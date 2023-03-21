Скоро стартует последний важный старт в фигурном сезоне – чемпионат мира-2023 в японской Сайтаме.

Фигуристов сборной России на турнире не будет, как и в прошлом году, но все равно тут есть за кем и за чем следить.

Где пройдет?

Турнир состоится с 22 по 26 марта. Япония принимает чемпионат мира в восьмой раз, чаще всего соревнования проходили в Токио, но в последние годы осели в Сайтаме.

За 10 лет Сайтама увидит уже третий (!) чемпионат мира – он проходил здесь в 2014 и 2019 годах. Именно в Сайтаме 4 года назад Алина Загитова взяла золото, а Евгения Медведева – бронзу.

Соревнования проведут на «Сайтама Супер Арене» вместимостью до 37 тысяч зрителей – кстати, здесь на Олимпиаде-2020 проходили баскетбольные матчи.

А где и когда смотреть?

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Сайтама, Япония

Расписание трансляций

22 марта, среда

Пары, короткая программа

5.00

Женщины, короткая программа

9.50

23 марта, четверг

Пары, произвольная программа

5.00

Мужчины, короткая программа

9.50

24 марта, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

5.00

Женщины, произвольная программа

11.20

25 марта, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6.30

Мужчины, произвольная программа

11.20

26 марта, воскресенье

Показательные выступления

9.00

В России все соревнования в прямом эфире покажет платформа Okko.

В женском катании почти без ультра-си, но с Губановой

Фавориты: Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Каори Сакамото (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США).

В женском катании в деле действующие чемпионка и вице-чемпионка – Каори Сакамото (Япония) и Луна Хендрикс (Бельгия), а вот американка Алиса Лью, которая на том турнире завоевала бронзу, уже завершила карьеру.

Среди фаворитов – японка Маи Михара, выигравшая Финал Гран-при и американка Изабо Левито, которая закончила второй в финале. Еще три кореянки Ли Хэ Ин, Ким Йе Лим и Ким Чхэ Ен: они взяли почти весь пьедестал на чемпионате четырех континентов.

Не обойдется и без россиянки – Анастасия Губанова выступает за Грузию, в этом году она впервые стала чемпионкой Европы. Еще есть Екатерина Куракова (Польша) и Анастасия Грачева (Молдавия).

Интересно, что всего две фигуристки из 35 на этом ЧМ могут зайти на ультра-си – тройной аксель прыгают Ринка Ватанабе и Эмбер Гленн. Впрочем, Гленн на соревнованиях его еще ни разу чисто не делала.

Для сравнения – на чемпионате России-2023 сразу 8 фигуристок заходили на ультра-си (четверные прыжки и тройной аксель), а на первенстве России среди юниоров таких спортсменок было 5.

Уно идет за вторым золотом у мужчин, если не помешает Малинин

Фавориты: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Цзинь Боян (Китай), Кевин Аймо (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Маттео Риццо (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Джейсон Браун (США), Илья Малинин (США), Эндрю Торгашев (США).

У мужчин в обойме действующий чемпион мира японец Шома Уно – он же выиграл Финал Гран-при этого сезона. Казуки Томоно и Сота Ямамото тоже в погоне за медалями.

В порядке и Илья Малинин – первый в истории фигурист, который успешно прыгнул четверной аксель на соревнованиях. Правда, в текущем сезоне он остался только третьим в Финале Гран-при из-за небольшого сбоя в короткой программе.

На свой пятый чемпионат мира приедет американец Джейсон Браун – в этом году он без четверных прыжков получил серебро на чемпионате США, хотя практически не готовился к сезону.

Итальянец Даниэль Грассль, а также грузинские спортсмены Морис Квителашвили и Ника Эгадзе прилетели на турнир вместе с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым – российские тренеры уже в Сайтаме. У всех троих учеников не очень получился чемпионат Европы, на ЧМ есть шанс хорошо завершить сезон.

В Сайтаму прилетели и другие наши тренеры: Алексей Урманов, работающий с командой Казахстана, а также Виктория Буцаева, сопровождающая Владимира Литвинцева.

В ранге чемпиона Европы выступит француз Адам Сяо Хим Фа.

В парах без России совсем тускло – два лидера, но дальше никого

Фавориты: Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США), Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США).

В парном катании два четких лидера: чемпионы мира-2022 американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер, а также серебряные призеры того турнира Рику Миура и Рюити Кихара. В этом сезоне пары поменялись местами на Финале Гран-при (японцы опередили американцев), но и их разделил лишь балл.

На бронзу сразу несколько претендентов: чемпионы Европы Сара Конти и Никколо Мачии, грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, немецкие пары Анника Хокке – Роберт Кункель и Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт и еще несколько дуэтов.

Вообще, парное катание вместе с женским больше всего пострадало из-за отстранения наших фигуристов. На чемпионате России-2023 сразу три пары набрали больше баллов, чем победители Финала Гран-при, а пара, занявшая 10-е место, получила больше, чем бронзовые призеры в том же Финале.

Понятно, что сложно сравнивать по оценкам лояльный национальный чемпионат и крупный международный турнир, но все равно заметно: уровень парного катания в мире серьезно упал.

Танцы лишились главных звезд, зато получили интригу

Фавориты: Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США).

В танцах на льду точно будет новый чемпион – прошлогодние победители Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон взяли паузу в карьере.

Серебряных призеров тоже не ждем – Мэдисон Хаббел и Захари Донохью не выступают.

За золото поборются американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. У всех по одной крупной победе в этом сезоне: Гиллес и Пуарье выиграли Финал Гран-при, Гиньяр и Фаббри – чемпионат Европы, Чок и Бейтс – чемпионат четырех континентов.

Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон тоже будут претендовать на награды и могут принести Великобритании первую медаль ЧМ в танцах со времен Джейн Торвилл и Кристофера Дина в 1984-м.

Фото: globallookpress.com/IMAGO, Raniero Corbelletti, YUTAKA; РИА Новости/Александр Вильф