«Рейнджерс» и «Флорида» должны брать кубок уже сейчас, окно «Питтсбурга» закрыто. Мы разобрали все клубы НХЛ

И ваш любимый тоже.

НХЛ со стороны выглядит ежегодным забегом за Кубком Стэнли: 32 организации, обтесанные одним на всех потолком, сражаются здесь и сейчас, и победителя определяет чуть ли не жребий – или удачный обмен на дедлайне.

На самом деле то, что мы видим по ходу сезона и тем более на его финише – скорее результат глубоких, глубинных тектонических процессов в развитии клубов.

Команды набирают звезд (иногда – суперзвезд) на драфте, эти звезды взрослеют, матереют, требуют поддержки от нижних звеньев, потом состариваются и уходят – и их нужно как-то заменить. Большие игроки, от которых зависит судьба организации, достаются клубам с огромным трудом, редко меняют команды – и не молодеют (правда, «Питтсбург»?).

Поэтому сбор топовой команды – дело многих лет. Несколько системных ошибок – и хороший набор на драфте проваливается, а процесс становления затягивается на десятилетия (посмотрите на «Баффало»).

Поэтому франшизы НХЛ плавно перетекают из одного состояния в другое, выплывая из зоны аутсайдеров в середняки, а потом в контендеры и обратно. Или – как тот же «Баффало» – десятилетиями буксуют на месте, задыхаясь от неудачных решений генменеджеров.

От сезона к сезону команды идут, пытаясь подправить свою судьбу в лучшую сторону – или чтобы не стать совсем аутсайдером, или чтобы подольше остаться контендером. Но не более того.

Текущий рейтинг – результат тектонических процессов + тех самых попыток что-то подправить. И если о попытках мы знаем многое – смотрим хоккей, следим за новостями, узнаем о последних переходах – то тектоническая часть подсвечивается редко или вскользь.

Хотя с точки зрения гонки за кубком тектоническая часть важнее.

В этом тексте я попробовал описать расклад сил в НХЛ на весну-2024: в каком состоянии находятся все клубы лиги, на что они претендуют и что их ждет в ближайшем будущем.

Как устроен этот текст: клубы выстроены в один большой рейтинг, от 32-го до 1-го места, но это разделение достаточно условно. Ключевое – что они разбиты на пять больших групп силы. У каждой группы – свой уровень амбиций.

Перестройка – команда определяется с новой лидерской группой и еще не готова бороться за плей-офф.

Борьба за уайлд-кард – команда или идет вниз (лидеры стареют), или взбирается наверх (лидеры уже есть, но они еще слишком молоды, чтобы побеждать).

Зона плей-офф – уверенно стоящие на ногах организации, которым не хватает звездной мощи (тренера, глубины), чтобы претендовать на большее.

Контендеры – чрезвычайно готовые к кубку команды в шаге от пикового состояния.

Это кубок – группа команд на пике развития. В составе есть суперзвезды, эти суперзвезды в прайме, система есть, глубину добрали, готовы побеждать прямо сейчас.

В рассказе о каждой команде – три пункта: ключевые события сезона, текущее состояние, ближайшее будущее.

Ну и несколько принципиальных оговорок. Этот рейтинг – не прогноз перед плей-офф. Это – трекинг текущего состояния команд, качества их лидерской группы, глубины ее состава, оценка тренерской работы.

Это не попытка отделить слабых от сильных (в НХЛ это невозможно). Это попытка описать путь команды и ее нужды на пути к возможному (всегда, для любого клуба) величию.

Этот текст о том, насколько команды близки / далеки от точки, в которую хотят прийти.

Это не значит, что команды из первой группы непременно обыграют соперников из второй. При выходе на лед включается куча факторов, которые не всегда очевидны до старта матча и из-за которых результат непредсказуем.

В финалах Кубка Стэнли регулярно играют команды из зоны плей-офф – то есть третьей группы. В 2021-м в финале играла команда из зоны борьбы за уайлд-кард – «Монреаль».

Но на своем пути в этот финал она не встретила даже контендеров. «Монреалю» попадались команды его уровня или из зоны плей-офф – а это не такая большая разница.

Когда начинаешь проговаривать себе такие вещи, то происходящее в НХЛ, самой запутанной и равной лиге мира, становится понятнее и еще интереснее.

Пишу с этой мыслью: хочу сделать лучшую лигу планеты для вас еще интереснее .

Это написано по состоянию на сейчас. Плей-офф и лето-2024 могут многое изменить и, уверен, многое изменят: перед следующим сезоном этот рейтинг вернется.

32. «Сан-Хосе»

Важное : обмен Гертла (это случилось!), обмен Дюклера.

Где сейчас : состав уровня борьбы за уайлд-кард с самого старта сезона свалился куда-то вниз и сделал настоящее франшизы беспросветным. План очевидно был в том, чтобы протянуть переходный период где-то поближе к зоне плей-офф на приличных ветеранах (в диапазоне от Гертла до, извините, Хоффмана и Дюклера), подтягивая к ним проспектов, но что-то пошло сильно не так – и вместо команды фанаты «Шаркс» получили какие-то руины.

Что дальше : восстание из пепла, взращивание новой идентичности, работа на драфте, поиск тренера и идеи для новой версии «Сан-Хосе», набрасывать контуры которой сейчас я не возьмусь даже карандашом.

31. «Чикаго»

Важное : старт Коннора Бедарда в НХЛ, первые 50+ очков Бедарда в НХЛ.

