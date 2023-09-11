8 комментариев

Все из-за EA Sports.

Ла Лига вошла в сезон с новым логотипом: разноцветное колесо, которое почти без изменений присутствовало с нами 30 лет, заменили на две буквы L. Правда, российским зрителям новое лого показалось знакомым – напомнило что-то среднее между эмблемами «Чертаново».

Особенно похоже получилось на старое лого клуба.

Разбираемся, как же так вышло.

Ла Лига провела полный ребрендинг. Лого с двумя L не все считали сразу: путают с «4», «y» и даже кириллической «Ч»

Ребрендинг Ла Лиги – это реакция на новое титульное спонсорство с EA Sports. Подразделение Electronic Arts, занимающееся разработкой и изданием спортивных видеоигр, сменило эпоху партнерства Ла Лиги с испанскими банками. С 2008-го по 2016-й лига называлась в честь BBVA, с 2016-го по 2023-й – в честь Santander. Это крупнейшие финансово-кредитные группы страны.

Теперь Ла Лига впервые спонсируется международным брендом не из Испании.

EA Sports пришел минимум на 5 лет (платит по 30 млн за каждый сезон). Компания сразу ушла от ассоциации с прошлым, полностью сменив фирменный стиль испанского футбола.

Изменения коснулись всего:

• новые названия лиг: LALIGA EA Sports (теперь слитно и заглавными буквами), LALIGA HYPERMOTION (это Сегунда, название в честь технологии EA Sports).

• новый слоган («Сила нашего футбола»), измененная графика трансляций, новый дизайн шрифта номеров, имен на майках и, конечно, логотип.

Некоторым показалось, что значок Ла Лиги теперь выглядит как логотип видеоигры. Похоже, частично в этом и была задумка. По замыслу авторов, бренды должны взаимодополнять друг друга, стирая грань между реальным и виртуальным: трансляции Ла Лиги будут все больше напоминать видеоигру, а видеоигра – походить на настоящий футбол.

«Мы хотим стать еще ближе к более молодой аудитории», – объяснил исполнительный директор Ла Лиги Оскар Майо.

Отсюда и выбор кораллового цвета. Болельщикам объяснили, что он символизирует гордость, страсть и энергию футбола, но, кажется, он просто ближе к EA Sports.

Авторы визуально расшифровали новые буквы L: первая символизирует празднование игроков, когда они забивают гол и встают на колени, а вторая – болельщиков, которые образуют букву L руками, празднуя успехи любимой команды.

Однако многие считали двойную L как «4», «y» или кириллическую «Ч». Даже в англоязычном сегменте пошли сравнения с похожими логотипами. От американского экипировщика Warrior, который 10 лет назад одевал «Ливерпуль».

До украинской пивной марки: «Создавая этот логотип, дизайнеры, похоже, пили «Черниговское». Иначе как объяснить такое совпадение».

В России, конечно, самой популярной шуткой стало сравнение с «Чертаново». Впрочем, директор академии Илья Савченко большого сходства не видит: «Если испанцы хотели букву «Ч», то тогда идеи совпали. Но если они написали две латинские L, тогда я не понимаю, что здесь общего?»

«Чертаново» тоже упростило эмблему. Клуб считает, что это помогает с главной задачей – универсальностью

Два года назад «Чертаново» провело ребрендинг: лого, отсылающее к прозвищу «черти», сменилось на новый символ – «черту».

«Наш обновленный логотип характеризуется точностью и ясностью композиции, без нагромождения элементов. Мы делаем ставку на качество, а не количество. Все четко, как «черта» в нашем логотипе; прозрачно, как читаемость буквы «Ч»; доступно, за счет простоты линий», – говорилось в заявлении клуба.

Тогда не всем понравилось, что с эмблемы исчезли рожки. В разговоре со Sports.ru директор «Чертаново» Илья Савченко объяснил, для чего клуб пошел на смену лого:

«У нас было три причины. Во-первых, старая эмблема принадлежала не «Чертаново», а частному лицу, что создавало академии юридические риски. Во-вторых, Москомспорт также планировал ребрендинг и наша новая эмблема должна была с ним коррелироваться. В-третьих, в отличие от конкурентов («Спартак», «Динамо», «Зенит») у нас академия главнее профессионального клуба, поэтому мы хотели убрать излишнюю агрессивность.

Главный тренд современного брендинга – это универсальность. С этой задачей новый логотип успешно справился. Также мы считаем, что новая эмблема выделяет нас из множество других клубов и академий, где в основном логотипы сделаны по советским лекалам, а, следовательно, мы стали более узнаваемы».

Кстати, «Чертаново» не в первый раз сталкивается с ситуацией схожести логотипов. В сентябре 2022-го «Текстильщик» перед очным матчем стилизовал их лого под сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка».

