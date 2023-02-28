Стилистические разногласия
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8-битная форма «Милана»: представили на Неделе моды, интегрируют в гоночную игру

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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В ней уже сыграл Златан.

В воскресенье «Милан» уверенно разобрался с «Аталантой» – 2:0. Четвертую сухую победу подряд команда Стефано Пиоли оформила в новой четвертой форме.

Впервые за 9 месяцев на поле появился Златан Ибрагимович – и сразу в обновке.

Этот комплект – часть капсульной коллекции, которую «Милан» и Puma выпустили в сотрудничестве с парижским модным брендом Koché.

Привычные красно-черные полосы исполнили здесь в пиксельном, 8-битном дизайне.

«Пиксели – это атомы цифровых изображений. Они могут напоминать 8-битные игры, ностальгическую раннюю интернет-графику и принимать современную форму в виде криптопанков, которые сегодня находятся в центре поп-культуры», – отмечает Марко Мюллер, старший руководитель одного из подразделений в Puma.

Связь с игровой индустрией не будет абстрактной – с 8 марта дизайн комплекта обещают использовать в популярной игре Rocket League – смесь футбола и гонок. Первый случай, когда форму европейского футбольного клуба интегрируют в эту игру.

Коллекцию представили в рамках Недели моды в Милане, которая проходит в эти дни.

Помимо красно-черного комплекта в капсулу вошли золотистая вратарская форма (тоже с пиксельным дизайном), шорты и предматчевая куртка.

«Это идеальное воплощение стремления клуба стать законодателем трендов, – говорит директор по доходам «Милана» Каспер Стилсвиг. – Благодаря сочетанию наших красно-черных цветов с золотом и современным дизайном, комплект совмещает в себе наследие и инновации. Это свидетельствует о способности «Милана» объединять футбол и моду надежным и аутентичным способом».

Похоже, «Милан» с «Интером» все-таки разъедутся. Власти города очень мешают клубам

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

14 комментариев

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МТБ
Уважаемые, форма не восьмибитная, а пиксельная.
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Bunyod Turgunov
Ответ garp
чёрный идеально сочетается с любым цветом, он такой единственный
Я бы сказал не чёрный а красный
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Exorcium
Ответ garp
чёрный идеально сочетается с любым цветом, он такой единственный
С любым, кроме синего )
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Redmurza
Рокет лига как игра на футбольную тематику даёт сто очков вперёд фифе и псу в его нынешнем состоянии, кста
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Masynchin
Ответ garp
чёрный идеально сочетается с любым цветом, он такой единственный
А с серым?
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Ольга Лазарева
ну что еще сказать : стильно модно молодежно
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garp
Ответ ernar11
Форма у Милана всегда красивая. Всё-таки сочетание красного и черного это всегда эффектно
чёрный идеально сочетается с любым цветом, он такой единственный
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NuevoCinemaParadiso
Шорты чёрные лучше бвс смотрелись, на мой взгляд
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Soap74
Милану пума делает на удивление классные оригинальные комплекты.
От шаблона, в котором играли сборные на ЧМ и бегает половина нашей премьер-лиги уже тошнит просто.
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Yri Yrov
в стиле пикселей не очень смотрится
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Сэйлор Мун
вот честно, вообще по барабану в чем они там будут бегать, главное чтобы наконец научились 100% моменты реализовывать, а в черной, красной, синей или зеленой форме это уже дело десятое.
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шампион
Майка классная, шорты надо было оставить просто черными. Перебор. Немного напоминает шикарную змеиную майку Интера, которую подпортила какая-то китайская надпись спонсора. Но самая майка была прост супер.
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Футбольный экспертъ
По мне эта и черная Дортмунда самые красивые клубные формы сезона
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ernar11
Форма у Милана всегда красивая. Всё-таки сочетание красного и черного это всегда эффектно
+50
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