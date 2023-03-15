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Тест: забил ли Холанд за вечер больше, чем Кержаков за карьеру в ЛЧ? А Сульшер?

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Сравниваем бомбардирские достижения.

Эрлинг Холанд сделал пента-трик против «РБ Лейпциг» и стал всего лишь третьим футболистом, забившим 5 голов в одном матче Лиги чемпионов. На это у норвежца ушло меньше часа.

Многие именитые нападающие за всю карьеру забивали в Лиге чемпионов меньше, чем Холанд за один вечер. Угадаете, у кого из них в активе больше 5 голов в ЛЧ? Сравниваем один матч Эрлинга с карьерой звезд.

Отвечайте и хвастайтесь результатами в комментариях. Удачи!

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10 комментариев

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SpartMoscow1988
9 из 14
Неплохо, но до вершины не добрались
Как Харри Кейн
0
0
0
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Badishka
Как Тоттенхэм бллллл
+1
0
+1
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Алексей Гусев
8/14
0
0
0
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Ruscello
10/14 , все что поровну не угадал и Мельде не туда ткнул
0
0
0
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Олег Бугайчук
Про Смолова и Кокорина смешно
+4
0
+4
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Павел Мельников
Ответ atc73
Это квалификация была
Тоже в счет. Роналду, думаю, сейчас не отказался бы, чтобы ему гол Дебрецену за МЮ в квалификации ЛЧ учитывали.
+1
0
+1
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atc73
Ответ Павел Мельников
Кокорин забил в ЛЧ один гол в ворота Селтика за Динамо (в 2009 г.). Так что один мяч на двоих со Смоловым у них все-таки есть.
Это квалификация была
+7
0
+7
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Павел Мельников
Кокорин забил в ЛЧ один гол в ворота Селтика за Динамо (в 2009 г.). Так что один мяч на двоих со Смоловым у них все-таки есть.
+1
0
+1
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Футбольный знаток с 2008 года
Первые вопросы действительно сложные, а дальше попроще, поэтому 10 из 14
+5
0
+5
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Сергей Петров
Действительно сложный тест
+14
0
+14
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