Где сейчас : на самом дне – при этом кое-какие здоровые процессы все-таки начались. Бедард – похоже, тот, кем и должен был стать: первый же сезон прошел в темпе «очко за игру». Но он не настолько хорош, чтобы решить все проблемы «Блэкхокс» – это вопрос среды вокруг него, и среда, очевидно, не та.

Что дальше : нужно строить новое ядро вокруг Бедарда – условно говоря, искать по одному проспекту сопоставимого уровня (но тут требуется везение) в атаку и в защиту.

Допустим, в защите уже есть Джонс – тогда нужен только нападающий; и все равно без везения никуда (ну допустим: «Чикаго» выигрывает лотерею, получает Селебрини – и Селебрини оказывается новым Бедардом). Но это все работа на будущее, а играть-то хочется сейчас – и вот для этого «Чикаго» нужны или новые имена, или чтобы Райхел, Холл и Курашев вместе с Атанасиу сложились во что-то конкурентоспособное.

30. «Анахайм»

Важное : травма и слухи об обмене Зеграса, обмен Дрисдейла на Готье, отличный сезон Ватрано, хорошие старты в НХЛ Карлссона, Минтюкова и Мактавиша.

Где сейчас : «Дакс» вообще будто бы встают с колен и становятся новой «Оттавой» (пока в хорошем смысле). Новая группа игроков не просто замаячила где-то вдалеке, а уже конкретно показала себя на уровне НХЛ. В этой группе есть и центральные нападающие, и защитники (Минтюков, Зеллвегер), эта группа настолько широка, что обмен Дрисдейла вообще не выглядит проблемой; а возможная потеря Зеграса не выглядит потерей.

Забавно: казалось, что Джейми и Тревор – это будущее «Анахайма», а потом клуб нашел ребят интереснее и планирует строиться на них.

Что дальше : изучение новой группы, ее возможностей и особенностей, сборка на ее основе состава (с уходом Хенрика Карлссон и Мактавиш уже заняли позиции первого-второго центров), хотя бы имитирующего борьбу за плей-офф. Нанять еще одного условного Киллорна в поддержку этой цели – не проблема.

29. «Монреаль»

Важное : Юрай Слафковски набрал 40+ очков.

Где сейчас : на стадии формирования. «Монреаль» определился, что Сузуки – основной игрок его будущего, что Кофилд наверняка будет где-то рядом, но кроме этого мало что понятно.

Что дальше : дальнейшие наброски образа будущего. Если что, «Канадиенс» создали какую-то чудовищную конкуренцию среди молодых за место: вне НХЛ играют пять защитников, четырем из семи защитников основы – от 23 лет.

Мысль Сен-Луи в том, чтобы не просто выбирать игроков, но и развивать их – он не переделывает хоккеистов, а укрепляет их игру жизненно важными навыками. Его план в том, чтобы Кофилд выигрывал борьбу у бостонского Карло, а Слафковски отдавал тонкие передачи – и, как бы амбициозно это ни звучало, что-то такое в играх «Монреаля» уже происходит.

То есть определенные успехи уже есть, но путь впереди еще слишком длинный – не знаю, будет ли менеджмент форсировать и гоняться за большими именами (чтобы, например, Сузуки был не первым центром, а одним из двух первых, а Ньюхук не вторым, а третьим-четвертым), но пока выглядит так, что на кубок организация будет замахиваться ближе к 2030 году.

28. «Коламбус»

Важное : подписание Джонни Годро, переходы Сиверсона и Проворова, появление Адама Фантилли.

Где сейчас : вроде бы это команда перестроечного типа – об этом говорят результаты и место в таблице, и в целом подход – время получает молодежь, в том числе из России. С молодежью полный порядок, ее полно – в диапазоне от Патрика Лайне до Адама Фантилли (второй номер драфта-2023).

Но в то же время летом-2022 «Коламбус» подобрал на рынке Джонни Годро. Летом-2023 – Проворова и Сиверсона в поддержку к уже имеющемуся Веренски.

В то же время «Коламбус» показывает очень симпатичный хоккей (это иногда делают все клубы НХЛ), но с точки зрения готовности выглядит безнадежно. Все очень странно.

Суммировать можно так: «Блю Джекетс», конечно, не на самом старте перестройки в смысле хотя бы набора таланта на драфте (кроме Фантилли там уже играет и Кент Джонсон), но продвинулся он не очень далеко, и очертаний команды, с которой можно уверенно пойти в тройку дивизиона, не видно.

Что дальше : кажется, проблема на уровне тренерской идеи – нужно определиться с тем человеком, который определится с тем, как и во что играет команда, кто будет основой этой игры – и под это подбирать остальной состав. Есть ощущение, что быть близко к строчкам уайлд-кард может и этот состав, только в нем бы получше разобраться.

Сходящие

27. «Питтсбург»

Важное : подписание Эрика Карлссона, обмен Джейка Генцела.

Где сейчас : летом-2023 «Питтсбург» очень громко заявлялся на то, чтобы пойти за последним кубком эры Малкина-Кросби, и для этого поменял менеджерский состав, который должен был рискнуть в обновлении команды. Обновление произошло, но по ходу регулярки выяснилось, что ядро больше не способно реализовывать броски не то что на уровне чемпионов, а хоть бы и на уровне команды для плей-офф.

