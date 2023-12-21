В НХЛ появился русский гений защиты. Ему всего 20, а он уже играет в первом большинстве «Анахайма»

В клубе говорят, что у него нет потолка.

Россия еще какое-то время не будет собирать команду из лучших игроков НХЛ, поэтому проблема с топовыми защитниками Made in Russia вроде бы ушла на второй и даже на третий план, но, когда думаешь о делах в этом департаменте, становится немного грустно.

Орлов провел прекрасный отрезок в «Бостоне», а вот этап в «Каролине» получается обычным – плюс ему уже за тридцать, его уровень известен. Вряд ли мы ждем от него сумасшедшего прорыва.

Михаил Сергачев получил отличный контракт с «Тампой» – и эпизодами играет как настоящий лидер защиты «молний», но его стабильность, эм-м, как бы сказать, отлично иллюстрирует тот факт, что в переписке с редакцией блога «Эпицентр» используется глагол «сергачить».

И применяется он к вот таким эпизодам:

Видите, насергачил.

В его смену «Тампа» пропускает намного больше, чем забивает – и это тема для отдельного разговора, но то, что Сергачев пока не готов на сто процентов уверенно закрывать позицию первого защитника клуба НХЛ, достаточно очевидно.

А ведь это наш лучший защитник – наряду, наверное, с Проворовым.

Игроков для полноценной защитной группы хватает – есть же и Задоров, и Зайцев, и Куликов – но в разделе со снарядами суперзвездного калибра ощущается некий дефицит. На 21 декабря в топ-20 лучших бомбардиров-защитников НХЛ наших нет, Сергачев и Проворов– 24-й и 25-й.

И это все не новости: за долгие годы я привык (думаю, и вы привыкли) к умеренно хорошему качеству исполнителей на синей линии без каких-то разрывов.

Я привык, что стандарт агрессии с шайбой и смелости в принятии решений, который в НХЛ задают защитники в диапазоне от Макара, Хьюза (любого) и Хейсканена до того же Хедмана, для защитников из России остается довольно далекой целью.

И живу без особых иллюзий на этот счет.

Точнее – жил. До момента, пока мне не скинули вот этот эпизод из жизни Павла Минтюкова. В игре против «Аризоны» в начале ноября он жестко встретил Мэтта Дамбу корпусом и возглавил ответный рывок – тот закончился голом.

«Ну мы типа надеялись, что шайба зашла в ворота после его броска, – смеялся потом Радко Гудас, старший партнер Минтюкова по «Анахайму», – и начали праздновать, когда она ушла с его крюка. И когда шайба стукнулась в штангу, мы такие: «Ох, ну как так».

«В этом рывке все было прекрасно, – продолжил он. – Павел регулярно совершает такие важные действия. Мы видим как растут его уверенность, умение читать игру и подключаться к атаке. Я реально счастлив, что он играет у нас в защите».

Тут опытный чех немного перегибает: я посмотрел смены Минтюкова где-то в десятке матчей и второго такого же грандиозного эпизода не нашел. Но то, что я увидел, понравилось мне даже больше: вот эта динамичность Минтюкова – не разовый всплеск. Это его природа. Это его база. В смысле катания Паша – взрывной, легкий, воздушный защитник.

Эта легкость бросается в глаза из-за предельной активности защитника, его смелости и даже агрессии в принимаемых решениях – особенно когда шайба у него на крюке. «Он очень агрессивен в том смысле, в каком мы хотим, чтобы он был агрессивным», – объяснял тот же Гудас.

Эпизод с «Аризоной» не рядовой в дискографии Павла, но очень иллюстративный: он действительно вот так встречает соперников, действительно вот так взрывается с шайбой, действительно вот так нагло прет на чужие ворота. Он действительно берет на себя вот такие хитрые штучки.

Мне Минтюков напоминает молодого Тома Шабо. Редакция блога «Эпицентр» настаивает на том, что перед нами новый Олег Твердовский.

Мы все уверены, что *такого* *нашего* защитника не видели очень давно.

Эту уверенность поддерживает отношение тренеров «Анахайма». Минтюкова – 20 ему исполнилось только в конце ноября – с ходу поставили в топ-4 и, что просто с ума сойти, в первую спецбригаду большинства. В 20 лет Павел – единственный русский защитник, который стабильно играет в первой бригаде (Сергачев подменяет Хедмана лишь по ситуации) клуба НХЛ.

На самом деле, в это трудно поверить – прошлый сезон Паша провел в юниорской лиге. А сейчас проводит по 16-20 минут за матч.

«Я не боюсь, что он не выдержит нагрузки, – объяснил главный тренер «Дакс» Грег Кронин. – Паша – сильный и эффективный спортсмен. У него подготовленный организм, ему 19 лет и, если честно, я даже не думал, что он не справится.

Я думаю о том, как он играет. И на самом деле он стал сильнее, чувствует себя комфортнее. Силовые приемы – это вопрос тайминга и техники, и я думаю, что он стал увереннее в таких столкновениях».

Пока Минтюков справляется и с доверием, и с вызовом и с новым статусом – и все это просто космос. Он держится в группе преследователей Бедарда в гонке новичков – вряд ли получит «Колдер Трофи», но почти наверняка будет упоминаться в обсуждении этого приза.

Трудно сказать, что за будущее его ждет, но, как говорят его партнеры, the sky is limit.

«Когда вы говорите ему о вещах, над которыми ему нужно поработать – объяснял как-то тот же Кронин – работа ног или предыгровая подготовка, он быстро все схватывает».

Фото: AP Photo/Darryl Webb, David Zalubowski