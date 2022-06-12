Словаки едут за реваншем в Казахстан: после домашнего поражения сменили тренера и разобрались с Азербайджаном

Игра лидеров.

Неожиданно для многих, а может и даже для самих себя, сборная Казахстана лидирует в группе Лиги наций после трех туров. Команда Магомеда Адиева набрала 7 очков из 9 возможных, забила 4 мяча и пропустила 1 – Шацкому не хватило каких-то 6 минут, чтобы отыграть на ноль три матча из трех.

Обновленный из-за ЧМ в Катаре формат Лиги наций заставляем команды играть в бешеном ритме – 4 тура за две недели. Именно поэтому ответная встреча со словаками пройдет так рано – через неделю после предыдущего матча.

Таблица после трех туров

Поражение в Трнаве от Казахстана больно ударило по самолюбию словаков. Главный тренер Штефан Таркович даже назвал такой результат унизительным:

- Казахи нас не удивили, хотя у них есть сила, они сохраняют организацию игры. С моей точки зрения, мы не были достаточно уверены в себе. Важно будет опомниться, выиграть в Казахстане с большим отрывом и вернуть лидерство в группе. Мне трудно оценивать такой матч, проиграть дома Казахстану – это унизительно для меня .

Недооценка или излишняя самоуверенность уже сыграли злую шутку с Тарковичем – исполнительный комитет Словацкого футбольного союза уволил тренера после поражения от Казахстана.

Временно руководить сборной назначили Самуэля Словака и Марека Минтала. Под руководством этого дуэта словаки уже обыграли Азербайджан на выезде – 2:0.

Полузащитник «Уотфорда» Юрай Куцка отнесся к поражению от Казахстана более философски:

- Казахи тоже умеют играть в футбол, а мы не чемпионы мира, чтобы побеждать всех со счетом 3:0 или 5:0 . Мы еще не на том уровне, на котором хотим быть. Иногда все думают, что мы играем только против вратаря соперника, и они позволят нам бегать вокруг него. Игроки из Казахстана тоже могут играть. Они борются, и у них есть тоже качество.

Кипер сборной Казахстана Игорь Шацкий после победы был убежден, что результат достигнут благодаря дисциплине и порядку:

- Эта игра – незабываема для всех нас. Конечно же, сборная Словакии значительно превосходила нас в классе, однако мы старались выполнять установку тренерского штаба. Как известно, порядок бьет класс .

Перед матчем с Казахстаном словаки потеряли капитана и лидера обороны – Милана Шкриньяра. Игроку «Интера» сделали МРТ, по результатам которой выяснилось, что у него повреждены задние мышцы бедра. Сроки восстановления составят от трех до шести недель.

В команде Магомеда Адиева встречу пропустит Исламбек Куат – у футболиста «Астаны» перебор желтых карточек.

Матч Казахстан – Словакия состоится 13 июня в Нур-Султане. Начало – в 20:00 по столичному времени.

Фото: KFF, futbalsfz.sk