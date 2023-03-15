10 комментариев

Сравниваем бомбардирские достижения.

Эрлинг Холанд сделал пента-трик против «РБ Лейпциг» и стал всего лишь третьим футболистом, забившим 5 голов в одном матче Лиги чемпионов. На это у норвежца ушло меньше часа.

Многие именитые нападающие за всю карьеру забивали в Лиге чемпионов меньше, чем Холанд за один вечер. Угадаете, у кого из них в активе больше 5 голов в ЛЧ? Сравниваем один матч Эрлинга с карьерой звезд.

Отвечайте и хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

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