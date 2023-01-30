Вспомните рекордные покупки команд АПЛ? Даже 13 из 20 – отличный результат

Спорим, парня из «Брентфорда» не назовете?

Премьер-лига с каждым годом все больше напоминает НБА и НХЛ – забирает лучших игроков со всего света за большие деньги. И регулярно переписывает клубные трансферные рекорды.

А сможете назвать самый дорогой трансфер каждой команды АПЛ? За основу брали суммы сделок на сайте Transfermarkt – там часто пишут стоимость без учета бонусов (держите это в уме).

Вписывайте фамилии футболистов и рассказывайте в комментариях, кого не вспомнили. Удачи!

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose