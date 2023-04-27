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«Сиэтл» в шаге от того, чтобы выпнуть из плей-офф чемпионов. «Колорадо» спасет только топовая игра звезд

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Сожгите плакаты прежних кумиров.

После победы в третьем матче серии Нэтан Маккиннон, лидер и лицо «Эвеланш», сказал: «Это самый сложный первый раунд плей-офф, в которых я принимал участие».

Это было при счете 2-1 в пользу «Колорадо». С тех пор прошло несколько дней и еще две игры – «Кракен» взял обе, перевернул ход серии в свою пользу и везет на свою арену счет 3-2.

Следующая игра может стать последней в этой серии.

Ниже рассказываю о том, как получилось, что самая мощная команда Запада так страдает в серии с новичком; эпизоды из других серий плей-офф-2023 – в телеге.

Еще раз: нельзя недооценивать команды НХЛ

В этом тексте я старательно обхожу слово «сенсация», потому что оно искажает смысл происходящего. «Сиэтл» не был слабой командой по регулярке, не стал ей по ходу плей-офф, и его преимущество после 5 игр очень четко рифмуется с происходящим на льду в первом раунде.

Это не сенсация, это не отскок, это не какая-то шокирующая прыть. «Кракен» играет за счет своих сильных сторон, компенсируя слабости (отсутствие настоящих суперзвезд, которые могли бы сами вытаскивать эпизоды и матчи), и делает это очень честно. Это не идеальная команда, но в лиге сейчас нет идеальных команд (кроме «Торонто», разумеется).

Недооценка «Сиэтла» – как и почти любой другой команды НХЛ – говорит о том, что у оценивающего было недостаточно информации.

Перфоманс новичка в первом раунде как раз повод получше познакомиться с ним – и с тем, как в принципе устроена лига.

Пятый матч был равным, «Сиэтл» выиграл в эпизодах

Смотрим статистику. Броски – 28-29 в пользу «Кракена». Тепловая карта бросков вообще не показывает никакой разницы.

Небольшой отрыв у «Сиэтла» по моментам повышенной опасности – 12-8, но все остальные показатели близко; и это отражает содержание игры. Она была равной.

Перекос в ощущениях в пользу «Сиэтла» объясняется ожиданиями от команд в серии – «Колорадо» должен как бы давить, а «Кракен» как бы терпеть, и когда идет равная игра, «Эвс» будто бы разочаровывают.

Но если просто смотреть на содержание, чьего-то системного преимущества не видно. Да, «Кракен» мегаактивен, но и напротив очень динамичная команда.

В таких случаях исход складывается из решений игроков по отдельным эпизодам. И «Сиэтл» тут тоже не был намного лучше, но он решил в свою пользу три эпизода (еще один — не в свою: вратарь Грубауэр странно вышел из ворот и скинул шайбу сопернику).

У «Колорадо» с этим было намного хуже: по сути, все ключевые моменты были проиграны.

«Я бы сказал, что у нас мало уверенности», – сказал после матча тренер «Колорадо» Джаред Беднар, и это было видно как раз в отдельных эпизодах.

Звезды «Колорадо» не делают разницу

Начнем с того, что звезд-то осталось очень немного. Ландескуг травмирован, Ничушкин испарился – про ситуацию с составом в целом я рассказывал в прошлом включении с этой серии – плюс по своей инициативе на один матч выбыл еще и Кэйл Макар (за глупый силовой, травмировавший Маккэнна, ему дали матч дисквалификации).

Остались Маккиннон, Рантанен и… да, пожалуй, все.

По той же третьей игре было видно, что для успеха в серии нужно, чтобы Маккиннон и Макар выдали несколько разбивающих чужую защиту отрезков – сегодня ночью Нэтан пылал, но когда он один, без поддержки с синей линии, ему объективно тяжелее, на нем проще фокусироваться, против него проще играть. Все это и было сделано «Сиэтлом» в пятой игре.

Самый памятный эпизод звезды – это когда он поспорил с судьей вместо того, чтобы побежать за атакой соперника.

И эта атака закончилась голом.

Состав «Сиэтла», кажется, поглубже

Это, скорее, гипотеза, но она основана на том, что происходит на льду.

Примерно с этим мы сталкивались в случае с «Вегасом» в 2018-м. У «Кракена» нет суперзвездных сил, сногсшибательных троек и невероятных связок (типа как Макди – Драйзайтль), но в его составе сейчас шесть нападающих, которые зарабатывают больше 3 млн (Маккэнн выбыл, так было бы семь) плюс Толванен (1,5 млн) и Гики (1,4 млн) выглядят просто прекрасно.

Плюс – Бенирс, который играет на топовом уровне с контрактом новичка, и Спронг, который за 750 тысяч выдает звенящие броски в дальний угол. Это 10 игроков 2-3 звена.

У «Колорадо» таких нападающих четверо (пятым должен был быть Валерий Ничушкин). И еще есть Родригес, который дает уровень, нужный для топ-6, но дальше немного хуже.

У «Колорадо» по 16 минут играет Ларс Эллер, у которого очевидный финиш карьеры – и ему приходится бороться с Янни Гурдом и тем же Толваненом. Это, естественно, не катастрофический размен – но и удивляться, откуда у «Сиэтла» так много выигранных эпизодов, не стоит.

«Эвеланш» должен спасти Макар

На самом деле, еще ничего не потеряно. У «Колорадо» есть характер, у «Колорадо» есть игроки – и есть время.

По тому, что мы видели в первых пяти играх, очевидно, что шанс «Эвс» в основном в том, чтобы Маккиннон и Макар (плюс Рантанен, но он играет, будто бы подзаряжаясь от своих партнеров) выдали две реально топовые игры. В пятом матче был отрезок финального штурма, и там было очевидно, что другие классные защитники «Колорадо», хоть Байрэм, хоть Тэйвс, не дают такой огневой поддержки с синей линии, какую обеспечивает Макар.

Это обедняло и обеззараживало атаку «Эвс», и это надо срочно исправить.

В следующие 120 минут именно Макар и Маккиннон должны выдать 6-7 отрезков, которые не оставят сомнений, кто тут папочка.

Но сейчас этих сомнений – полно.

Колорадо – Сиэтл 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Дата проведения
27 апреля, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Гики (Веннберг, Шварц)
1:1 – 27 Маккиннон (Рантанен)
1:3 – 41 Гурде (Бьоркстранн, Соуси)
2:3 – 56 Родригес (Маккиннон, Тэйвс)
Вратари: Георгиев 26/29 – Грубауэр 26/28.

Счет в серии: 2-3

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Фото: AP Photo/David Zalubowski, Stephen Brashear, Lindsey Wasson

1 комментарий

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Борух73
Зашла статья. Плюсую.
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