Буст не помог взлететь наверх, но подсветил проблемы, замаскированные как-бы-бездействием предыдущей менеджерской группы. Если до декабря-2023 кому-то казалось, что в плей-офф-2023 «Пингвинс» не вышли, потому что Хекстолл не стал обменивать первые пики, то после всем стало очевидно, что ядро – Малкин-Кросби-Летанг (и даже вместе с Карлссоном) – просто не вытягивает команду туда. И поражение от «Чикаго» весной-2023 было не случайным.

Что дальше : переподписание Сидни Кросби и куча непростых решений. На руках у Дубаса несколько не очень хороших контрактов, один из которых – Эрика Карлссона – он добыл для «пингвинов» собственноручно. От них можно было бы избавиться, но совершенно непонятно как (трудно представить, кто и зачем может взять 34-летнего шведа).

Судя по декларации Дубаса, который заявил, что летом у команды будет 12 свободных миллионов под потолком, «Питтсбург» выйдет на охоту за большим именем для топ-6 в попытке оживить этот состав и оформить его в немного другую структуру, где, например, Малкин будет не первым-вторым центром, а вторым-третьим – и, может быть, даже не центром. И декларируемой целью этого состава будет не кубок, а достойная игра каждый матч и борьба за выход в плей-офф.

26. «Калгари»

Важное : обмены Линдхольма и Танева, невыход в плей-офф-2024.

Где сейчас : в сложной ситуации. Мало того, что ядро само по себе не тянет, так оно еще и не то чтобы молодое – Кузьменко уже 28 лет. То есть «Флеймс» бы сейчас не раздавать лидеров, а цепляться за их последние праймовые годы – но цепляться, выходит, нечем.

Что дальше : я смотрю на состав «Калгари» и думаю: «А есть ли у этой команды шанс полноценно вернуться в плей-офф?». Для этого точно нужно перезапустить Юбердо (30 лет), с которым поступили довольно подло: вынули из самой динамичной атаки мира, поставили в одну из самых статичных и дали почти 11 млн.

Чтобы перезапустить Юбердо, нужен первый центр – и мы знаем, этим центром не может быть Кадри (33 года). Баклунду – 35.

Чтобы перезапустить Юбердо, «Калгари» должен стать командой, атакующей на скорости, с регулярным участием 3-4 игроков – а это довольно сложный для исполнения и поддержания формат, тут нужен Кенневилл.

В общем, «Флеймс» выглядят жертвой обстоятельств и не очень верных решений, принятых в том числе под давлением тех же обстоятельств (ну хотели Ткачак и Годро уехать, что тут поделаешь). В их составе все так запуталось, что быстрых решений просто не видно. Только в режиме «если»: если перезапустят Юбердо, если рванет Кузьменко.

25. «Нэшвилл»

Важное : подписание Райана О’Райлли, обмен Джохансена, выкуп Дюшена и после всего этого лидерство в борьбе за уайлд-кард-2024.

Где сейчас : на последнем издыхании относительного успеха, генерируемого ядром с Филипом Форсбергом (29 лет) и Йоси (33 года) – иллюстративно двумя лучшими бомбардирами команды в этом сезоне. Выпавшие из своих обойм Макдона и О’Райлли скрасили это издыхание, за что им – двум чрезвычайно матерым хоккеистам – очередной респект.

Что дальше : сдача более-менее ценных активов за пики, набор молодежи и строительство новой команды, ветераном в которой, возможно, будет тот же Форсберг.

24. «Вашингтон»

Важное : отправка Кузнецова в фарм и последующий обмен, место в плей-офф к началу апреля.

Где сейчас : на самом деле – именно там, где и хотели. Овечкин забивает свои голы, эти голы идут не только ему в копилку, но и помогают команде держаться поближе к кубковому хоккею в то время, пока сам Великий доигрывает, а молодежь (Макмайкл, Мирошниченко) обстреливается. Идеально.

Есть риск переоценить заслуги менеджмента «Кэпс» – ну потому что ему активно подыгрывали обстоятельства: Кузнецов слился сам, Бэкстрем травмировался сам – им явно нужна была замена, и на замену Никласу нашли Строума. Но вовремя предпринять нужные шаги – тоже искусство.

Что дальше : набор молодежи и постепенное строительство новой команды. Точнее – нового ядра. Хочется, чтобы Иван был ее частью, но пока сказать очень сложно.

Восходящие

23. «Аризона»

Важное : обмен Дамбы на дедлайне.

Где сейчас : выглядит так, будто Андре Туриньи – отличный тренер и с ним «Аризона» играет лучше, чем должна, если иметь в виду ее состав.

Но. Состава-то практически нет.

Келлер, Шмалц и Кули играют скорее симпатично, но явно не на плей-офф – и если посмотреть на состав защиты (все контракты истекают в этом сезоне, ни одного контракта дороже 1,7 млн) и особенно на лист травмированных (там Ворачек, Уэбер и Литтл на сумму больше 20 млн), то очевидно, что текущий момент в клубе осознают как переходный.

Что дальше : со следующего сезона из-под потолка уйдут 13 миллионов Ворачека и Литтла, но это вряд ли важнее того, как «Аризона» отработает на драфтах / с драфт-пиками (у клуба 10 пиков второго раунда на следующие три года) и что за уровень покажет тот же Логан Кули на финише своего новичкового контракта.

22. «Филадельфия»

Важное : Торторелла на тренерском мостике, борьба за плей-офф, обмен Готье на Дрисдейла.

Где сейчас : удивительный прорыв «Филадельфии» в этом сезоне в очередной раз подчеркивает такую же удивительную эффективность творческих, кхм-кхм, методов Джона Тортореллы. Но этот же прорыв не должен отвлекать от основного: «Флайерс» – команда перестроечного типа, и она с головой находится в перестройке и отдает кому угодно все, что хоть как-то кому-то интересно.

Ее генеральный менеджер говорит только о перестройке.

При этом перестройка не начинается, она уже идет – то есть, очертания видны. Типпетт – второй бомбардир сезона, осенью стартует его длинный контракт с «Филадельфией», ему 25. Фараби (24) уже играет на своем 5-миллионном соглашении. Конекны выдал прорывной сезон и все еще достаточно молод (27). Морган Фрост показывает скорее интересный хоккей. На синей линии уже есть Замула (здорово играет и спокойно берет на себя инициативу ), Дрисдейл и Сэнхайм (28 лет).

Так что место в топ-3 Столичного дивизиона сейчас (или даже претензия на это место) выглядит многообещающе.

Что дальше : но у меня вот какой вопрос. Окей, Торторелла – хороший тренер для переходного периода, который системой закрывает очевидные (и неочевидные) проблемы состава. Но он будет строить новые «Флайерс»? Новые «Флайерс» будут вот такими? Следующие два года выглядят довольно важными, и контракт американца как раз на этот срок.

21. «Оттава»

Важное : обмен прав на Дебринкета, подписание Тарасенко, целая регулярка вне борьбы за плей-офф, обмен Тарасенко.

Где сейчас : «Оттаву» уже года три ждут в зоне плей-офф, а она все никак туда не заходит – и это считается проблемой или даже бедой. А я не понимаю: какая беда? В эпоху Мэттьюса, Пастрняка, Кучерова и Мэттью Ткачака не попадать в топ-3 Атлантики – проблема?

«Сенаторам» не хватает опыта, и вот что им точно не удалось – так это докупить опыта на стороне: Жиру влился, но в одиночку траекторию не поменял, а Тарасенко не оказался тем, кем мог бы, чтобы внести нужный вклад.

Я думаю, что ядро этой «Оттавы» составят Штюцле (22 года), Брэди Ткачак (24) и Джейк Сэндерсон (21 год) и что через 4 года, когда (предположительно) уже не будет «Тампы» и «Бостона», они будут очень авторитетной силой.

Но и работы предстоит немало, чего уж там.

Что дальше : нужно понимать, во что эта команда будет играть. Нужно, чтобы это кто-то придумал и выстроил.

20.«Миннесота»

Важное : Марко Росси наконец-то стартовал в основе, Брок Фэйбер – в топ-3 бомбардиров среди новичков.

Где сейчас : 2-3 года назад «Миннесота» выглядела командой для плей-офф (по факту была такой командой), и возраст Капризова намекал на то, что дальше будет больше, но дальше было меньше.

Как так? Похоже, провалился план по оживлению Капризовым довольно обычной команды, которая была в Сент-Поле до приезда Кирилла.

Но – Кирилл никуда не делся и не денется, Болди зреет на глазах, Эк стабилен на приличном уровне. Опыта и глубины хватает, что в атаке, что в защите – у «Миннесоты» есть многое для того, чтобы вернуться в зону плей-офф уже, скажем, в следующем сезоне.

Но.

Что дальше : два вопроса. Первый – тренерский: я видел игры «Миннесоты», и мне непонятно, понимает ли сам штаб, что за команда у него в распоряжении.

Второй – глядя на состав «Миннесоты», думаешь о том, что ему не помешали бы 1-2 больших имени, а потом вспоминаешь: еще один год под потолком будут виртуальные 14 млн от выкупленных контрактов Паризе и Сутера. Так что, похоже, поговорим через год. Минимум

19. «Айлендерс»

Важное : главным тренером назначили Патрика Руа.

Где сейчас : в плей-офф-2020 и 2021 «Айлендерс» были будто бы ветеранской командой, но ее лицу и лидеру – Мэттью Барзэлу было 23-24 года; сейчас ему 26. Исходя из его возраста – и возраста, например, Ильи Сорокина, Бо Хорвата, Ноа Добсона, Александра Романова – «Айлендерс» не припишешь к «Питтсбургу» и «Вашингтону», с которыми все более-менее очевидно. «Айлендерс», по идее, приближаются к своему пику – и этот пик должен наступить не к 2030-му, как у «Канадиенс», а, хм, завтра.

Но – в плей-офф начала 2020-х в «Айлендерс» была система Троца и то, что этой системе соответствовал состав. Троц вместе с системой ушли – и ровно с того момента непонятно, что «Айлс» из себя представляют, от чего они могут отталкиваться, претендуя на кубок.

Сила топ-6 с Барзэлом и Хорватом? В данный момент мы не видим этой силы – если иметь в виду кубковую амбицию. Защита во главе с Сорокиным? Этого тоже не видно.

Что дальше : нет сомнений в том, что потенциально эти «Айлендерс» – команда уровня плей-офф. Но что с ней будет дальше – по факту сильно зависит от того, что в этот состав вложат менеджеры и тренеры.

Конкретно этому составу (с учетом того, какой хоккей он показывает) нужны большие имена – и вообще непонятно, кто это может быть. Или нужна большая тренерская работа, которая через систему раскроет лучшие качества игроков и выведет обойму на новый уровень.

