоединяться для разовых выступлений.

Сейчас «Тату» вместе для разогрева футбольного матча. Прошло 20 лет, но о Волковой и Катиной все еще говорят в контексте группы, которая как минимум идеологически уже не актуальна в современной России.

Смысл появления «Тату» на этом мероприятии разве только в том, что «Зенит» может символично отметить чемпионство под «Нас не догонят». И в этом видится уже не парадно-праздничный, а грустный мотив: музыкальная группа, не сияющая для глобального мира уже второй десяток лет, поет команде, которая побеждает – но уже второй сезон не соревнуется в этом глобальном мире.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко, Филипп Мануилов, Екатерина Чеснокова, Антон Денисов; Gettyimages.ru/Bruno Vincent / Stringer, Kevin Winter ; larafoto.ru/Лариса Кудрявцева; instagram.com/podnebeses