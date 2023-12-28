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Кто сменит Клоппа в «Ливерпуле»? А кто фаворит Australian Open? Тест по коэффициентам букмекеров

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Пока африканские и азиатские сборные продолжают выявлять сильнейших нас ждут очередные туры в топ-чемпионатах. Пройдите тест и проверьте, совпадают ли ваши ожидания от ближайших матчей с ожиданиями букмекеров.

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Фото: Steve Flynn/Keystone Press Agency/Global Look Press

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