«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду». Как Россия отреагировала на условия МОК

МОК все-таки допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, но в нейтральном статусе и с ограничениями (местами – абсурдными).

Ехать или не ехать? Теперь решать только нам. И кажется, зреет раскол.

Кто против?

● Тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко: «Те условия, которые нам прислали, – унизительные! Самое страшное, что нам не дают гарантии безопасности. Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях.

Я считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они (международные спортивные федерации – Sports.ru) специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри.

У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж».

● Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер: «Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.

Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России».

● Лыжница Вероника Степанова (хотя условия МОК пока что касаются только летней Олимпиады-2024): «Согласна с Винер и Родионенко, что нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом.

Зачем идти на мероприятие, организаторы которого выдвигают унизительные условия? Представляете, вас приглашают, но именно только вам диктуют, как себя вести, что говорить, как одеваться. Люди хоть с граммом достоинства и самоуважения не примут такие условия. Явиться на такое мероприятие будет унижением».

● Пловец Климент Колесников: «Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними – не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус – не отбираешься на Олимпиаду.

Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу».

● Пловец Евгений Рылов: «Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия – великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить.

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой.

Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране».

● Глава нашего плавания Владимир Сальников: «Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Очередная профанация, от которой мы уже устали. Принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии».

● Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев: «Российским спортсменам, конечно, не нужно ехать на Олимпиаду в Париже, там не будет обеспечена безопасность им. Будут только провокации, я не сомневаюсь в этом. Им что‑нибудь подсыплют в еду, чтобы они попались на допинге. Зачем нашим спортсменам лезть волку в пасть?

Нас там никто не ждет. Точнее, ждут, но чтобы навредить нашим спортсменам. В субъективных видах спорта нас будут засуживать, это очевидно, не будут давать нам выигрывать медали».

И еще один прогноз от Васильева: «Тот спортсмен, который все-таки решит поехать в Париж, не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране. Скорее всего, многие ему будут не рады».

● Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков: «Когда нейтральный статус был связан с допинговыми скандалами – это одна ситуация, тогда надо было ехать. Сейчас ситуация совершенно другая.

Не могу говорить за других, потому что мне могут ответить: «У тебя уже есть медаль, что тебе ехать». У каждого свой выбор. Но я правда считаю, что это уже совсем другой нейтральный статус. Я бы в этой ситуации не поехал на Олимпиаду и не рекомендовал бы другим нашим спортсменам».

● Футбольный тренер Гаджи Гаджиев: «Я бы, как гражданин России, в этих соревнованиях не участвовал. Это совсем другая ситуация, чем в девяностых, когда Советский Союз распался, и некоторые его права, в том числе и в спорте, унаследовала Россия.

Сейчас мы видим, как Западная Европа и США ведут против нашей страны войну. Давайте называть вещи своими именами: можно говорить про дискриминацию, ограничения, прочие вещи, но на самом деле все они ополчились против России и ведут войну.

В этой ситуации выступать под какими-то флагами, на условиях, придуманных МОК, я бы никогда не стал. Потому что Родина сейчас важнее любой золотой медали».

А кто за то, чтобы ехать?

● Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк: «Я рад за тех спортсменов, которые поедут. В каком бы статусе они ни выступали, они россияне.

Конечно, хотелось бы с гимном, флагом, но наша хоккейная команда в Южной Корее тоже выступала (без национального флага и гимна), но все знали, что это россияне, что это золотая медаль для России».

● Пловчиха Евгения Чикунова, действующая рекордсменка мира «Хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошел нам навстречу. Только теперь совершенно непонятно, как вообще на Олимпиаду отбираться и как оно теперь все будет, какие будут требования».

● Прыгунья в длину Дарья Клишина: «По моему мнению, это прекрасная новость, хотя ничего нового мы не услышали. Так же остается нейтральный статус.

С другой стороны, сейчас у всех возобновится огромная мотивация тренироваться и готовиться к Олимпийским играм, потому что каждый спортсмен достоин иметь шанс воплотить в жизнь свою мечту. Все-таки этот шанс не такой частый – раз в четыре года, и я считаю, что каждый должен воспользоваться им и реализовать себя».

● Телекомментатор Дмитрий Губерниев: «Будем болеть за тех, кто поедет, хоть и будет немного. Я их буду поддерживать. Если чудаки их будут хейтить, мы возьмем их под защиту.

Обращать внимание на диванных пердунов, которые рассказывают, как они любят родину, не надо. Родина любит людей, а для спортсмена главное выступать. Пусть они и в статусе нейтральных спортсменов, но победят».

● Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова: «Хотелось бы, чтобы к зимней Олимпиаде не было таких критериев, потому что я не очень понимаю, кто сможет поехать на летние Олимпийские игры.

Но все равно ехать надо. Нужно стараться обойти эти препоны и ехать».

● Синхронистка Алла Шишкина: «Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?

Когда я была спортсменкой, я, естественно, тоже думала о том, что неважно, нейтральный статус у нас или нет. Я всегда говорила о том, что все знают, из какой мы страны, нас знают в лицо, знают нашу команду и техника нашего исполнения в любом случае всем в мире известна, и сразу будет ясно, что вышла команда из России.

Если это на самом высоком уровне поддерживается, то, конечно, те спортсмены, которые имеют возможность поехать в нейтральном статусе, должны ехать».

● Гимнаст Никита Нагорный: «Конечно, я поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там! Я бы передавал привет родным, друзьям, писал бы, что у меня все хорошо и я готовлюсь к скорым победам.

Мы уже выступали на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России без наших триколора и гимна – показали очень достойный результат. Там тоже были ограничения, но вся команда была сплоченной, поддерживали друг друга».

А кто не определился?

● Гимнастка Ангелина Мельникова: «Решать будет федерация, учитывая критерии. В глубине души я надеюсь. Мне грустно от мысли, что не будет возможности поехать в Париж. Все-таки надеюсь, что спорт вне политики. Готова ли ехать? Это очень сложный вопрос. Как спортсмену мне хочется на Олимпиаду. Но как гражданину России, наверное, нет».

● Прыгун в воду Никита Шлейхер: «Они разрешили, но что скажет страна, то и будет. Конечно, отдельно ото всех я этого делать не буду. Страна скажет – все пойдем».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Максим Богодвид, Александр Вильф, Максим Богодвид; Gettyimages/Matthias Hangst