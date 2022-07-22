«Сейтказинов уведомил о желании покинуть клуб, но пока решения не было». Руководитель «Sport Qory» прокомментировал разгромное поражение «Астаны» в Лиге конференций

Выводы после разгрома.

«Астана» прошлой ночью разгромно проиграла на выезде «Ракуву» со счетом 0:5. При этом команда еле добралась до места проведения матча. Последняя группа игроков прилетела в Чентсхову лишь за два часа до начала матча.

По итогам матча, автору Sports.ru Казахстан эксклюзивно удалось пообщаться с генеральным директором единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств направленных на развитие физической культуры и спорта Республики Казахстан Асхатом Сейсембеком, который является учредителем футбольного клуба «Астана».

- В прессе появились заявления исполнительного директора «Астаны» Санжара Сейтказинова об отставке. Как можете это прокомментировать?

- Напрямую мы, как фонд «Sport Qory», не занимаемся оперативным управлением футбольного клуба «Астана». Мы выделяем финансы, их контролируем, но всеми вопросами физически не можем заниматься, так как у нас есть еще три клуба. Для этого есть генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев. Он может принять или не принять отставку Санжара Сейтказинова. Так устроена управленческая модель клуба. Поэтому я не могу ни уволить, ни отменить решение Санжара Дюсенбаевича – это не в моей компетенции.

При этом скажу, что Санжар после матча с «Ракувом» мне написал о своем намерении покинуть клуб ввиду всей сложившейся ситуации. Но пока с ним мы еще не говорили. Могу уверенно сказать, что по итогам спортивного результата и организационных проблем, будут сделаны выводы. Возможно, последуют перемены спортивного и организационного характера.

Фото: ФК «Астана»