18. «Сиэтл»

Важное : Мэттью Бенирс выдал сезон меньше, чем на 40 очков.

Где сейчас : «Сиэтл» идет четко по пути «Вегаса» (которому, как понятно сейчас, в момент старта гораздо больше повезло с контекстом), получив на драфте расширения армию средних (плюс-минус) игроков – этой армии нужно все-таки придать какую-то форму.

Была надежда на драфты и молодых звезд, но Шейн Райт вообще никак не войдет в НХЛ, а Бенирс после прорывного первого сезона увял во втором.

Что дальше : погоня за большими именами в атаку, из которых можно будет сформировать что-то похожее на ядро.

17. «Сент-Луис»

Важное : Павел Бучневич остался в команде.

Где сейчас : в каком-то смысле у «Сент-Луиса» все в порядке. Команду пересобрали вокруг Томаса, Кайру, Шенна и того же Бучневича, Парайко только в этом году исполнилось 30, у этого ядра есть почерк и под ним есть кое-какая глубина (Хэйс, Капанен, Торопченко) – и в целом «Блюз» скорее живой коллектив, чем доживающий свое.

Проблема в том, что потолок возможностей этого живого коллектива, как мы видим – борьба за последнюю строчку уайлд-кард на Западе (за симпатичный хоккей баллов, как известно не дают). Роберт Томас – очень хорош, но он идет в конце третьего десятка бомбардиров лиги.

Что дальше : очевидно, гонка за большими именами. Гонка, включающая в себя попытку вырастить свои – Томас и Кайру еще достаточно молоды, чтобы достичь нового пика, Джейк Нейборс провел уверенный сезон и в топ-6 выглядит достаточно вдохновенно. И, конечно, найти на стороне – может быть, Бучневича не поменяли на пики сейчас, чтобы подыскать компенсацию, более релевантную для текущего момента?

16. «Баффало»

Важное : обмен Миттлстадта на Байрэма, травма Тейджа Томпсона.

Где сейчас : есть подозрение, что травма ТТ-72 (похоже, что-то с кистью) отделила «Баффало» от более увесистых претензий на плей-офф в этом сезоне. Но с другой стороны – будь «Сэйбрс» поближе к плей-офф или гарантированно там, они бы могли задуматься о том, чтобы не менять одного из лучших своих игроков сезона (Миттельстадт).

При этом у Кейси истекает его 2,6-миллионный контракт, и он явно запросил бы больше, а по игре «Баффало» было видно, что вторым центром он не то чтобы нужен. С талантом и руками у «Сэйбрс» и без Миттлстадта проблем не будет – нужные более универсальные бойцы.

Так получился лучший обмен года, который открыл для «Баффало» небольшое окошко разнообразных возможностей по укреплению состава, который с одной стороны – на взлете, а с другой – взлететь должен уже сейчас, а не завтра.

Что дальше : я думаю, «Баффало» стоит признать, что Томпсон-стайл-феерия не сможет вытащить команду в зону плей-офф, что ядро с Тейджем в центре имеет довольно ограниченный потенциал (при том, что сформировано из потрясающих игроков – посмотрите, как хорош Алекс Так). И чтобы речь пошла не просто о выходе в плей-офф, а о победах в сериях плей-офф, то нужны:

1. глубина состава, выдающая очень качественный круг смен; 2. модель игры, которая возможно уберет какое-то количество ТТ-вспышек, но даст дистанционную стабильность.

Глубину «Сэйбрс» могут нарастить и сами (Петерка, Куинн, Бенсон, Кребс – все хорошие ребята), а вот с моделью нужно что-то решать тренеру.

15. «Детройт»

Важное : обмен Дебрикета, еще один крепкий сезон Лукаса Рэймонда.

Где сейчас : Айзерман собрал какой-то винегрет со вкусом и качеством. Не очень быстрая, не очень талантливая команда вот прям ровно для борьбы за плей-офф. Выбраться туда стоило бы чтобы потестить лидеров более жестким режимом, но и без этого работа будет продолжена.

Что дальше : подписание Рэймонда (на контракте новичка уже входит в топ-3 бомбардиров команды), подписание и развитие Зайдера, дальнейшее строительство команды вокруг ядра Ларкин-Дебринкет-Рэймонд-Зайдер.

Система Лалонда уже помогла склеить (из неоднозначного материала) команду для борьбы за плей-офф. С учетом менеджерского скилла Айзермана, который, как кажется, разбирается в игроках лучше всех в мире, через три года это может быть довольно большая команда.

14. «Нью-Джерси»

Важное : увольнение Линди Раффа, травмы Джека Хьюза и Дуги Хэмилтона, обмен Тайлера Тоффоли, смена вратарской бригады.

Где сейчас : для меня «Нью-Джерси» – готовый контендер, который запнулся из-за внешних обстоятельств (травмы) и благодаря этому затыку открыл некоторые системные проблемы. С вратарями понятно – и их заменили, защита с Дуги и без Дуги – это две разные защиты (хотя и с Дуги плюс одно авторитетное имя не выглядит лишним, особенно если Люк Хьюз не прибавит в смысле стабильности).

Но – уже во второй половине чемпионата все равно было видно, что хоккей «Девилс» слишком однообразный, слишком в одну педаль газа. Команде зоны плей-офф (и тем более контендеру) нужно побольше инструментов, нужно побольше вариантов. Нужно уметь менять ритм.

