Величайшие 9 секунд года: игрок получил клюшкой в спину и через секунду посмеялся сопернику в лицо
Подкожная терапия.
Еще один штрих к победе «Рейнджерс» над «Каролиной» и счету 3-0 в этой суперсерии.
Плей-офф – это не только противостояние команд. Это всегда набор личных историй – и да, на льду происходят не только голы.
В середине второго периода «Рейнджерс» провели лютую атаку с ходу, Панарин элегантно перевел на Лафреньера и тот ввалил в касание – 2:1.
За кадром осталась история, которую позже нашли повтором.
Атака получилась потому, что Винсент Трочек пропустил шайбу за спину – и дальше он выпал из кадра.
А было вот что: Трочека долбанул в спину Себастьян Ахо. Но атака проскользнула дальше и через секунды оказалась в воротах «Каролины». Центр звена Панарина вылил свое ведро счастья прямо на голову финну.
Причем им наверняка есть что обсудить: в 2020-2022 годах Винсент играл за «Харрикейнс» и в регулярке-2021/22 даже провел 6 минут в одном звене с Ахо (они оба центры и не должны играть в одной тройке).
Еще раз: это было больно.
Потом «Каролина» отыгралась и утащила битву в овертайм – но там снова случилось шоу Трочека, который сделал голевой пас на Панарина.
Этот день Ахо запомнит надолго.
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Фото: East News/BRUCE BENNETT/Getty AFP
А если серьезно, то именно пас Троча дал воздух этой атаке. Но Винсу все-таки повезло, что это был Ахо - во-первых, удар оказался хоть и чувствительным, но терпимым, а во-вторых, окажись на месте Ахо не столь выдержанный товарищ, то случился бы замес.