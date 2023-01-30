Вспомните рекордные покупки команд АПЛ? Даже 13 из 20 – отличный результат
Спорим, парня из «Брентфорда» не назовете?
Премьер-лига с каждым годом все больше напоминает НБА и НХЛ – забирает лучших игроков со всего света за большие деньги. И регулярно переписывает клубные трансферные рекорды.
А сможете назвать самый дорогой трансфер каждой команды АПЛ? За основу брали суммы сделок на сайте Transfermarkt – там часто пишут стоимость без учета бонусов (держите это в уме).
Вписывайте фамилии футболистов и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!
Если тест не отображается, переходите по ссылке.
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose
ТТХ,Брайтон и Бормут не знал
Брентфорд без шансов, остальных хоть слышал.
Грилиш, Ван Дейк, Лукаку, Пепе, Аллер, Нуньеш, Исак, Бентеке, Буендиа. Лоханулся с Погба, думал кто-то из пары Санчо/Антони. Тилеманса и Ндомбеле тоже можно было вспомнить
Зато угадал Сери))
Кроме Лулаку, Грилиша и Погба больше никого не знаю просто даже! Просто потому что не болею за другие команды!
Ну что ж, надо пройти очищение ФНЛ-ом, как Рубину
0 из 20. Надо пройти очищение чемпионшипом – как «Эвертону»
Впринципе всех мог угадать