«Нью-Джерси» – уже очень хорошая команда, в которой блещет один из ярчайших талантов поколения (если бы не травмы, Джек Хьюз претендовал бы на «Харт Трофи»), но у них есть небольшие проблемы с идентичностью.

Что дальше : совсем коротко – подписание Мерсера, обновление игры с новым тренером и допиливание состава под новую игру. Речь не о перестройке, а о шлифовке команды, которая в какой-то момент должна стать чемпионом.

13. «Лос-Анджелес»

Важное : обмен Дюбуа на Виларди и Иафалло, увольнение Маклеллана.

Где сейчас : насколько я понимаю, «Кингс» – плей-офф-команда, но их этот статус под угрозой, потому что во много держится на величии Копитара, которому 36 лет. Ставка на Пьер-Люка Дюбуа – который по плану, видимо, должен был успешно встраиваться центром в топ-6 – угрожающе не оправдывает себя и в этой временной точке ощущается проблемой. Если он не топ-центр для команды плей-офф прямо сейчас, то шансы «Лос-Анджелеса» проходить раунды очень низки.

И поменять кого-то из центров затруднительно, поэтому можно было поменять тренера, со схемами которого у «Кингс» был довольно определенный потолок. Вдруг этот потолок все-таки можно приподнять?

Что дальше : думаю, что «Кингс» еще сезон-два проведут в текущем статусе и до конца отработают ресурсы Копитара и Даути. А потом – более серьезная перестройка; если, конечно, Дюбуа вдруг не заиграет на свои почти 9 миллионов.

12. «Виннипег»

Важное : обмен Дюбуа принес пользу, Боунесс разработал систему, которая позволяет побеждать практически без большинства, на дедлайне пошли ва-банк.

Где сейчас : после плей-офф-2023 казалось, что «Виннипег» близок к развалу, но ядро (Шайфли, Элерс, Коннор) осталось – и оно приличное, Перфетти – хорош, тренер прокачал систему, генменеджер прокачал глубину (Наместников, Виларди). Все вместе – работает.

Что дальше : куча вопросов, но нужно посмотреть, что будет в плей-офф. Весь оптимизм вокруг «Виннипега» сейчас строится на том, что а) работает система Боунесса, б) нижняя половина состава поставляет качество.

Если все это окажется нежизнеспособным в плей-офф против элитных команд, то оценка резко поменяется.

11. «Ванкувер»

Важное : Куинн Хьюз претендует на «Норрис Трофи», Миллер в топ-10 бомбардиров НХЛ, Босер в топ-15 снайперов НХЛ.

Где сейчас : «Ванкувер» совершил очень важный рывок в строительстве команды и обозначил амбицию пройти сразу через пару уровней – от команды, сражающейся за уайлд-кард (и по факту проигрывающей это сражение), сразу до контендера.

Ядро вышло на новый уровень – все лидеры проводят отличный сезон. Систему видно, в ее строительстве задействована куча умов – от самого Токкета до нашего Гончара – система помогает игрокам из нижнего блока быть полезнее.

«Кэнакс» со многих сторон выглядят очень крепкой, максимально готовой организацией, она пышет здоровьем и явно претендует на большой прыжок.

Одно «но»: прыжок совершается не в регулярке.

Что дальше : я вижу, что про «Кэнакс» говорят как контендера. Но сейчас, перед первым плей-офф организации в доминирующей роли, это лишь амбиция.

У «Ванкувера» был эффектный плей-офф-2020, но там «Канэкс» выступали совсем в другой роли – в серии с «Вегасом» тогда они играли от довольно глухой обороны (хоть и смотрелись весело ).

Весной-летом-2024 мы смотрим на то, что команда покажет в плей-офф. У нее есть лидеры, есть структура, есть вратарь, но к ней есть и вопросы. Что, если результативность и мощь Миллера-Босера – это было шоу для регулярки – то есть для мало что означающих матчей со случайным набором соперников? Смогут ли Петтерссон и Хьюз доминировать в прямом столкновении с топ-звеньями контендеров?

Может быть и да, смогут, но пока этого не видел, невозможно быть уверенным.

10. «Торонто»

Важное : Клингберг получил травму и выбыл до конца сезона, у Мэттьюса – сезон на 60+ голов.

Где сейчас : «листья» дождались расцвета большого трио – Мэттьюс и Нюландер метят в топ-10 бомбардиров лиги по итогам сезона. Марнер не метит во многом из-за пропущенных матчей.

И за счет этого «Торонто» достаточно высоко, чтобы не переживать о формальностях типа попадания/непопадания в плей-офф – клуб и не переживает.

Но... по тому, что ниже – большие вопросы. Можно пойти методом перечисления, задавая вопросы по каждому игроку боттом-9, но самая яркая иллюстрация проблем «Торонто» – то, кем в его составе стал Тайлер Бертуцци. Тайлер Львиное сердце, нападающий формата Мэттью Ткачака образца «Детройта» и «Бостона», в «Лифс» стал рядовым трудовичком. Даже харизма куда-то делась.

Болтает главного тренера. Он начинал с «Барселона»-стайл, а теперь его сравнивают с Тортореллой. Идеи не видно. Системы нет – и игрокам будто бы не от чего оттолкнуться, кроме как от своего таланта – поэтому видно только тех, у кого таланта вагон. И больше никого.

