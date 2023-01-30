Спортивные тесты
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Вспомните рекордные покупки команд АПЛ? Даже 13 из 20 – отличный результат

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Спорим, парня из «Брентфорда» не назовете?

Премьер-лига с каждым годом все больше напоминает НБА и НХЛ – забирает лучших игроков со всего света за большие деньги. И регулярно переписывает клубные трансферные рекорды.

А сможете назвать самый дорогой трансфер каждой команды АПЛ? За основу брали суммы сделок на сайте Transfermarkt – там часто пишут стоимость без учета бонусов (держите это в уме).

Вписывайте фамилии футболистов и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

26 комментариев

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PUNHILL
17 из 20
ТТХ,Брайтон и Бормут не знал
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Homelender_666
16/20 Бентеке, Ингз, Сери и ноунейм из Брентфорда
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Dan Kennedy
14 из 20.

Брентфорд без шансов, остальных хоть слышал.
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Рустам Ахметдинов
Ответ Максим Полтавец
Странно, в критериях зачета стоят и Аллер, и Халлер, и Алле
Хз, первые три правильных ответа вообще не засчитались. Грилиш (писал Грилиш), Ван Дейк (писал Ван Дейк и Вирджил), Лукаку (Лукаку), по Арсеналу написал Пепе - тоже мимо. Поэтому в оставшихся клубах просто сдавался, чтоб узнать ответы. А, Погба тоже правильно ответил, но не засчиталось
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jexOn
По-моему Лукас Пакета обновил трансферный рекорд Вест Хэма, там сумма более 60 млн была.
0
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Итачи Учиха
9/20
Грилиш, Ван Дейк, Лукаку, Пепе, Аллер, Нуньеш, Исак, Бентеке, Буендиа. Лоханулся с Погба, думал кто-то из пары Санчо/Антони. Тилеманса и Ндомбеле тоже можно было вспомнить
0
0
0
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Shuller18
9/20
Зато угадал Сери))
0
0
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Alpag
Вообще не интересный тест!
Кроме Лулаку, Грилиша и Погба больше никого не знаю просто даже! Просто потому что не болею за другие команды!
+2
0
+2
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Дмитрий Глухов
0
Ну что ж, надо пройти очищение ФНЛ-ом, как Рубину
0
0
0
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mArty-.-
Только 11
0
0
0
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Алекс Мелкумян
14/20, но Гиббс-Уайт и Сери не засчитались(
0
0
0
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bm
Кого не угадал - тех и не знал)) Не то что не знал что они самые дорогие покупки, так вообще не обращал внимание на этих игроков (кроме Бентеке)
0
0
0
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SpartMoscow1988
РЕЗУЛЬТАТ
0 из 20. Надо пройти очищение чемпионшипом – как «Эвертону»
+2
0
+2
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Владислав Шулепов
8/20. Грилиш, ван Дейк, Лукаку, Погба, Пепе, Тилеманс, Нунеш, Исак
+2
0
+2
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Дороф
11/20. Я Брайтон.
0
-1
-1
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Махмуд Тилавов
.
0
0
0
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Алексей Гусев
18/20 Брайтон и Брентфорд подвели
0
-1
-1
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Таурин
Тилеманс не смог написать))) Сери и Лерма не вспомнил но знал)))) И рецедивиста Сигурдсонна совсем забыл. А так норм тест,напрёгся
+2
0
+2
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Metalloid
Привет, я Астон Вилла, редко попадаю с трансферами.
+6
0
+6
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Makhasamatman Buch
Грилиш, Ван Дейк и Лукаку угадал в начале, и подумал легкотня, а не тест, а потом ... всё, больше никого не угадал
+3
0
+3
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огненный кулак
Дарвин Нуньес
0
-1
-1
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dmytri-bykanov
Ну вот(( Я оказывается "Брайтон"(( Знаю как купить и как продать. 13 из 20!
+2
-1
+1
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Максим Полтавец
Автор
Максим Полтавец
Блоговый редактор Sports.ru
237 подписчиков
Ответ Kostyanz13
Когда не приняло ответ Аллер, я потерял интерес к такому тесту.
Странно, в критериях зачета стоят и Аллер, и Халлер, и Алле
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kostyanz13
Когда не приняло ответ Аллер, я потерял интерес к такому тесту.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KAIR. BISHKEK
9/20
Впринципе всех мог угадать
0
-1
-1
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