В «Чертаново» не растерялись: объявили стартовый состав фразой I’m loving it (отсылка к «Макдоналдсу») и подыграли сопернику подписью: «Наш состав. И точка».

Схожесть логотипов не редкость в дизайне. Главное, чтобы каждый из них нес уникальное содержание

В 2016 году Спенсер Чен, вице-президент по маркетингу Alibaba, твитнул картинку с четырьмя лого, подписав ее так: «Нет ничего оригинального, особенно в дизайне. Кстати, это НЕ логотипы Medium, Airbnb, Flipboard и Beats».

Да, перед нами примеры из книги дизайна аж 1989 года.

Но вышеупомянутые компании сделали их актуальными и сейчас.

Конечно, вряд ли производитель наушников Beats вдруг скопировал значок немецкого городка Брюль. Просто количество идей для создания хорошего лого всегда ограничено. Есть не так много вариантов, чтобы обыграть первую букву в названии, сделав ее при этом узнаваемой и хорошо считываемой. То же самое касается геометрических фигур – логотипов уже так много, что совпадения неизбежны. Главное – вложить в лого уникальное содержание.

И у Beats здесь идеальное попадание: буква b в круге напоминает еще и голову в наушниках.

Похожая история с сервисом для сдачи жилья Airbnb: помимо обыгрыша буквы А в лого можно разглядеть символ крыши и геолокации.

Производитель одежды для спортивного отдыха Marmot вдохновился не логотипом Motorola, а красиво обыграл в букве М горы.

А Korean Air делал отсылку не к Pepsi, а к пропеллеру в движении и национальным цветам Южной Кореи. Лого вдохновлено символом Тэгык – это красно-синий знак с флага страны, который представляет баланс во Вселенной, что-то вроде противоположных энергий «инь» и «ян».

Футбольные логотипы становятся примитивнее? Это не просто мода – тренд на упрощение пришел из большого бизнеса

Эволюция от сложного к простому наблюдается в дизайне повсеместно.

АПЛ убрала с лого все лишнее, оставив только голову льва.

Adidas пошел по пути Nike со свушем – теперь только три полоски и никаких подписей.

А вот как упрощались на формах эмблемы «Ливерпуля».

И «Тоттенхэма».

Заметили, что в 50-е и 60-е эмблемы тоже легко вписались бы под иконку приложения? Это влияние интернационального типографического стиля, которое стандартизировало тогда цвета и простые шрифты без засечек, избавило эмблемы от сложных узоров. Но ничто не вечно: в 80-е такой стиль стал все больше ассоциироваться с чем-то корпоративным, поэтому ему на смену вновь пришли пышные футбольные эмблемы.

Может ли это повториться? Тенденции в дизайне цикличны – это хорошо видно на примере Pepsi. который в этом году практически вернулся к классике из 90-х.

Другое дело, что крупнейшие клубы и лиги теперь тоже корпорации. И возвращение к богатым на детали логотипам из прошлого – для них уже непозволительная роскошь. Тренд на упрощение в большом бизнесе идет давно, а в последнее время лого больших брендов совсем унифицировались.

Автор блога VelvetShark обратил внимание на тенденцию.

Если компании из IT-сектора хотя бы сохранили узнаваемые цвета, то бренды из индустрии моды отказались от индивидуальности полностью.

Почему так произошло? Можно выделить несколько причин:

• Уже упомянутая ранее универсальность. Визуал все больше вторичен, ведь важнее не то как лого выглядит, а как оно работает. Шрифт Sans Serif, который захватил логотипы корпораций, легко считывается с любого экрана, а простая и понятная иконка в приложении важнее красивого и детализированного лого.

Burberry не пощадил даже рыцаря-всадника, которого с небольшими изменениями использовал на логотипе аж с 1901 года. При этом он остался на бирках и упаковке, но для эмблемы в цифровую эру уже не годится. То же самое случилось со Starbucks, который заметно облегчил предыдущее лого.

А вот какой путь проделал логотип Animal Planet – всего за 12 лет.

• Еще один фактор – глобализация. Чем масштабнее компания, тем к большему количеству разных людей она обращается. Поэтому та индивидуальность, которая помогла стартапу завоевать первую аудиторию, может стать ограничением для захвата всего мира. Например. какие-то цвета ассоциируются в некоторых странах с негативом. Минимализм позволяет избегать таких рисков.

Или классический футбольный пример – нашумевший ребрендинг «Ювентуса»: клуб тогда отказался от туринского быка на лого, чтобы уйти от прочной ассоциации с городом и выйти на более широкую аудиторию.

Ла Лига идет примерно по тому же пути.

Фото: vk.com//fcchertanovo, a href=»https://vk.com/fc_textil rel=»nofollow»>/fc_textil/; Gettyimages.ru/Stu Forster; behance; thehustle.co; koreanair.com; webflow.com