Что дальше : коровая (от слова «core», то есть «ядро») группа ТМЛ должна показать, способна ли она преодолевать сопоставимые по силе группы других команд.

Впечатление на основе прошлых лет – нет, не способна. Биг-3 «Торонто» вообще удивляет размытостью: если в «Эдмонтоне» Макдэвид и Драйзайтль в основном играют раздельно, то в «Мэйпл Лифс» лидеров по отдельности трудно представить – и несмотря на то, что их трое, травма одного сразу обедняет состав чуть ли не на два класса ниже (посмотрите на состав «листьев» в отсутствие Марнера).

Но ладно, они были молоды и на подходе к тридцати должны поменяться. Тем более, что прогресс Нюландера не прекращался все это время. Но «должны поменяться» не равно «поменялись», и мы все еще не видели серии плей-офф в котором большое трио доминировало бы.

Если ядро покажет, что готово решать серьезные вопросы, то останется только дождаться окончания контракта Тавареса и допилить до нужного состояния часть состава под большой тройкой. И вот тогда!

9. «Эдмонтон»

Важное : обмен Адама Хенрика, у Хаймана – 50+ голов.

Где сейчас : для меня «Эдмонтон» – это «Торонто»-2, но с более выраженной и продуктивной (благодаря месту под потолком) попыткой выстроить защиту и боттом-9.

Да, Макди и Драйзайтль прекрасны, но с точки зрения плей-офф важно, что на льду происходит без них, а без них «Ойлерс» остаются довольно средней и немного хаотичной командой. Разрыв в уровне даже от третьего игрока команды – неважно, Бушара мы возьмем или Хаймана – огромный.

Причем Бушар, Хайман и Нюджент-Хопкинс скрашивают свою статистику, выходя на лед вместе с Макдэвидом, и по этой статистике выглядят элитными бойцами, но вы попробуйте выпустить Хаймана без Макди на первую-вторую тройку «Колорадо».

При этом и сам Макдэвид остается довольно специфическим игроком.

В этом году менеджменту удалось качественно забить нижние звенья, но в этой точке развития состав «Ойлерс» не больше, чем набор имен, не скрепленных командным хоккеем – без которого в плей-офф никакой набор имен не ценится.

Что дальше : я думаю, пока и если «Эдмонтон» не найдет третьего большого игрока, который поможет разделить игровое топ-6 на две хотя бы более-менее равные по качеству половины, «Ойлерс» так и будут набирать на дедлайнах новые составы в надежде, что сейчас стрельнет. В ближайшие несколько лет.

8. «Даллас»

Важное : хороший сезон Дюшена, обмен Танева из «Калгари».

Где сейчас : у лучшего бомбардира команды лишь 77 очков (на 9 апреля это 27-е место в НХЛ), при этом сама команда – вторая в НХЛ по забитым голам. Знакомьтесь: самый глубокий состав в НХЛ, в котором 20+ голов забили 8 игроков (в «Торонто», который тоже забивает много, таких игроков четыре).

Минимум в трех звеньях точно есть снайпер на 20+ голов.

Вторая и третья молодость ветеранов (Бенн, Павелски) + продуктивный старт молодежи (Робертсон, Джонстон) + эффективная работа на рынке (Дюшен, Танев, а раньше и Дадонов) сделали «Старс» густо- и качественно населенной командой, а идеи Дебура склеивают эти слои во что-то довольно цельное.

Есть проблема с тем, что на пике мощь «Далласа» ниже, чем у примерно любого другого участника плей-офф (даже если взять «Торонто»), но такие проблемы решаются как раз разработкой глубины – это и сделано.

Что дальше : очевидно, что вот-вот отвалится ветеранское крыло – тогда будет важно, что на себя готова взять молодежь вроде Станковена.

7. «Вегас»

Важное : обмены Гертла и Хэнифина.

Где сейчас : я думаю, что «Голден Найтс» – это скорее команда для плей-офф, чем контендер. Команда, которой повезло с тем, как «Эвс» провели первый сезон после победы в Кубке Стэнли (и как его провел лично Валерий Ничушкин). Также имели место случаи жесточайшего оверперформа (Маршессо как MVP, Стивенсон как второй центр чемпиона – неплохо, да?).

Причина моего скепсиса: у «Вегаса» нет элитного лидерского ядра, то есть группы 3-5 игроков, которые готовы поменять судьбу команды. «Вегас» как команда с драфта расширения строился по-другому – и поэтому до сих пор смотрится скорее такой массой.

Чтобы вы получше понимали о чем я: лучший бомбардир «Вегаса», действующего чемпиона, Джонатан Маршессо только 50-й – в НХЛ.

Посмотрим прошлую регулярку: лучшим бомбардиром «Голден Найтс» был Джек Айкел, 72-й номер списка лучших по всей НХЛ. Семьдесят второй!

Поэтому вещи типа развала, который начался примерно после травмы Стоуна, меня вообще не удивляют.

Выход «Вегаса» в том, чтобы добирать нужное качество на других этажах – и именно так и взяли Кубок Стэнли-2023. И сейчас с этим огромный порядок. Глубину создали, система у Кэссиди проверенная, защита – на зависть лучшим, Айкел организационно стал именно тем игроком, которого не хватало. «Вегас» крепок – и даже слишком крепок для команды зоны плей-офф.

Ядро в нем подменяют мегаколлективным разумом.

