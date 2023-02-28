14 комментариев

8-битная форма «Милана»: представили на Неделе моды, интегрируют в гоночную игру
В ней уже сыграл Златан.
В воскресенье «Милан» уверенно разобрался с «Аталантой» – 2:0. Четвертую сухую победу подряд команда Стефано Пиоли оформила в новой четвертой форме.
Впервые за 9 месяцев на поле появился Златан Ибрагимович – и сразу в обновке.
Этот комплект – часть капсульной коллекции, которую «Милан» и Puma выпустили в сотрудничестве с парижским модным брендом Koché.
Привычные красно-черные полосы исполнили здесь в пиксельном, 8-битном дизайне.
«Пиксели – это атомы цифровых изображений. Они могут напоминать 8-битные игры, ностальгическую раннюю интернет-графику и принимать современную форму в виде криптопанков, которые сегодня находятся в центре поп-культуры», – отмечает Марко Мюллер, старший руководитель одного из подразделений в Puma.
Связь с игровой индустрией не будет абстрактной – с 8 марта дизайн комплекта обещают использовать в популярной игре Rocket League – смесь футбола и гонок. Первый случай, когда форму европейского футбольного клуба интегрируют в эту игру.
Коллекцию представили в рамках Недели моды в Милане, которая проходит в эти дни.
Помимо красно-черного комплекта в капсулу вошли золотистая вратарская форма (тоже с пиксельным дизайном), шорты и предматчевая куртка.
«Это идеальное воплощение стремления клуба стать законодателем трендов, – говорит директор по доходам «Милана» Каспер Стилсвиг. – Благодаря сочетанию наших красно-черных цветов с золотом и современным дизайном, комплект совмещает в себе наследие и инновации. Это свидетельствует о способности «Милана» объединять футбол и моду надежным и аутентичным способом».
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Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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