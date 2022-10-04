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Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала кодекс этики – что-то новое для нашей фигурки.

Для чего нужен кодекс? Вот определение из документа: кодекс этики представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и поведения лиц, составляющих профессиональное сообщество фигурного катания на коньках. 

Цель кодекса – установление этических норм и обеспечение единой основы поведения для всех лиц для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета ФФКР и личного авторитета, доверия спортивной общественности к процессу проведения соревнований, соблюдения честной борьбы, справедливости судейства и объективности результатов.

Проще говоря – это свод правил, который должны соблюдать все тренеры, спортсмены, судьи и прочие люди, имеющие отношение к российскому фигурному катанию.

Не исключено, поводом послужил межсезонный скандал вокруг Елизаветы Нугумановой и ее (теперь уже бывших) тренеров. Никаких публичных выводов по той истории не последовало, никто не наказан – но федерация еще на старте пообещала ответить созданием комиссии по этике. Комиссия создана, но главное – кодекс.

Общие для всех правила достаточно просты и стандартны: уважать коллег, не допускать дискриминации, не использовать допинг (и не склонять кого-то к этому), соблюдать правила соревнований, избегать негативных комментариев в соцсетях и СМИ.

Но в кодексе есть отдельные правила для всех категорий: тренеров, спортсменов и судей. И вот там нашлись интересные моменты.

Судьи обязаны сообщать о конфликте интересов

Конфликта интересов в судейской бригаде в фигурном катании всегда старались избегать. Но по новому кодексу этики судья теперь обязан сообщить о личной заинтересованности перед турниром. Под личной заинтересованностью подразумеваются родственные связи с другими судьями или спортсменами, рабочие связи с атлетами или их тренерами.

Подарки, разумеется, судьям получать запрещено: к ним относятся денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения.

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И еще несколько правил для судей:

• не оказывать предпочтения каким-либо территориальным и ведомственным образованиям, организациям, отдельным спортсменам, быть неподверженными влиянию третьих лиц, независимо от занимаемой ими должности и личных отношений;

• соблюдать беспристрастность, исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими функциональных обязанностей;

• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении функциональных обязанностей Спортивного судьи, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету федерации;

• не публиковать в социальных сетях информацию о работе в составе судейской бригады, такую как изображение документов, компьютерной техники и прочее.

Тренер должен уважать воспитанников и не ругаться с коллегами

В первом же пункте кодекса для тренеров говорится о защите спортсменов: профессиональная деятельность тренера должна исходить из общего блага и не может наносить какой-либо ущерб здоровью, чести и достоинству личности.

Тренер должен признавать ценность и достоинство воспитанников и относиться с должным уважением к проявлениям, обусловленным их происхождением, социальным положением, полом, возрастом и прочим.

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Еще тренер должен быть воспитателем – оказывать влияние на поведение и манеры спортсменов, которых он тренирует, поощряя в то же время независимость и стремление к самоутверждению каждого спортсмена, его ответственность за принятые решения, поведение и манеры.

Нельзя осуждать работу судей и сомневаться в честности судейства на соревнованиях – этим правилом в нашей фигурке точно не раз пренебрегали.

Отдельно есть пункт про здоровье и допинг: тренер обязан гарантировать безопасность и соответствие нормам условий для практических занятий с учетом возраста, здоровья, зрелости и уровня мастерства спортсмена, а также занимать активную позицию, чтобы предотвратить любое использование запрещенных препаратов или других неразрешенных к применению веществ и методов, улучшающих результат.

Помните перепалки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко через СМИ? Теперь за такое могут наказать – в кодексе прописаны правила взаимоотношения между тренерами.

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Они основываются на принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Тренер защищает не только свой авторитет, но и авторитет коллег. Он не принижает коллег в присутствии спортсменов или других лиц.

Еще тренеры должны избегать необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий необходимо стремиться к их конструктивному разрешению.

Достойно проигрывать и носить с собой флаг России: чему обязали фигуристов?

Правила для фигуристов во многом схожи с теми, которые прописаны для тренеров: не осуждать результаты и действия судей, не конфликтовать, соблюдать антидопинговые правила и так далее.

Но прописан особенный пункт: спортсмен должен сохранять самообладание в случае проигрыша, с достоинством отдавая должное победе и мастерству соперника. С этим у наших фигуристов бывали проблемы. Самая памятная ситуация: эмоции Александры Трусовой после поражения на Олимпиаде в Пекине.

Давайте считать это правилом Трусовой.

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Отдельно интересен пункт о награждении на международных турнирах – по нему спортсмены обязаны иметь при себе флаг России на всех церемониях. Если раньше это было скорее традицией, то теперь стало обязанностью.

Нельзя ругаться и отвечать на гипотетические вопросы

Эти правила едины для всех и, пожалуй, наиболее актуальны для нашего фигурного катания.

Вот что говорится в кодексе о том, как спортсменам, тренерам и прочим нужно общаться между собой (в том числе – через СМИ): профессиональному сообществу ФК в общении необходимо руководствоваться конституционными положениями, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

В общении с коллегами и представителями общественности недопустимы:

• любого вида высказывания и действия дискриминационного характера;

• пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

• угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.

Все лица, составляющие профессиональное сообщество, должны способствовать установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с коллегами и представителями общественности.

Для общения со СМИ тоже ввели правила (кратко – лучше вообще не отвечать журналистам без разрешения федерации):

• воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе ФФККР;

• не отвечать на гипотетические вопросы («что, если…?» и т.п.);

• не обсуждать вопросы, решение которых находится в стадии обсуждения.

Переманивать спортсменов теперь запрещено

В прошлые сезоны в российском фигурном катании было много разговоров о контрактной системе – все для того, чтобы урегулировать переходы спортсменов. На такие серьезные нововведения в ФФКР не пошли, но правила переходов в кодексе этики все же прописали.

Вот они:

• тренер не имеет права вести переговоры со спортсменами других клубов/тренеров с предложением о переходе к нему или вести разговоры, которые могут быть истолкованы как предложения о переходе.

В случае обращения спортсмена другого клуба/тренера с желанием перейти к нему тренироваться, тренер, к которому хочет перейти спортсмен, руководствуясь принципами коллегиальности, уважения и партнерства, сообщает об этом действующему тренеру спортсмена, а также руководителю спортивной школы, с целью урегулирования и обсуждения условий перехода;

• тренер не имеет права вести переговоры с представителями спортивных клубов и национальных федераций других стран о переходе спортсменов и смене спортивного гражданства.

В случае обращения к тренеру представителей спортивных клубов и национальных федераций других стран о переходах спортсменов тренер обязан сообщить об этом Аппарат федерации.

Кстати, точно такие же правила установлены и для руководителей региональных федераций и прочих спортивных организаций.

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А какое наказание?

Рассматривать возможные нарушения будет комиссия по этике – ее создали пару месяцев назад. Комиссия вынесет рекомендации по каждому делу, а уже вопрос о наказании будет решать Исполком федерации.

Список возможных санкций таков (все зависит от тяжести проступка):

• предупреждение;

• выговор с публикацией на сайте федерации;

• обязательство принести публичные извинения;

• наложение штрафа;

• аннулирование результата соревнований;

• дисквалификация временная или постоянная;

• запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР;

• исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий сезон;

• отстранение от обслуживания соревнований;

• запрет посещения мероприятий и соревнований проводимых под эгидой ФФККР.

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Теперь интересно – изменит ли кодекс этики что-либо в нашей фигурке, которая давно известна скандалами и весьма токсичной средой?

Фото: East News/DAMIEN MEYER, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко; instagram.com/jelezo81

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