Что дальше : похоже, что в ближайшие годы (3-4) «Вегас» будет сохранять текущую формацию и текущий уровень, подменяя, где надо, точечно, условного Маршессо условным Дорофеевым, а Мартинеса – Хэнифином.

6. «Бостон»

Важное : Давид Пастрняк провел 100+ очковый сезон.

Где сейчас : «Бостон» на максимуме эксплуатации снайперского таланта своей главной звезды, вокруг которой организовали эффективную систему и выстроили определенную глубину (особенно в защите).

Что дальше : вопрос в том, сколько Маршанд продержится в топ-6 клуба зоны плей-офф. Такую дыру закрыть можно только на драфте или через обмены, а менять у «Бостона» некого (первые два центра – Койл и Заха). Пока Брэд в деле, а Паста – участник топ-5 бомбардиров НХЛ, все будет примерно как сейчас.

5. «Тампа»

Важное : травма Сергачева, обмен Дюклера и Дамбы, 120+ очковый сезон Кучерова.

Где сейчас : финишная прямая эпохи Стэмкоса/Хедмана под аккомпанемент результативности праймового Кучерова. Лишних ресурсов у этого состава совсем не осталось: Жанно, в обмен которого вложились, на существенную позицию так и не вышел; Сергачев травмировался, оголив на этот сезон и без того проблемную линию защиты.

Так что на дедлайне, например, пришлось не усиливаться, а решать проблемы.

Что дальше : Стэмкос выходит на лето без контракта; ему 34 года (контракт Хедмана – еще на сезон, так что о нем поговорим). И вопрос не в том, сколько он будет стоить, а в том, есть ли смысл его продлевать – и что делать, если этого смысла не обнаружат.

4. «Каролина»

Важное : близость к четвертой подряд победе в дивизионе по итогам регулярки.

Где сейчас : «Каролина» со многих точек зрения выглядит командой на пике, но ее атакующие инстинкты, ее атакующий интеллект остаются под определенным вопросом. Да, Ахо прекрасен, это лучший финн в лиге, но Свечников никак не перешагнет границу между отличным нападающим и оружием для побед в плей-офф. Про Нечаса хочется сказать то же самое.

И поэтому встает вопрос со вторым центром, который должен быть атакующим и которым «Каролина», возможно, в какой-то момент увидит Котканиеми – но этот момент точно не наступил.

«Харрикейнс» без особых проблем проходят регулярку, но в плей-офф вопрос элитного скилла в завершении встает во весь рост – именно эту проблему хотели прежде решить за счет Пачиоретти, а сейчас – Генцелем и Кузнецовым.

Что дальше : дайте пару лет, дайте Свечникову и Нечасу заматереть – и вы получите готового чемпиона.

3. «Рейнджерс»

Важное : Панарин продлил свой прайм до 32 лет и вышел за 110 очков в регулярке.

Где сейчас : на финишной прямой легендарного панаринского контракта и под прожекторами ослепляющего панаринского же прайма. Артемий + Крайдер + Зибанежад на пике, глубина и защита – потрясные, Шестеркин – Игорь.

У этой версии «Рейнджерс» были трудности с тем, чтобы собрать все нужные элементы в кучу, и всем нужно смириться, что при 5-на-5 она создает не так много, как должна, если иметь в виду ее статус. Но все-таки нашли и систему, которая играет на сильных качествах состава и маскирует слабые.

Что дальше : результативность Зибанежада в этом сезоне подсказывает, что конец этих «Рейнджерс» близко, но многое зависит от того, насколько долго Панарин останется настолько великим игроком, и того, будет ли прогресс Лафреньера, Какко и Хитила существенным.

2. «Колорадо»

Важное : Маккиннон идет на 130+ очков и претендует на «Харт Трофи», обмен Байрэма на Миттлстадта.

Где сейчас : если бы в составе «Колорадо» был здоровый Ландескуг, а не Миттлсдадт, то «Эвс» были бы на первом месте в этой импровизации. Без шведа разговор чуть-чуть другой.

«Эвс» учли опыт прошлого плей-офф и по ходу этого сезона много сил бросили на то, чтобы игровое время без Маккиннона и Макара на льду тоже наполнялось качественно – тут и эксперименты с Джохансеном (неудачный) и Друэном (более-менее), и Миттлстадт (отличный обмен), и Яша Тренин, и Зак Паризе, и Шон Уолкер.

Что дальше : возвращение Ландескуга, поддержание праймовых лет Маккиннона путем работы с нижними звеньями. Скупая система Беднара показала, что безусловно работает, но только с исполнителями определенного уровня – всякий раз, когда «Эвс» будет удачно затариваться на рынке, это будет очень уверенный замах на кубок.

1. «Флорида»

Важное : Мэттью Ткачак провел еще один 100+ очковый сезон, Райнхарт пробил планку в 50 голов.

Где сейчас : на пике. Система Мориса + состояние ядра + агрессия, которую «Пантерс» приобрели в результате внутренних химических реакций, выглядят просто грандиозно, организация прошла все нужные стадии развития, учла ошибки, поработала с проблемами.

Что дальше : несколько интересных лет. Смотрим на форму и состояние Бобровского – его контракт действует еще три года, и если он будет равен себе все это время, это один разговор.

Если нет – другой. А так у «Флориды» достаточно молодое ядро (моложе, чем, например, у «Рейнджерс»), чтобы мы были уверены: вот примерно так же весело будет еще какое-то время.

