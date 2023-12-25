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Сериал «Полиция Майами» + цвета «Майами Долфинс» = третья форма «Интер Майами»

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Пошли по пути «Майами Хит»?

«Интер Майами» в новом сезоне впервые получит третью форму. Adidas предоставляет такое право только избранным командам МЛС – по слухам, для этого нужно продать 100 тысяч футболок.

После подписания Лионеля Месси появление у «Интера» такого комплекта стало неизбежным. Не менее ожидаемо клуб обратился за вдохновением к сериалу «Полиция Майами».

Бекхэм хотел синий комплект – как у «Реала» 20 лет назад. Но, похоже, остановились на бирюзовом

Сайт про формы Footy Headlines поделился сливами готовящегося релиза: «Интер», если не случится изменений в последний момент, получит бирюзовую форму с оранжевыми вставками.

По центру надпись «Майами» вместо спонсорского лого – в шрифте, отсылающем к культовому сериалу 1980-х Miami Vice (известный у нас как «Полиция Майами. Отдел нравов»).

Чуть ниже напомним, почему это привычный выбор для вдохновения команды из Майами.

А пока про цвета.

В конце 2023-го Дэвид Бекхэм пришел на ютуб-канал Classic Football Shirts, где рассказал, что хотел позаимствовать цвет третьей формы «Реала» из сезона-2004/05: «Мне нравится этот синий. Мы думали о том, чтобы воспроизвести его для нашего третьего комплекта в «Майами». Мне просто нравится этот цвет, он красивый».

По каким-то причинам «Интер Майами» и adidas отказались от синего варианта, зато взяли за основу цвета клуба НФЛ «Майами Долфинс». Сходство заметное.

«Полиция Майами» – давний источник вдохновения для «Майами Хит». В НБА такая форма устоявшийся суперхит

С сезона-2017/18 Nike выпускает для клубов НБА нестандартные четвертые комплекты под названием City Edition: эти формы символизируют связь команды с регионом базирования.

«Майами» сразу выкатили белую майку с розово-голубыми вставками – отсылка к цветам «Полиции Майами». Форму так и назвали в честь сериала – Vice.

И она моментально стала суперхитом. Вице-президент и директор по маркетингу «Хит» Майкл Маккалоу в момент релиза новой формы сидел в аэропорту Лас-Вегаса в шоке от продаж:

«Сначала я подумал, что здесь что-то не так – цифры менялись со скоростью ракеты, которая летела с бешеной скоростью. Я позвонил сотрудникам по обработке данных – и они подтвердили, что все реально. Мы тут же позвонил в Nike: «Хотим заказать больше джерси. Нам нужно больше!»

Успех получился ошеломительным: «Майами» в том сезоне продал больше футболок City Edition, чем все остальные 29 команд НБА вместе взятые.

Логично, что клуб не отказался от ассоциации с «Полицией Майами» и вплоть до 2021-го каждый сезон создавал новую форму Vice.

Черно-розовую.

Максимально розовую!

Бирюзово-розовую. Да, «Интер» повторяет не только за «Долфинс».

И неоновую с градиентом от розового до бирюзового.

Серия форм Vice регулярно попадает в топы лучших в истории НБА. Майка стала настолько культовой, что в ней жаждали себя увидеть новички команды.

«Когда Тайлер Хирро приехал в Майами, то первым делом спросил: «Эй, могу ли я сфотографироваться в одной из этих форм Vice?» То же самое с Джимми Батлером: первое, что мы показали ему по приезду – форму с отсылкой к сериалу. Он хотел увидеть себя в ней», – рассказывал Майкл Маккалоу.

С линейкой Vice «Майами» обнаружил, что для успешных продаж не обязательны спортивные успехи и созвездие больших имен в команде. В эпоху «Большой тройки», когда с 2010-го по 2014-й за «Хит» играли Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош, клуб продал 190 тысяч маек. За четыре сезона с Vice (2018-2021) – 245 тысяч. Только в декабре 2020-го футболки Vice принесли 2,1 миллиона долларов, составив треть от дохода НБА в праздники.

«Исторически лучшие продажи футболок связаны с выдающимися игроками. Мы доказали, что дизайн джерси может быть таким же мощным, если не более мощным, чем имя на спине. Это стало открытием», – говорила вице-президент «Хит» по креативному и цифровому маркетингу Дженнифер Альварес.

«Майами» продал более 650 тысяч товаров, связанных с линейкой Vice. Это 67% от всей розничной выручки клуба в тот период. Директор по маркетингу Маккалоу признавался, что в клубе даже задумывались о смене цветов:

«Мы настолько вписали Vice в наш бренд, что для многих это ассоциировалось уже не с резервной формой, а цветами «Хит». Многие спрашивали нас: «Почему бы вам не сделать эти цвета основными?» И я не буду говорить, что у нас нет таких разговоров внутри клуба. Но это большое решение. У этой команды более чем 30-летняя история: есть много памятного для нас в красном, черном и белом. Мы выиграли в красном первое чемпионство. Нельзя принять такое решение только потому, что с линейкой Vice случился большой успех».

В последние сезоны «Хит» переключился с «Полиции Майами» на другие темы. Идеальный тайминг для того, чтобы эстафету перехватил «Интер».

А что насчет домашней формы? Все логотипы по центру, шаблон как у сборной Аргентины

В МЛС формы делают на два сезона: презентации домашних и выездных комплектов чередуются, поэтому гостевой в 2024-м останется прошлогодним, а вот основной изменится.

Он по-прежнему розовый, но в сравнении с предыдущим чуть покраснеет. Главная особенность: все лого расположили по центру.

На фото детская версия, поэтому пропорции будут немного другими.

Кстати, у «Интера» сменился титульный спонсор: вместо криптобиржи XBTO с этого года появилось лого Royal Caribbean, второй по величине круизной компании в мире. 10 лет назад эта компания помешала Бекхэму построить стадион в районе порта Майами, но теперь бизнес всех помирил.

Шаблон идентичен форме сборной Аргентины, в которой Месси стал чемпионом.

Все для комфорта Лео.

Розовый – главный цвет «Интер Майами», а цапли – символ. Откуда такой смелый дизайн?

Красную «Феррари» вознес в культ сериал «Полиция Майами». Эту машину обожали Джордан и Элтон Джон, а Марадона захотел ее... черной

Фото: footyheadlines.com; Gettyimages.ru/Megan Briggs; imdb.com; realmadrid.com; twitter.com;

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